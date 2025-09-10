Рейтинг@Mail.ru
Орбан прокомментировал инцидент с дронами в Польше
20:59 10.09.2025
Орбан прокомментировал инцидент с дронами в Польше
Орбан прокомментировал инцидент с дронами в Польше
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, комментируя инцидент с дронами в польском воздушном пространстве, не стал уточнять страну их происхождения, назвав их... РИА Новости, 10.09.2025
БУДАПЕШТ, 10 сен - РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, комментируя инцидент с дронами в польском воздушном пространстве, не стал уточнять страну их происхождения, назвав их "иностранной военной техникой". "Обобщим нашу позицию и, предлагаю, будем представлять ее в таком виде: в первую очередь мы солидарны с Польшей, мы на стороне Польши... В Польше появилась иностранная военная техника, так или иначе, как бы это ни случилось, в любом случае мы с Польшей. Воздушное пространство Польши неприкосновенно, в этом поляки всегда могут рассчитывать на нас", - сказал Орбан на заседании венгерского правительства, фрагмент которого был опубликован в соцсети Facebook*. Венгерский премьер также добавил, что инцидент лишний раз подчеркивает необходимость установления мира на Украине. Польский премьер Дональд Туск в среду выступил с утверждением, что над Польшей были сбиты "представлявшие опасность" дроны, и назвал их "российскими", однако никаких доказательств этому не привёл. Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен позже заявила, что речь идёт более чем о десяти БПЛА. Как заявил РИА Новости временный поверенный в делах России Андрей Ордаш, Польша не представила доказательств якобы российского происхождения сбитых над территорией страны дронов. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ему неизвестно, чтобы в Кремль поступали запросы на контакты от руководства Польши. Он также отметил, что руководство ЕС и НАТО ежедневно обвиняет Россию в провокациях, не пытаясь представить аргументацию. Минобороны России сообщило, что при массированном ударе ВС РФ по предприятиям ВПК Украины ночью 10 сентября объекты для поражения на территории Польши не планировались. Ведомство готово провести консультации с польскими коллегами по поводу якобы пересекших границу дронов. В свою очередь начальник генштаба — первый заместитель министра обороны Белоруссии генерал-майор Павел Муравейко сообщал, что Минск ночью оповещал Польшу и Литву о приближении дронов к их границам, а Варшава предупреждала Минск о беспилотниках с территории Украины. Он также отмечал, что ПВО Белоруссии ночью постоянно отслеживала беспилотники, сбившиеся с курса в результате воздействия средств радиоэлектронной борьбы, часть "заблудившихся" дронов уничтожена силами ПВО в небе над республикой.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
Орбан прокомментировал инцидент с дронами в Польше

Орбан назвал дроны в польском воздушном пространстве иностранными

БУДАПЕШТ, 10 сен - РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, комментируя инцидент с дронами в польском воздушном пространстве, не стал уточнять страну их происхождения, назвав их "иностранной военной техникой".
"Обобщим нашу позицию и, предлагаю, будем представлять ее в таком виде: в первую очередь мы солидарны с Польшей, мы на стороне Польши... В Польше появилась иностранная военная техника, так или иначе, как бы это ни случилось, в любом случае мы с Польшей. Воздушное пространство Польши неприкосновенно, в этом поляки всегда могут рассчитывать на нас", - сказал Орбан на заседании венгерского правительства, фрагмент которого был опубликован в соцсети Facebook*.
Венгерский премьер также добавил, что инцидент лишний раз подчеркивает необходимость установления мира на Украине.
Польский премьер Дональд Туск в среду выступил с утверждением, что над Польшей были сбиты "представлявшие опасность" дроны, и назвал их "российскими", однако никаких доказательств этому не привёл. Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен позже заявила, что речь идёт более чем о десяти БПЛА. Как заявил РИА Новости временный поверенный в делах России Андрей Ордаш, Польша не представила доказательств якобы российского происхождения сбитых над территорией страны дронов.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ему неизвестно, чтобы в Кремль поступали запросы на контакты от руководства Польши. Он также отметил, что руководство ЕС и НАТО ежедневно обвиняет Россию в провокациях, не пытаясь представить аргументацию. Минобороны России сообщило, что при массированном ударе ВС РФ по предприятиям ВПК Украины ночью 10 сентября объекты для поражения на территории Польши не планировались. Ведомство готово провести консультации с польскими коллегами по поводу якобы пересекших границу дронов.
В свою очередь начальник генштаба — первый заместитель министра обороны Белоруссии генерал-майор Павел Муравейко сообщал, что Минск ночью оповещал Польшу и Литву о приближении дронов к их границам, а Варшава предупреждала Минск о беспилотниках с территории Украины. Он также отмечал, что ПВО Белоруссии ночью постоянно отслеживала беспилотники, сбившиеся с курса в результате воздействия средств радиоэлектронной борьбы, часть "заблудившихся" дронов уничтожена силами ПВО в небе над республикой.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
