Рейтинг@Mail.ru
Херш оценил версию о причастности украинца к подрыву "Северных потоков" - РИА Новости, 10.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:03 10.09.2025
https://ria.ru/20250910/khersh-2040872334.html
Херш оценил версию о причастности украинца к подрыву "Северных потоков"
Херш оценил версию о причастности украинца к подрыву "Северных потоков" - РИА Новости, 10.09.2025
Херш оценил версию о причастности украинца к подрыву "Северных потоков"
Американский журналист и лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш в разговоре с РИА Новости впервые прокомментировал версию о возможной роли украинца Сергея... РИА Новости, 10.09.2025
2025-09-10T11:03:00+03:00
2025-09-10T11:03:00+03:00
в мире
россия
германия
сша
сергей кузнецов (архитектор)
сеймур херш
джо байден
генеральная прокуратура рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/08/1850626093_0:0:2912:1638_1920x0_80_0_0_90a87d1b8996749674679a990741880b.jpg
ВАШИНГТОН, 10 сен - РИА Новости. Американский журналист и лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш в разговоре с РИА Новости впервые прокомментировал версию о возможной роли украинца Сергея Кузнецова, задержанного в Италии, в подрыве "Северных потоков".В 2023 году журналист провел расследование этих терактов. По его данным, взрывчатку под газопроводы заложили американские водолазы во время натовских учений Baltops 2022, а спустя три месяца норвежцы привели ее в действие. Экс-президент США Джо Байден отдал приказ совершить диверсию после более чем девяти месяцев секретных обсуждений с командой по нацбезопасности. Он опасался, что Германия, получающая по "Северным потокам" газ из России, не захочет участвовать в военной помощи Украине."Я написал то, что написал", - отметил Херш в ответ на просьбу оценить предъявленные украинцу обвинения.В ночь на 21 августа итальянские правоохранительные органы по запросу немецкой прокуратуры задержали в провинции Римини 49-летнего гражданина Украины Кузнецова, подозреваемого в координации подрыва газопроводов. Суд Болоньи утвердил арест и назначил новое заседание на 9 сентября. Кузнецов отказался от добровольной экстрадиции в Германию, в настоящее время он содержится в местной тюрьме.В сентябре 2022 года на трубопроводах, через которые экспортировался газ в Европу, произошли взрывы. ФРГ, Швеция и Дания допустили возможность осуществления целенаправленно диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG охарактеризовал разрушения как беспрецедентные, из-за чего точные сроки ремонта определить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Россия неоднократно просила предоставить сведения о совершенных взрывах на газопроводах, однако ни разу не получила ответа, заявлял пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.Постпред России при ООН Василий Небензя обвинял США и Британию в препятствовании непредвзятому расследованию теракта.
https://ria.ru/20250908/potok-2040395737.html
https://ria.ru/20250903/zaharova-2039268739.html
россия
германия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/08/1850626093_166:0:2897:2048_1920x0_80_0_0_9a439ac393f78575f5b1cd69a398e897.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, германия, сша, сергей кузнецов (архитектор), сеймур херш, джо байден, генеральная прокуратура рф, оон, северный поток, авария на "северных потоках"
В мире, Россия, Германия, США, Сергей Кузнецов (архитектор), Сеймур Херш, Джо Байден, Генеральная прокуратура РФ, ООН, Северный поток, Авария на "Северных потоках"
Херш оценил версию о причастности украинца к подрыву "Северных потоков"

Херш впервые прокомментировал версию о подрыве "Северного потока" Кузнецовым

© AP Photo / Paul SakumaЖурналист Сеймур Херш
Журналист Сеймур Херш - РИА Новости, 1920, 10.09.2025
© AP Photo / Paul Sakuma
Журналист Сеймур Херш. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВАШИНГТОН, 10 сен - РИА Новости. Американский журналист и лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш в разговоре с РИА Новости впервые прокомментировал версию о возможной роли украинца Сергея Кузнецова, задержанного в Италии, в подрыве "Северных потоков".
В 2023 году журналист провел расследование этих терактов. По его данным, взрывчатку под газопроводы заложили американские водолазы во время натовских учений Baltops 2022, а спустя три месяца норвежцы привели ее в действие. Экс-президент США Джо Байден отдал приказ совершить диверсию после более чем девяти месяцев секретных обсуждений с командой по нацбезопасности. Он опасался, что Германия, получающая по "Северным потокам" газ из России, не захочет участвовать в военной помощи Украине.
Место утечки на газопроводе Северный поток - РИА Новости, 1920, 08.09.2025
"Северные потоки" подорвали по заданию Залужного, пишет Welt
8 сентября, 12:01
"Я написал то, что написал", - отметил Херш в ответ на просьбу оценить предъявленные украинцу обвинения.
В ночь на 21 августа итальянские правоохранительные органы по запросу немецкой прокуратуры задержали в провинции Римини 49-летнего гражданина Украины Кузнецова, подозреваемого в координации подрыва газопроводов. Суд Болоньи утвердил арест и назначил новое заседание на 9 сентября. Кузнецов отказался от добровольной экстрадиции в Германию, в настоящее время он содержится в местной тюрьме.
В сентябре 2022 года на трубопроводах, через которые экспортировался газ в Европу, произошли взрывы. ФРГ, Швеция и Дания допустили возможность осуществления целенаправленно диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG охарактеризовал разрушения как беспрецедентные, из-за чего точные сроки ремонта определить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Россия неоднократно просила предоставить сведения о совершенных взрывах на газопроводах, однако ни разу не получила ответа, заявлял пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Постпред России при ООН Василий Небензя обвинял США и Британию в препятствовании непредвзятому расследованию теракта.
Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 03.09.2025
Захарова высказалась о позиции ФРГ по делу о "Северных потоках"
3 сентября, 08:04
 
В миреРоссияГерманияСШАСергей Кузнецов (архитектор)Сеймур ХершДжо БайденГенеральная прокуратура РФООНСеверный потокАвария на "Северных потоках"
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала