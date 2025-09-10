Рейтинг@Mail.ru
Россиянка, пытавшаяся вступить в ВСУ, прошла боевую подготовку в Казахстане
08:41 10.09.2025 (обновлено: 19:53 10.09.2025)
Россиянка, пытавшаяся вступить в ВСУ, прошла боевую подготовку в Казахстане
Россиянка, пытавшаяся вступить в ВСУ, прошла боевую подготовку в Казахстане - РИА Новости, 10.09.2025
Россиянка, пытавшаяся вступить в ВСУ, прошла боевую подготовку в Казахстане
Россиянка, пытавшаяся вступить в одно из украинских вооруженных формирований и обнаруженная разведчиками ВС России в 100 метрах от позиций ВСУ, проходила боевую
в мире
россия
казахстан
вооруженные силы украины
МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Россиянка, пытавшаяся вступить в одно из украинских вооруженных формирований и обнаруженная разведчиками ВС России в 100 метрах от позиций ВСУ, проходила боевую подготовку в Казахстане, говорится в судебных материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости. "В феврале 2024 года она выехала на территорию Республики Казахстан, где на протяжении пяти месяцев проходила стрелковую и минно-взрывную подготовку", — указано в материалах. В документах подчеркивается, что российские правоохранители в рамках расследования дела обратились к коллегам из Казахстана с запросом о правовой помощи. Как ранее сообщало РИА Новости со ссылкой на судебные документы, россиянка еще в июле 2023 года в интернете познакомилась с военнослужащим ВСУ — участником вооруженного конфликта с Россией. Мужчина предложил ей вступить в одно из украинских вооруженных формирований и принимать участие в боевых действиях против России, девушка дала свое согласие, говорится в материалах. Через некоторое время россиянка сначала на автомобиле, а потом пешком добралась до местности, где имелась возможность незаконно перечень границу России. В 100 метрах от позиций подразделений ВСУ девушку с помощь беспилотника обнаружили военнослужащие разведгруппы ВС России, вскоре она была задержана, следует из материалов дела. Названия населенных пунктов, рядом с которыми происходили события, в материалах не раскрываются. Девушке было предъявлено обвинение в покушении на государственную измену, также ей вменяется покушение на незаконное пересечение государственной границы Российской Федерации, следует из материалов. Сейчас она находится в СИЗО. Расследование дела, как указано в материалах, продолжается, в нем также идет речь о поддельных документах, в том числе свидетельствах о рождении, этим данным следователи также планируют дать правовую оценку, заключается в материалах.
россия
казахстан
в мире, россия, казахстан, вооруженные силы украины
В мире, Россия, Казахстан, Вооруженные силы Украины
Россиянка, пытавшаяся вступить в ВСУ, прошла боевую подготовку в Казахстане

Задержанная по делу о госизмене россиянка прошла боевую подготовку в Казахстане

© Sputnik / Табылды Кадырбеков | Перейти в медиабанкНаручники на дверной ручке
Наручники на дверной ручке - РИА Новости, 1920, 10.09.2025
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Перейти в медиабанк
Наручники на дверной ручке. Архивное фото
МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Россиянка, пытавшаяся вступить в одно из украинских вооруженных формирований и обнаруженная разведчиками ВС России в 100 метрах от позиций ВСУ, проходила боевую подготовку в Казахстане, говорится в судебных материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
"В феврале 2024 года она выехала на территорию Республики Казахстан, где на протяжении пяти месяцев проходила стрелковую и минно-взрывную подготовку", — указано в материалах.
В документах подчеркивается, что российские правоохранители в рамках расследования дела обратились к коллегам из Казахстана с запросом о правовой помощи.
Как ранее сообщало РИА Новости со ссылкой на судебные документы, россиянка еще в июле 2023 года в интернете познакомилась с военнослужащим ВСУ — участником вооруженного конфликта с Россией. Мужчина предложил ей вступить в одно из украинских вооруженных формирований и принимать участие в боевых действиях против России, девушка дала свое согласие, говорится в материалах.
Через некоторое время россиянка сначала на автомобиле, а потом пешком добралась до местности, где имелась возможность незаконно перечень границу России. В 100 метрах от позиций подразделений ВСУ девушку с помощь беспилотника обнаружили военнослужащие разведгруппы ВС России, вскоре она была задержана, следует из материалов дела. Названия населенных пунктов, рядом с которыми происходили события, в материалах не раскрываются.
Девушке было предъявлено обвинение в покушении на государственную измену, также ей вменяется покушение на незаконное пересечение государственной границы Российской Федерации, следует из материалов. Сейчас она находится в СИЗО.
Расследование дела, как указано в материалах, продолжается, в нем также идет речь о поддельных документах, в том числе свидетельствах о рождении, этим данным следователи также планируют дать правовую оценку, заключается в материалах.
