Минцифры расширит список ресурсов, доступных в период ограничений
13:42 10.09.2025 (обновлено: 14:22 10.09.2025)
Минцифры расширит список ресурсов, доступных в период ограничений
Перечень ресурсов, доступных при ограничениях работы мобильного интернета, расширят в несколько этапов, заявили в пресс-службе Минцифры.
МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Перечень ресурсов, доступных при ограничениях работы мобильного интернета, расширят в несколько этапов, заявили в пресс-службе Минцифры. "Так называемый белый список, то есть перечень ресурсов, которые будут доступны в периоды ограничения работы мобильного интернета из-за угроз безопасности, будет расширен в несколько этапов", — сказали в министерстве. Там отметили, что на первом этапе в него уже, в частности, включили сайты президента и правительства России. "В ближайшее время список, помимо прочего, пополнится сайтами Государственной думы, Совета Федерации, Генеральной прокуратуры, МЧС", — добавили там. В Минцифры уточнили, что на следующем этапе в перечень попадут сайты всех федеральных ведомств и глав регионов. Министерство ранее опубликовало перечень интернет-сервисов, которые будут оставаться доступными во время ограничений. В пятницу Минцифры сообщило, что операторы связи в пилотном режиме стали предоставлять доступ к "социально значимым" российским сервисам при ограничениях связи. Во вторник министерство также уточнило, что в перечень ресурсов, доступных в России в условиях ограничения мобильного интернета, на втором этапе войдут СМИ, банки и аптеки.
МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Перечень ресурсов, доступных при ограничениях работы мобильного интернета, расширят в несколько этапов, заявили в пресс-службе Минцифры.
"Так называемый белый список, то есть перечень ресурсов, которые будут доступны в периоды ограничения работы мобильного интернета из-за угроз безопасности, будет расширен в несколько этапов", — сказали в министерстве.
Там отметили, что на первом этапе в него уже, в частности, включили сайты президента и правительства России.
"В ближайшее время список, помимо прочего, пополнится сайтами Государственной думы, Совета Федерации, Генеральной прокуратуры, МЧС", — добавили там.
В Минцифры уточнили, что на следующем этапе в перечень попадут сайты всех федеральных ведомств и глав регионов.
Министерство ранее опубликовало перечень интернет-сервисов, которые будут оставаться доступными во время ограничений. В пятницу Минцифры сообщило, что операторы связи в пилотном режиме стали предоставлять доступ к "социально значимым" российским сервисам при ограничениях связи.
Во вторник министерство также уточнило, что в перечень ресурсов, доступных в России в условиях ограничения мобильного интернета, на втором этапе войдут СМИ, банки и аптеки.
