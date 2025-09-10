Рейтинг@Mail.ru
Рособрнадзор рассказал о ситуации с обучением детей мигрантов
10:51 10.09.2025 (обновлено: 12:37 10.09.2025)
Рособрнадзор рассказал о ситуации с обучением детей мигрантов
Рособрнадзор рассказал о ситуации с обучением детей мигрантов - РИА Новости, 10.09.2025
Рособрнадзор рассказал о ситуации с обучением детей мигрантов
Почти 90% детей мигрантов не смогут зачислиться в российские школы, сообщается на сайте Рособрнадзора. РИА Новости, 10.09.2025
МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Почти 90% детей мигрантов не смогут зачислиться в российские школы, сообщается на сайте Рособрнадзора. "Более 87% несовершеннолетних иностранных граждан, претендующих на обучение в российских школах, не могут быть зачислены", — говорится в сообщении. За период апрель-август документы на поступление в школы подали на 23 616 детей с иностранным гражданством. При этом полный комплект бумаг — лишь на малую часть из них.&quot;Проходили тестирование 5940 детей, из них успешно с ним справились 2964 (50%, или 12,6% от общего количества детей, на которых были поданы документы для обучения в российских школах)&quot;, — рассказали в Рособрнадзоре.Дети мигрантов с 1 апреля начали сдавать обязательное тестирование на знание русского языка для приема в школы. Соответствующий закон подписал президент Владимир Путин.
россия
Рособрнадзор рассказал о ситуации с обучением детей мигрантов

Рособрнадзор: более 87% детей мигрантов не могут быть зачислены в школы

Ученик на уроке русского языка. Архивное фото
МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Почти 90% детей мигрантов не смогут зачислиться в российские школы, сообщается на сайте Рособрнадзора.
"Более 87% несовершеннолетних иностранных граждан, претендующих на обучение в российских школах, не могут быть зачислены", — говорится в сообщении.
За период апрель-август документы на поступление в школы подали на 23 616 детей с иностранным гражданством. При этом полный комплект бумаг — лишь на малую часть из них.
"Проходили тестирование 5940 детей, из них успешно с ним справились 2964 (50%, или 12,6% от общего количества детей, на которых были поданы документы для обучения в российских школах)", — рассказали в Рособрнадзоре.

Дети мигрантов с 1 апреля начали сдавать обязательное тестирование на знание русского языка для приема в школы. Соответствующий закон подписал президент Владимир Путин.
