https://ria.ru/20250910/migranty-2040869852.html

Рособрнадзор рассказал о ситуации с обучением детей мигрантов

Рособрнадзор рассказал о ситуации с обучением детей мигрантов - РИА Новости, 10.09.2025

Рособрнадзор рассказал о ситуации с обучением детей мигрантов

Почти 90% детей мигрантов не смогут зачислиться в российские школы, сообщается на сайте Рособрнадзора. РИА Новости, 10.09.2025

2025-09-10T10:51:00+03:00

2025-09-10T10:51:00+03:00

2025-09-10T12:37:00+03:00

общество

россия

федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)

образование - общество

мигранты

социальный навигатор

сн_образование

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/03/2014747393_0:193:3088:1930_1920x0_80_0_0_e701d6b7fab767dc6549200b14268702.jpg

МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Почти 90% детей мигрантов не смогут зачислиться в российские школы, сообщается на сайте Рособрнадзора. "Более 87% несовершеннолетних иностранных граждан, претендующих на обучение в российских школах, не могут быть зачислены", — говорится в сообщении. За период апрель-август документы на поступление в школы подали на 23 616 детей с иностранным гражданством. При этом полный комплект бумаг — лишь на малую часть из них."Проходили тестирование 5940 детей, из них успешно с ним справились 2964 (50%, или 12,6% от общего количества детей, на которых были поданы документы для обучения в российских школах)", — рассказали в Рособрнадзоре.Дети мигрантов с 1 апреля начали сдавать обязательное тестирование на знание русского языка для приема в школы. Соответствующий закон подписал президент Владимир Путин.

https://ria.ru/20250817/migranty-2035882424.html

https://ria.ru/20250812/obuchenie-2034740212.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, россия, федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор), образование - общество, мигранты, социальный навигатор, сн_образование