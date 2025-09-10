https://ria.ru/20250910/khersh-2040872334.html

Херш оценил версию о причастности украинца к подрыву "Северных потоков"

ВАШИНГТОН, 10 сен - РИА Новости. Американский журналист и лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш в разговоре с РИА Новости впервые прокомментировал версию о возможной роли украинца Сергея Кузнецова, задержанного в Италии, в подрыве "Северных потоков".В 2023 году журналист провел расследование этих терактов. По его данным, взрывчатку под газопроводы заложили американские водолазы во время натовских учений Baltops 2022, а спустя три месяца норвежцы привели ее в действие. Экс-президент США Джо Байден отдал приказ совершить диверсию после более чем девяти месяцев секретных обсуждений с командой по нацбезопасности. Он опасался, что Германия, получающая по "Северным потокам" газ из России, не захочет участвовать в военной помощи Украине."Я написал то, что написал", - отметил Херш в ответ на просьбу оценить предъявленные украинцу обвинения.В ночь на 21 августа итальянские правоохранительные органы по запросу немецкой прокуратуры задержали в провинции Римини 49-летнего гражданина Украины Кузнецова, подозреваемого в координации подрыва газопроводов. Суд Болоньи утвердил арест и назначил новое заседание на 9 сентября. Кузнецов отказался от добровольной экстрадиции в Германию, в настоящее время он содержится в местной тюрьме.В сентябре 2022 года на трубопроводах, через которые экспортировался газ в Европу, произошли взрывы. ФРГ, Швеция и Дания допустили возможность осуществления целенаправленно диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG охарактеризовал разрушения как беспрецедентные, из-за чего точные сроки ремонта определить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Россия неоднократно просила предоставить сведения о совершенных взрывах на газопроводах, однако ни разу не получила ответа, заявлял пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.Постпред России при ООН Василий Небензя обвинял США и Британию в препятствовании непредвзятому расследованию теракта.

