Рейтинг@Mail.ru
НАТО готова к обороне в связи с проникновением БПЛА в Польшу, заявил Мерц - РИА Новости, 10.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:18 10.09.2025 (обновлено: 17:47 10.09.2025)
https://ria.ru/20250910/merts-2041015238.html
НАТО готова к обороне в связи с проникновением БПЛА в Польшу, заявил Мерц
НАТО готова к обороне в связи с проникновением БПЛА в Польшу, заявил Мерц - РИА Новости, 10.09.2025
НАТО готова к обороне в связи с проникновением БПЛА в Польшу, заявил Мерц
Североатлантический альянс готов к самообороне в связи с инцидентом с дронами над Польшей, заявил канцлер Германии Фридрих Мерц. РИА Новости, 10.09.2025
2025-09-10T17:18:00+03:00
2025-09-10T17:47:00+03:00
нато
фридрих мерц
польша
германия
в мире
дональд туск
еврокомиссия
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/0b/2028514384_0:46:3072:1774_1920x0_80_0_0_8df321c4f39879e4678fa6e65d950dac.jpg
БЕРЛИН, 10 сен - РИА Новости. Североатлантический альянс готов к самообороне в связи с инцидентом с дронами над Польшей, заявил канцлер Германии Фридрих Мерц."По просьбе Польши Совет НАТО сегодня обсудил российские действия в соответствии со статьёй 4 Североатлантического договора. НАТО готова к обороне и будет оставаться таковой", - сказал он. Его слова приводятся в пресс-релизе кабмина ФРГ.Политик связал события в Польше с "с длинной цепочкой провокаций в регионе Балтийского моря и на восточном фланге НАТО", однако не привёл конкретных примеров."Федеральное правительство самым решительным образом осуждает эти агрессивные действия России", - добавил он.Польский премьер Дональд Туск в среду выступил с утверждением, что над Польшей были сбиты "представлявшие опасность" дроны, и назвал их "российскими", однако никаких доказательств этому не привёл. Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен позже заявила, что речь идёт более чем о десяти БПЛА. Как заявил РИА Новости временный поверенный в делах России Андрей Ордаш, Польша не представила доказательств якобы российского происхождения сбитых над территорией страны дронов.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ему неизвестно, чтобы в Кремль поступали запросы на контакты от руководства Польши. Он также отметил, что руководство ЕС и НАТО ежедневно обвиняет Россию в провокациях, не пытаясь представить аргументацию. Минобороны России сообщило, что при массированном ударе ВС РФ по предприятиям ВПК Украины ночью 10 сентября объекты для поражения на территории Польши не планировались. Ведомство готово провести консультации с польскими коллегами по поводу якобы пересекших границу дронов.В свою очередь, начальник генштаба — первый заместитель министра обороны Белоруссии генерал-майор Павел Муравейко сообщал, что Белоруссия ночью оповещала Польшу и Литву о приближении дронов к их границам, а Варшава предупреждала Минск о беспилотниках с территории Украины. Он также отмечал, что ПВО Белоруссии ночью постоянно отслеживала беспилотники, сбившиеся с курса в результате воздействия средств радиоэлектронной борьбы, часть "заблудившихся" дронов уничтожена силами ПВО в небе над республикой.
https://ria.ru/20250910/ukraina-2041008484.html
польша
германия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/0b/2028514384_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_b40a12e258436007075db64724df1243.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
нато, фридрих мерц, польша, германия, в мире, дональд туск, еврокомиссия, евросоюз, урсула фон дер ляйен
НАТО, Фридрих Мерц, Польша, Германия, В мире, Дональд Туск, Еврокомиссия, Евросоюз, Урсула фон дер Ляйен
НАТО готова к обороне в связи с проникновением БПЛА в Польшу, заявил Мерц

Мерц: НАТО готова к самообороне в связи с появлениям дронов над Польшей

© AP Photo / Ebrahim NorooziФридрих Мерц
Фридрих Мерц - РИА Новости, 1920, 10.09.2025
© AP Photo / Ebrahim Noroozi
Фридрих Мерц. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
БЕРЛИН, 10 сен - РИА Новости. Североатлантический альянс готов к самообороне в связи с инцидентом с дронами над Польшей, заявил канцлер Германии Фридрих Мерц.
"По просьбе Польши Совет НАТО сегодня обсудил российские действия в соответствии со статьёй 4 Североатлантического договора. НАТО готова к обороне и будет оставаться таковой", - сказал он. Его слова приводятся в пресс-релизе кабмина ФРГ.
Политик связал события в Польше с "с длинной цепочкой провокаций в регионе Балтийского моря и на восточном фланге НАТО", однако не привёл конкретных примеров.
"Федеральное правительство самым решительным образом осуждает эти агрессивные действия России", - добавил он.
Польский премьер Дональд Туск в среду выступил с утверждением, что над Польшей были сбиты "представлявшие опасность" дроны, и назвал их "российскими", однако никаких доказательств этому не привёл. Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен позже заявила, что речь идёт более чем о десяти БПЛА. Как заявил РИА Новости временный поверенный в делах России Андрей Ордаш, Польша не представила доказательств якобы российского происхождения сбитых над территорией страны дронов.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ему неизвестно, чтобы в Кремль поступали запросы на контакты от руководства Польши. Он также отметил, что руководство ЕС и НАТО ежедневно обвиняет Россию в провокациях, не пытаясь представить аргументацию. Минобороны России сообщило, что при массированном ударе ВС РФ по предприятиям ВПК Украины ночью 10 сентября объекты для поражения на территории Польши не планировались. Ведомство готово провести консультации с польскими коллегами по поводу якобы пересекших границу дронов.
В свою очередь, начальник генштаба — первый заместитель министра обороны Белоруссии генерал-майор Павел Муравейко сообщал, что Белоруссия ночью оповещала Польшу и Литву о приближении дронов к их границам, а Варшава предупреждала Минск о беспилотниках с территории Украины. Он также отмечал, что ПВО Белоруссии ночью постоянно отслеживала беспилотники, сбившиеся с курса в результате воздействия средств радиоэлектронной борьбы, часть "заблудившихся" дронов уничтожена силами ПВО в небе над республикой.
Радослав Сикорский - РИА Новости, 1920, 10.09.2025
В МИД Польши рассказали о просьбе Украины сбивать БПЛА над ее территорией
Вчера, 16:59
 
НАТОФридрих МерцПольшаГерманияВ миреДональд ТускЕврокомиссияЕвросоюзУрсула фон дер Ляйен
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала