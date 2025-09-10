Холанд установил рекорд европейского футбола в XXI веке

МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Нападающий сборной Норвегии Эрлинг Холанд стал первым европейским игроком в XXI веке, забившим пять голов в отборочном матче чемпионата мира по футболу, сообщает статистическая служба Opta.
Сборная Норвегии разгромила команду Молдавии в матче пятого тура отборочного турнира к чемпионату мира по футболу 2026 года, который пройдет в США, Канаде и Мексике. Встреча группы I, которая прошла во вторник в Осло, завершилась со счетом 11:1 в пользу хозяев. Холанд оформил пента-трик. Сборная Молдавии потерпела крупнейшее поражение в своей истории.
Предыдущий раз австрийский футболист Ханс Кранкль забил шесть мячей в матче отборочного турнира против сборной Мальты (9:0) в 1977 году.
Сборная Норвегии (15 очков) занимает первое место в турнирной таблице группы I. Далее идут команды Италии (9), Израиля (9), Эстонии (3) и Молдавии (0). В следующем туре норвежцы 11 октября примут сборную Израиля.
