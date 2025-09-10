Польша обсуждает применение четвертой статьи договора НАТО о консультациях
ВАРШАВА, 10 сен – РИА Новости. Польша обсуждает применение статьи 4 договора НАТО о консультациях с союзниками в связи с сообщениями о дронах, заявил президент страны Кароль Навроцкий журналистам после совещания в Бюро национальной безопасности.
"На этой встрече мы обсуждали возможность введения в действие статьи 4 Североатлантического договора", - сказал Навроцкий.
Статья 4 договора НАТО гласит, что договаривающиеся стороны будут консультироваться друг с другом в случае угрозы территориальной целостности, политической независимости или безопасности любой из них. Эта статья предполагает, что любая страна-член Альянса может инициировать консультации, если считает, что находится под угрозой.
Польский премьер Дональд Туск в среду выступил с утверждением, что над Польшей были сбиты "представлявшие опасность" дроны и назвал их "российскими", однако никаких доказательств этому не привёл. Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен позже заявила, что речь идёт о более чем десяти БПЛА. Подобные обвинения Польши в адрес России в нарушении воздушного пространства звучали и ранее. Посол России в Варшаве Сергей Андреев заявлял РИА Новости, что Польша ни разу не представила доказательств нарушения своего воздушного пространства со стороны России.
Самым известным "ракетным скандалом" в Польше является случай, когда в конце 2022 года на территорию Польши вблизи границы с Украиной упали снаряды, погибли два человека. Изначально Варшава утверждала, что речь идет о снарядах российского производства, но затем занимавший в то время пост президента Польши Анджей Дуда признал, что это, вероятнее всего, было украинское вооружение. По информации агентства AP, это были украинские ракеты, выпущенные на перехват российских. Согласно выводам экспертов, на опубликованных фото с места происшествия были запечатлены обломки украинской ракеты комплекса С-300.
