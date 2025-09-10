Рейтинг@Mail.ru
11:42 10.09.2025
Фон дер Ляйен предложила отменить правило единогласного голосования в ЕС
2025-09-10T11:42:00+03:00
2025-09-10T11:42:00+03:00
в мире
урсула фон дер ляйен
евросоюз
еврокомиссия
европарламент
БРЮССЕЛЬ, 10 сен - РИА Новости. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила в Европарламенте во время ежегодного послания о положении дел в Евросоюзе отменить правило единогласного голосования в ЕС для принятия внешнеполитических решений. "Мы должны перейти к голосованию квалифицированным большинством в определенных областях, в том числе во внешней политике. Настало время избавиться от практики единогласного голосования. Мы должны позволить ЕС действовать быстрее и достигать результатов", - сказала она.
в мире, урсула фон дер ляйен, евросоюз, еврокомиссия, европарламент
В мире, Урсула фон дер Ляйен, Евросоюз, Еврокомиссия, Европарламент
Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выступает на пленарной сессии Европейского парламента в Страсбурге. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 10 сен - РИА Новости. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила в Европарламенте во время ежегодного послания о положении дел в Евросоюзе отменить правило единогласного голосования в ЕС для принятия внешнеполитических решений.
"Мы должны перейти к голосованию квалифицированным большинством в определенных областях, в том числе во внешней политике. Настало время избавиться от практики единогласного голосования. Мы должны позволить ЕС действовать быстрее и достигать результатов", - сказала она.
В миреУрсула фон дер ЛяйенЕвросоюзЕврокомиссияЕвропарламент
 
 
