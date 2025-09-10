https://ria.ru/20250910/merts-2041015238.html

НАТО готова к обороне в связи с проникновением БПЛА в Польшу, заявил Мерц

БЕРЛИН, 10 сен - РИА Новости. Североатлантический альянс готов к самообороне в связи с инцидентом с дронами над Польшей, заявил канцлер Германии Фридрих Мерц."По просьбе Польши Совет НАТО сегодня обсудил российские действия в соответствии со статьёй 4 Североатлантического договора. НАТО готова к обороне и будет оставаться таковой", - сказал он. Его слова приводятся в пресс-релизе кабмина ФРГ.Политик связал события в Польше с "с длинной цепочкой провокаций в регионе Балтийского моря и на восточном фланге НАТО", однако не привёл конкретных примеров."Федеральное правительство самым решительным образом осуждает эти агрессивные действия России", - добавил он.Польский премьер Дональд Туск в среду выступил с утверждением, что над Польшей были сбиты "представлявшие опасность" дроны, и назвал их "российскими", однако никаких доказательств этому не привёл. Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен позже заявила, что речь идёт более чем о десяти БПЛА. Как заявил РИА Новости временный поверенный в делах России Андрей Ордаш, Польша не представила доказательств якобы российского происхождения сбитых над территорией страны дронов.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ему неизвестно, чтобы в Кремль поступали запросы на контакты от руководства Польши. Он также отметил, что руководство ЕС и НАТО ежедневно обвиняет Россию в провокациях, не пытаясь представить аргументацию. Минобороны России сообщило, что при массированном ударе ВС РФ по предприятиям ВПК Украины ночью 10 сентября объекты для поражения на территории Польши не планировались. Ведомство готово провести консультации с польскими коллегами по поводу якобы пересекших границу дронов.В свою очередь, начальник генштаба — первый заместитель министра обороны Белоруссии генерал-майор Павел Муравейко сообщал, что Белоруссия ночью оповещала Польшу и Литву о приближении дронов к их границам, а Варшава предупреждала Минск о беспилотниках с территории Украины. Он также отмечал, что ПВО Белоруссии ночью постоянно отслеживала беспилотники, сбившиеся с курса в результате воздействия средств радиоэлектронной борьбы, часть "заблудившихся" дронов уничтожена силами ПВО в небе над республикой.

