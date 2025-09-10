https://ria.ru/20250910/ljajeny-2040885244.html

Фон дер Ляйен предложила отменить правило единогласного голосования в ЕС

Фон дер Ляйен предложила отменить правило единогласного голосования в ЕС - РИА Новости, 10.09.2025

Фон дер Ляйен предложила отменить правило единогласного голосования в ЕС

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила в Европарламенте во время ежегодного послания о положении дел в Евросоюзе отменить правило единогласного... РИА Новости, 10.09.2025

2025-09-10T11:42:00+03:00

2025-09-10T11:42:00+03:00

2025-09-10T11:42:00+03:00

в мире

урсула фон дер ляйен

евросоюз

еврокомиссия

европарламент

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/0f/1750204304_573:367:3088:1782_1920x0_80_0_0_64b3dfc580deff903ad6a98d6a096b25.jpg

БРЮССЕЛЬ, 10 сен - РИА Новости. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила в Европарламенте во время ежегодного послания о положении дел в Евросоюзе отменить правило единогласного голосования в ЕС для принятия внешнеполитических решений. "Мы должны перейти к голосованию квалифицированным большинством в определенных областях, в том числе во внешней политике. Настало время избавиться от практики единогласного голосования. Мы должны позволить ЕС действовать быстрее и достигать результатов", - сказала она.

https://ria.ru/20241127/prizyv-1986019815.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, урсула фон дер ляйен, евросоюз, еврокомиссия, европарламент