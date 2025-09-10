Рейтинг@Mail.ru
Маск стал первым человеком с состоянием выше 400 миллиардов долларов - РИА Новости, 10.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:11 10.09.2025
https://ria.ru/20250910/mask-2040874361.html
Маск стал первым человеком с состоянием выше 400 миллиардов долларов
Маск стал первым человеком с состоянием выше 400 миллиардов долларов - РИА Новости, 10.09.2025
Маск стал первым человеком с состоянием выше 400 миллиардов долларов
Американский предприниматель Илон Маск четвертый год подряд остается богатейшим человеком в США, он стал первым с состоянием выше 400 миллиардов долларов,... РИА Новости, 10.09.2025
2025-09-10T11:11:00+03:00
2025-09-10T11:11:00+03:00
в мире
сша
илон маск
forbes
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/05/2003129849_0:20:2044:1170_1920x0_80_0_0_823da102b72f0ec10e9c21a173130121.jpg
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск четвертый год подряд остается богатейшим человеком в США, он стал первым с состоянием выше 400 миллиардов долларов, сообщил журнал Forbes. "Илон Маск стал первым человеком, чье состояние превысило отметку в 400 миллиардов долларов в рейтинге Forbes 400. Он четвертый год подряд является самым богатым человеком в Америке, его состояние составляет ошеломляющие 428 миллиардов долларов", - пишет издание. Отмечается, что за год состояние Маска выросло на 128 миллиардов долларов за счет увеличения стоимости акций производителя электромобилей Tesla, а также космической компании SpaceX и стартапа по искусственному интеллекту xAI. Второе место занял сооснователь Oracle Ларри Эллисон - его состояние за год поднялось на 101 миллиард долларов, до 276 миллиардов. На третьей позиции оказался основатель Meta* (запрещена в РФ как экстремистская организация) Марк Цукерберг, его богатство оценивается в 253 миллиарда долларов. Общее состояние 400 богатейших американцев, согласно подсчетам Forbes, достигло максимальных за всю историю 6,6 триллиона долларов, за последние 12 месяцев оно увеличилось на 1,2 триллиона. Теперь, как указывает журнал, для попадания в рейтинг требуются рекордные 3,8 миллиарда долларов, что на 500 миллионов долларов больше минимального показателя 2024 года. Почти половина совокупного богатства 400 миллиардеров США из списка Forbes сосредоточена в руках 20 человек - около 3 триллионов долларов. Из них состояние 15 человек начинается от 100 миллиардов долларов.* запрещена в РФ как экстремистская организация
https://ria.ru/20250904/neuralink-2039790106.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/05/2003129849_122:0:1938:1362_1920x0_80_0_0_f54d8c3d4ebbce43af32f2bfff46690f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, илон маск, forbes
В мире, США, Илон Маск, Forbes
Маск стал первым человеком с состоянием выше 400 миллиардов долларов

Илон Маск четвертый год подряд остается богатейшим человеком в США

© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonИлон Маск
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 10.09.2025
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
Илон Маск. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск четвертый год подряд остается богатейшим человеком в США, он стал первым с состоянием выше 400 миллиардов долларов, сообщил журнал Forbes.
"Илон Маск стал первым человеком, чье состояние превысило отметку в 400 миллиардов долларов в рейтинге Forbes 400. Он четвертый год подряд является самым богатым человеком в Америке, его состояние составляет ошеломляющие 428 миллиардов долларов", - пишет издание.
Отмечается, что за год состояние Маска выросло на 128 миллиардов долларов за счет увеличения стоимости акций производителя электромобилей Tesla, а также космической компании SpaceX и стартапа по искусственному интеллекту xAI.
Второе место занял сооснователь Oracle Ларри Эллисон - его состояние за год поднялось на 101 миллиард долларов, до 276 миллиардов. На третьей позиции оказался основатель Meta* (запрещена в РФ как экстремистская организация) Марк Цукерберг, его богатство оценивается в 253 миллиарда долларов.
Общее состояние 400 богатейших американцев, согласно подсчетам Forbes, достигло максимальных за всю историю 6,6 триллиона долларов, за последние 12 месяцев оно увеличилось на 1,2 триллиона. Теперь, как указывает журнал, для попадания в рейтинг требуются рекордные 3,8 миллиарда долларов, что на 500 миллионов долларов больше минимального показателя 2024 года.
Почти половина совокупного богатства 400 миллиардеров США из списка Forbes сосредоточена в руках 20 человек - около 3 триллионов долларов. Из них состояние 15 человек начинается от 100 миллиардов долларов.
* запрещена в РФ как экстремистская организация
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 04.09.2025
Маск сообщил о планах Neuralink вернуть зрение слепому человеку
4 сентября, 22:25
 
В миреСШАИлон МаскForbes
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала