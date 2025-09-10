Рейтинг@Mail.ru
Временного поверенного в делах России вызвали в МИД Польши - РИА Новости, 10.09.2025
11:47 10.09.2025
Временного поверенного в делах России вызвали в МИД Польши
Временного поверенного в делах России вызвали в МИД Польши
ВАРШАВА, 10 сен – РИА Новости. Временный поверенный в делах России Андрей Ордаш сообщил РИА Новости, что вызван в МИД Польши на фоне сообщений о дронах.В среду утром польский премьер Дональд Туск заявил, что над Польшей были сбиты "представлявшие опасность" дроны, что он считает, что они были "российскими", однако никаких доказательств этому не привел."Меня пригласили в МИД сегодня в 12.00 (13.00 мск)", - сказал Ордаш.Ранее он сообщил РИА Новости, что Польша не представила никаких доказательств российского происхождения сбитых над территорией страны дронов.Дипломат также усомнился, что какие-либо доказательства будут представлены и на этот раз.Польский премьер Дональд Туск в среду выступил с утверждением, что над Польшей были сбиты "представлявшие опасность" дроны и назвал их "российскими", однако никаких доказательств этому не привёл. Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен позже заявила, что речь идёт о более чем десяти БПЛА. Как заявил РИА Новости временный поверенный в делах России Андрей Ордаш, Польша не представила доказательств якобы российского происхождения сбитых над территорией страны дронов.Польская сторона ранее также бездоказательно обвиняла Россию в нарушении своего воздушного пространства. В частности, в конце 2022 года на территорию Польши вблизи границы с Украиной упали снаряды, погибли два человека. Изначально Варшава утверждала, что речь идет о снарядах российского производства, но затем занимавший в то время пост президента Польши Анджей Дуда признал, что это, вероятнее всего, было украинское вооружение. По информации агентства AP, это были украинские ракеты, выпущенные на перехват российских. Согласно выводам экспертов, на опубликованных фото с места происшествия были запечатлены обломки украинской ракеты для комплекса С-300.
Здание Министерства иностранных дел Польши в Варшаве
Здание Министерства иностранных дел Польши в Варшаве. Архивное фото
ВАРШАВА, 10 сен – РИА Новости. Временный поверенный в делах России Андрей Ордаш сообщил РИА Новости, что вызван в МИД Польши на фоне сообщений о дронах.
В среду утром польский премьер Дональд Туск заявил, что над Польшей были сбиты "представлявшие опасность" дроны, что он считает, что они были "российскими", однако никаких доказательств этому не привел.
"Меня пригласили в МИД сегодня в 12.00 (13.00 мск)", - сказал Ордаш.
Ранее он сообщил РИА Новости, что Польша не представила никаких доказательств российского происхождения сбитых над территорией страны дронов.
Дипломат также усомнился, что какие-либо доказательства будут представлены и на этот раз.
Польский премьер Дональд Туск в среду выступил с утверждением, что над Польшей были сбиты "представлявшие опасность" дроны и назвал их "российскими", однако никаких доказательств этому не привёл. Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен позже заявила, что речь идёт о более чем десяти БПЛА. Как заявил РИА Новости временный поверенный в делах России Андрей Ордаш, Польша не представила доказательств якобы российского происхождения сбитых над территорией страны дронов.
Польская сторона ранее также бездоказательно обвиняла Россию в нарушении своего воздушного пространства. В частности, в конце 2022 года на территорию Польши вблизи границы с Украиной упали снаряды, погибли два человека. Изначально Варшава утверждала, что речь идет о снарядах российского производства, но затем занимавший в то время пост президента Польши Анджей Дуда признал, что это, вероятнее всего, было украинское вооружение. По информации агентства AP, это были украинские ракеты, выпущенные на перехват российских. Согласно выводам экспертов, на опубликованных фото с места происшествия были запечатлены обломки украинской ракеты для комплекса С-300.
