https://ria.ru/20250910/nato-2040876328.html

Польша обсуждает применение четвертой статьи договора НАТО о консультациях

Польша обсуждает применение четвертой статьи договора НАТО о консультациях - РИА Новости, 10.09.2025

Польша обсуждает применение четвертой статьи договора НАТО о консультациях

Польша обсуждает применение статьи 4 договора НАТО о консультациях с союзниками в связи с сообщениями о дронах, заявил президент страны Кароль Навроцкий... РИА Новости, 10.09.2025

2025-09-10T11:18:00+03:00

2025-09-10T11:18:00+03:00

2025-09-10T11:21:00+03:00

в мире

польша

россия

варшава

кароль навроцкий

дональд туск

урсула фон дер ляйен

нато

https://cdnn21.img.ria.ru/images/101584/77/1015847796_0:95:2400:1445_1920x0_80_0_0_cbea5b96ee752d5e8f8357d2f9ee1593.jpg

ВАРШАВА, 10 сен – РИА Новости. Польша обсуждает применение статьи 4 договора НАТО о консультациях с союзниками в связи с сообщениями о дронах, заявил президент страны Кароль Навроцкий журналистам после совещания в Бюро национальной безопасности. "На этой встрече мы обсуждали возможность введения в действие статьи 4 Североатлантического договора", - сказал Навроцкий. Статья 4 договора НАТО гласит, что договаривающиеся стороны будут консультироваться друг с другом в случае угрозы территориальной целостности, политической независимости или безопасности любой из них. Эта статья предполагает, что любая страна-член Альянса может инициировать консультации, если считает, что находится под угрозой. Польский премьер Дональд Туск в среду выступил с утверждением, что над Польшей были сбиты "представлявшие опасность" дроны и назвал их "российскими", однако никаких доказательств этому не привёл. Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен позже заявила, что речь идёт о более чем десяти БПЛА. Подобные обвинения Польши в адрес России в нарушении воздушного пространства звучали и ранее. Посол России в Варшаве Сергей Андреев заявлял РИА Новости, что Польша ни разу не представила доказательств нарушения своего воздушного пространства со стороны России. Самым известным "ракетным скандалом" в Польше является случай, когда в конце 2022 года на территорию Польши вблизи границы с Украиной упали снаряды, погибли два человека. Изначально Варшава утверждала, что речь идет о снарядах российского производства, но затем занимавший в то время пост президента Польши Анджей Дуда признал, что это, вероятнее всего, было украинское вооружение. По информации агентства AP, это были украинские ракеты, выпущенные на перехват российских. Согласно выводам экспертов, на опубликованных фото с места происшествия были запечатлены обломки украинской ракеты комплекса С-300.

https://ria.ru/20250910/dron-2040859999.html

https://ria.ru/20250910/polsha-2040852950.html

польша

россия

варшава

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, польша, россия, варшава, кароль навроцкий, дональд туск, урсула фон дер ляйен, нато, еврокомиссия, зрк с-300