"Патриоты" собрали 86 подписей для вотума недоверия фон дер Ляйен

"Патриоты" собрали 86 подписей для вотума недоверия фон дер Ляйен - РИА Новости, 10.09.2025

"Патриоты" собрали 86 подписей для вотума недоверия фон дер Ляйен

Группа "Патриоты" в Европарламенте собрала 86 подписей для вотума недоверия главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен

в мире

страсбург

урсула фон дер ляйен

патриот

европарламент

еврокомиссия

БРЮССЕЛЬ, 10 сен – РИА Новости. Группа "Патриоты" в Европарламенте собрала 86 подписей для вотума недоверия главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен, заявил на пресс-конференции в Страсбурге президент этой группы из 85 депутатов Жордан Бардела. Ранее в среду газета Politico сообщила, что группы "Патриотов" и "Левых" в Европарламенте ночью потребуют вынесения вотума недоверия главе ЕК. "Мы собрали 86 подписей за подачу вотума недоверия. Но мы заинтересованы в том, чтобы этот вотум оставался исключительно нашим, поэтому он не вносится совместно с другими группами в парламенте", - сказал он. Бардела добавил, что "Патриоты" еще не знают, поддержат ли они вотум недоверия, поданный группой "Левые".

страсбург

