Маск стал первым человеком с состоянием выше 400 миллиардов долларов

МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск четвертый год подряд остается богатейшим человеком в США, он стал первым с состоянием выше 400 миллиардов долларов, сообщил журнал Forbes. "Илон Маск стал первым человеком, чье состояние превысило отметку в 400 миллиардов долларов в рейтинге Forbes 400. Он четвертый год подряд является самым богатым человеком в Америке, его состояние составляет ошеломляющие 428 миллиардов долларов", - пишет издание. Отмечается, что за год состояние Маска выросло на 128 миллиардов долларов за счет увеличения стоимости акций производителя электромобилей Tesla, а также космической компании SpaceX и стартапа по искусственному интеллекту xAI. Второе место занял сооснователь Oracle Ларри Эллисон - его состояние за год поднялось на 101 миллиард долларов, до 276 миллиардов. На третьей позиции оказался основатель Meta* (запрещена в РФ как экстремистская организация) Марк Цукерберг, его богатство оценивается в 253 миллиарда долларов. Общее состояние 400 богатейших американцев, согласно подсчетам Forbes, достигло максимальных за всю историю 6,6 триллиона долларов, за последние 12 месяцев оно увеличилось на 1,2 триллиона. Теперь, как указывает журнал, для попадания в рейтинг требуются рекордные 3,8 миллиарда долларов, что на 500 миллионов долларов больше минимального показателя 2024 года. Почти половина совокупного богатства 400 миллиардеров США из списка Forbes сосредоточена в руках 20 человек - около 3 триллионов долларов. Из них состояние 15 человек начинается от 100 миллиардов долларов.* запрещена в РФ как экстремистская организация

