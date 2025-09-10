Рейтинг@Mail.ru
В Ленинградской области мужчина попытался затащить ребенка в кусты - РИА Новости, 10.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:08 10.09.2025
https://ria.ru/20250910/kusty-2041011188.html
В Ленинградской области мужчина попытался затащить ребенка в кусты
В Ленинградской области мужчина попытался затащить ребенка в кусты - РИА Новости, 10.09.2025
В Ленинградской области мужчина попытался затащить ребенка в кусты
Полицейские задержали бездомного, пытавшегося затащить в кусты 10-летнюю девочку в деревне Старая Ленинградской области, сообщила пресс-служба регионального... РИА Новости, 10.09.2025
2025-09-10T17:08:00+03:00
2025-09-10T17:08:00+03:00
происшествия
ленинградская область
всеволожский район
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150141/01/1501410141_0:95:1887:1156_1920x0_80_0_0_3e5606d3661d2668777ba023d7c8c04f.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 сен - РИА Новости. Полицейские задержали бездомного, пытавшегося затащить в кусты 10-летнюю девочку в деревне Старая Ленинградской области, сообщила пресс-служба регионального ГУМВД РФ. "Девятого сентября около десяти часов вечера в полицию Всеволожского района обратилась 38-летняя женщина, которая сообщила, что несколькими часами ранее у дома 21 по 1-й Баррикадной улице в деревне Старая неизвестный схватил за волосы ее 10-летнюю дочь и потащил в кусты. В тот момент, когда мужчина отвлекся, девочке удалось вырваться и убежать", - говорится в сообщении. В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили личность злоумышленника. Им оказался 68-летний бездомный, злоупотребляющий спиртными напитками. "Для разбирательства он был доставлен в отдел полиции, где его проверят на причастность к аналогичным преступлениям", - добавили в пресс-службе регионального главка МВД.
https://ria.ru/20250902/sochi-2039210724.html
ленинградская область
всеволожский район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150141/01/1501410141_109:0:1776:1250_1920x0_80_0_0_eac86267e983c38d8568067b4669f490.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, ленинградская область, всеволожский район, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Ленинградская область, Всеволожский район, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
В Ленинградской области мужчина попытался затащить ребенка в кусты

В Ленинградской области мужчина попытался затащить 10-летнюю девочку в кусты

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкНашивка на рукаве сотрудника полиции
Нашивка на рукаве сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 10.09.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Нашивка на рукаве сотрудника полиции. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 сен - РИА Новости. Полицейские задержали бездомного, пытавшегося затащить в кусты 10-летнюю девочку в деревне Старая Ленинградской области, сообщила пресс-служба регионального ГУМВД РФ.
"Девятого сентября около десяти часов вечера в полицию Всеволожского района обратилась 38-летняя женщина, которая сообщила, что несколькими часами ранее у дома 21 по 1-й Баррикадной улице в деревне Старая неизвестный схватил за волосы ее 10-летнюю дочь и потащил в кусты. В тот момент, когда мужчина отвлекся, девочке удалось вырваться и убежать", - говорится в сообщении.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили личность злоумышленника. Им оказался 68-летний бездомный, злоупотребляющий спиртными напитками. "Для разбирательства он был доставлен в отдел полиции, где его проверят на причастность к аналогичным преступлениям", - добавили в пресс-службе регионального главка МВД.
Прокуратура - РИА Новости, 1920, 02.09.2025
В Сочи прокуратура проверят информацию об инциденте с ребенком в аквапарке
2 сентября, 21:45
 
ПроисшествияЛенинградская областьВсеволожский районМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала