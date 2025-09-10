https://ria.ru/20250910/ljajeny-2041009019.html
"Патриоты" собрали 86 подписей для вотума недоверия фон дер Ляйен
"Патриоты" собрали 86 подписей для вотума недоверия фон дер Ляйен - РИА Новости, 10.09.2025
"Патриоты" собрали 86 подписей для вотума недоверия фон дер Ляйен
Группа "Патриоты" в Европарламенте собрала 86 подписей для вотума недоверия главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен, заявил на пресс-конференции в Страсбурге... РИА Новости, 10.09.2025
БРЮССЕЛЬ, 10 сен – РИА Новости. Группа "Патриоты" в Европарламенте собрала 86 подписей для вотума недоверия главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен, заявил на пресс-конференции в Страсбурге президент этой группы из 85 депутатов Жордан Бардела. Ранее в среду газета Politico сообщила, что группы "Патриотов" и "Левых" в Европарламенте ночью потребуют вынесения вотума недоверия главе ЕК. "Мы собрали 86 подписей за подачу вотума недоверия. Но мы заинтересованы в том, чтобы этот вотум оставался исключительно нашим, поэтому он не вносится совместно с другими группами в парламенте", - сказал он. Бардела добавил, что "Патриоты" еще не знают, поддержат ли они вотум недоверия, поданный группой "Левые".
"Патриоты" собрали 86 подписей для вотума недоверия фон дер Ляйен
В Европарламенте собрали 86 подписей для вотума недоверия фон дер Ляйен