Рейтинг@Mail.ru
Холанд установил рекорд европейского футбола в XXI веке - РИА Новости Спорт, 13.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
09:56 10.09.2025 (обновлено: 12:39 13.05.2026)
Холанд установил рекорд европейского футбола в XXI веке

Холанд стал первым европейцем в XXI веке, оформившим пента-трик в отборе ЧМ

© Фото : Пресс-служба УЕФАНападающий сборной Норвегии Эрлинг Холанд
Нападающий сборной Норвегии Эрлинг Холанд - РИА Новости, 1920, 10.09.2025
© Фото : Пресс-служба УЕФА
Читать в
МАКСДзен
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Нападающий сборной Норвегии Эрлинг Холанд стал первым европейским игроком в XXI веке, забившим пять голов в отборочном матче чемпионата мира по футболу, сообщает статистическая служба Opta.
Сборная Норвегии разгромила команду Молдавии в матче пятого тура отборочного турнира к чемпионату мира по футболу 2026 года, который пройдет в США, Канаде и Мексике. Встреча группы I, которая прошла во вторник в Осло, завершилась со счетом 11:1 в пользу хозяев. Холанд оформил пента-трик. Сборная Молдавии потерпела крупнейшее поражение в своей истории.
Предыдущий раз австрийский футболист Ханс Кранкль забил шесть мячей в матче отборочного турнира против сборной Мальты (9:0) в 1977 году.
Сборная Норвегии (15 очков) занимает первое место в турнирной таблице группы I. Далее идут команды Италии (9), Израиля (9), Эстонии (3) и Молдавии (0). В следующем туре норвежцы 11 октября примут сборную Израиля.
Футбольный мяч - РИА Новости, 1920, 10.09.2025
Боливийские футболисты обыграли бразильцев и пробились в стыки отбора ЧМ
10 сентября 2025, 07:41
 
ФутболСпортЭрлинг ХоландЧМ по футболу 2026
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    Завершен
    Ланс
    ПСЖ
    0
    2
  • Футбол
    Завершен
    Манчестер Сити
    Кристал Пэлас
    3
    0
  • Футбол
    Завершен
    Алавес
    Барселона
    1
    0
  • Футбол
    Завершен
    Лацио
    Интер М
    0
    2
  • Футбол
    2-й тайм
    Хетафе
    Мальорка
    3
    1
  • Хоккей
    Завершен
    Локомотив
    Ак Барс
    1
    5
  • Баскетбол
    Завершен
    УНИКС
    Зенит
    69
    78
  • Футбол
    Завершен
    Вильярреал
    Севилья
    2
    3
  • Футбол
    Завершен
    Эспаньол
    Атлетик Бильбао
    2
    0
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала