КТК оплатил ущерб от утечки нефти в Черном море
2025-09-10T18:50:00+03:00
2025-09-10T18:50:00+03:00
2025-09-10T18:55:00+03:00
происшествия
черное море
казахстан
новороссийск
федеральное агентство морского и речного транспорта (росморречфлот)
федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)
транснефть
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) в досудебном порядке оплатил 179,3 миллиона рублей ущерба, причиненного природе в результате утечки нефти в Чёрном море в августе, сообщила компания. "КТК в досудебном порядке оплатил требование о возмещении вреда водному объекту после нештатной ситуации 29 августа 2025 года… Сумма платежа составила 179 298 490 (сто семьдесят девять миллионов двести девяносто восемь тысяч четыреста девяносто) рублей", - сообщили в КТК.В конце августа утечка нефти произошла на выносном причальном устройстве (ВПУ-2) КТК в акватории порта Новороссийск при погрузке нефти на танкер T. Semahat, причал был выведен из эксплуатации на неопределенный срок, сообщила компания. Согласно данным портала MarineTraffic, судно ходит под турецким флагом. По данным Росморречфлота, утечка была незначительной.В КТК также уточнили объем утечки: по данным Росприроднадзора, "при ликвидации последствий разлива объем безвозвратных потерь составил 8,43 кубометров или 6,7 тонн нефти".Нефтепроводная система КТК - крупнейший маршрут транспортировки нефти из Каспийского региона на мировые рынки и основной маршрут для Казахстана, на него приходится более 80% экспорта страны. Трубопровод протяженностью 1,5 тысячи километров соединяет месторождения Западного Казахстана с побережьем Черного моря, где нефть отгружается на танкеры через морской терминал КТК. Среди крупнейших акционеров консорциума - РФ (через "Транснефть"), Казахстан (через "Казмунайгаз"), структуры Chevron, "Лукойла", ExxonMobil, СП "Роснефти" и Shell.
