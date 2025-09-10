Рейтинг@Mail.ru
"Патриоты" собрали 86 подписей для вотума недоверия фон дер Ляйен
17:00 10.09.2025
"Патриоты" собрали 86 подписей для вотума недоверия фон дер Ляйен
"Патриоты" собрали 86 подписей для вотума недоверия фон дер Ляйен
БРЮССЕЛЬ, 10 сен – РИА Новости. Группа "Патриоты" в Европарламенте собрала 86 подписей для вотума недоверия главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен, заявил на пресс-конференции в Страсбурге президент этой группы из 85 депутатов Жордан Бардела. Ранее в среду газета Politico сообщила, что группы "Патриотов" и "Левых" в Европарламенте ночью потребуют вынесения вотума недоверия главе ЕК. "Мы собрали 86 подписей за подачу вотума недоверия. Но мы заинтересованы в том, чтобы этот вотум оставался исключительно нашим, поэтому он не вносится совместно с другими группами в парламенте", - сказал он. Бардела добавил, что "Патриоты" еще не знают, поддержат ли они вотум недоверия, поданный группой "Левые".
"Патриоты" собрали 86 подписей для вотума недоверия фон дер Ляйен

В Европарламенте собрали 86 подписей для вотума недоверия фон дер Ляйен

Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 10 сен – РИА Новости. Группа "Патриоты" в Европарламенте собрала 86 подписей для вотума недоверия главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен, заявил на пресс-конференции в Страсбурге президент этой группы из 85 депутатов Жордан Бардела.
Ранее в среду газета Politico сообщила, что группы "Патриотов" и "Левых" в Европарламенте ночью потребуют вынесения вотума недоверия главе ЕК.
"Мы собрали 86 подписей за подачу вотума недоверия. Но мы заинтересованы в том, чтобы этот вотум оставался исключительно нашим, поэтому он не вносится совместно с другими группами в парламенте", - сказал он.
Бардела добавил, что "Патриоты" еще не знают, поддержат ли они вотум недоверия, поданный группой "Левые".
Две группы ЕП потребуют вотум недоверия главе ЕК, пишет Politico
Вчера, 16:19
 
