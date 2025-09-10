https://ria.ru/20250910/kusty-2041011188.html
В Ленинградской области мужчина попытался затащить ребенка в кусты
2025-09-10T17:08:00+03:00
2025-09-10T17:08:00+03:00
2025-09-10T17:08:00+03:00
происшествия
ленинградская область
всеволожский район
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 сен - РИА Новости. Полицейские задержали бездомного, пытавшегося затащить в кусты 10-летнюю девочку в деревне Старая Ленинградской области, сообщила пресс-служба регионального ГУМВД РФ. "Девятого сентября около десяти часов вечера в полицию Всеволожского района обратилась 38-летняя женщина, которая сообщила, что несколькими часами ранее у дома 21 по 1-й Баррикадной улице в деревне Старая неизвестный схватил за волосы ее 10-летнюю дочь и потащил в кусты. В тот момент, когда мужчина отвлекся, девочке удалось вырваться и убежать", - говорится в сообщении. В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили личность злоумышленника. Им оказался 68-летний бездомный, злоупотребляющий спиртными напитками. "Для разбирательства он был доставлен в отдел полиции, где его проверят на причастность к аналогичным преступлениям", - добавили в пресс-службе регионального главка МВД.
