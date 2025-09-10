Холанд установил рекорд европейского футбола в XXI веке

МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Нападающий сборной Норвегии Эрлинг Холанд стал первым европейским игроком в XXI веке, забившим пять голов в отборочном матче чемпионата мира по футболу, сообщает статистическая служба Opta.

Сборная Норвегии разгромила команду Молдавии в матче пятого тура отборочного турнира к чемпионату мира по футболу 2026 года, который пройдет в США, Канаде и Мексике. Встреча группы I, которая прошла во вторник в Осло, завершилась со счетом 11:1 в пользу хозяев. Холанд оформил пента-трик. Сборная Молдавии потерпела крупнейшее поражение в своей истории.

Предыдущий раз австрийский футболист Ханс Кранкль забил шесть мячей в матче отборочного турнира против сборной Мальты (9:0) в 1977 году.