В Казахстане задержали подозреваемого в хищении оружия в 2022 году
08:19 10.09.2025
В Казахстане задержали подозреваемого в хищении оружия в 2022 году
Подозреваемого в хищении служебного оружия во время январских беспорядков 2022 года задержали в Алма-Атинской области на юге Казахстана, сообщает в среду... РИА Новости, 10.09.2025
в мире
казахстан
алма-атинская область
жанаозен
АЛМА-АТА, 10 сен - РИА Новости. Подозреваемого в хищении служебного оружия во время январских беспорядков 2022 года задержали в Алма-Атинской области на юге Казахстана, сообщает в среду пресс-служба МВД республики. С 1 сентября в Казахстане проводится республиканское оперативно-профилактическое мероприятие "Участок", направленное на обнаружение и изъятие оружия, находящегося в незаконном обороте. За это время, сообщает МВД, из незаконного оборота изъято порядка 50 единиц оружия, свыше 500 патронов и шесть взрывных устройств, обнаружено 12 тайников с оружием и боеприпасами. Также были изъяты шесть единиц оружия, похищенных в период январских событий, среди которых один автомат, один пистолет, два нарезных карабина и два гладкоствольных ружья, а также полицейская экипировка - служебные бронежилеты и каски. Кроме того, жители страны добровольно сдали 15 единиц оружия, отметили в ведомстве. "Проверкой охвачено свыше 21 тысячи владельцев гражданского оружия, из которых более 400 лиц привлечено к административной ответственности. Так, 5 сентября текущего года в Алматинской области задержаны жители этого же региона, у которых изъято специальное ружье, похищенное во время январских событий в городе Алматы", - приводятся в сообщении слова заместителя начальника управления департамента криминальной полиции МВД Казахстана Жандоса Батырбекова. По данным казахстанского МВД, с начала 2022 года было изъято 7877 единиц различного оружия, 816 гранат и свыше 110 тысяч боеприпасов. В 2024 году из незаконного оборота изъяли более двух тысяч единиц оружия, в том числе 1764 единицы огнестрельного и 274 единицы травматического оружия, а так же 87 гранат и более 19 тысяч боеприпасов различного калибра. Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года - жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие. В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и провели контртеррористическую операцию. По данным генпрокуратуры, в результате беспорядков погибли 238 человек, в том числе 19 силовиков.
казахстан
алма-атинская область
жанаозен
© Sputnik / Тимур БатыршинСотрудники правоохранительных органов Казахстана
Сотрудники правоохранительных органов Казахстана - РИА Новости, 1920, 10.09.2025
© Sputnik / Тимур Батыршин
Сотрудники правоохранительных органов Казахстана. Архивное фото
АЛМА-АТА, 10 сен - РИА Новости. Подозреваемого в хищении служебного оружия во время январских беспорядков 2022 года задержали в Алма-Атинской области на юге Казахстана, сообщает в среду пресс-служба МВД республики.
С 1 сентября в Казахстане проводится республиканское оперативно-профилактическое мероприятие "Участок", направленное на обнаружение и изъятие оружия, находящегося в незаконном обороте. За это время, сообщает МВД, из незаконного оборота изъято порядка 50 единиц оружия, свыше 500 патронов и шесть взрывных устройств, обнаружено 12 тайников с оружием и боеприпасами. Также были изъяты шесть единиц оружия, похищенных в период январских событий, среди которых один автомат, один пистолет, два нарезных карабина и два гладкоствольных ружья, а также полицейская экипировка - служебные бронежилеты и каски. Кроме того, жители страны добровольно сдали 15 единиц оружия, отметили в ведомстве.
"Проверкой охвачено свыше 21 тысячи владельцев гражданского оружия, из которых более 400 лиц привлечено к административной ответственности. Так, 5 сентября текущего года в Алматинской области задержаны жители этого же региона, у которых изъято специальное ружье, похищенное во время январских событий в городе Алматы", - приводятся в сообщении слова заместителя начальника управления департамента криминальной полиции МВД Казахстана Жандоса Батырбекова.
По данным казахстанского МВД, с начала 2022 года было изъято 7877 единиц различного оружия, 816 гранат и свыше 110 тысяч боеприпасов. В 2024 году из незаконного оборота изъяли более двух тысяч единиц оружия, в том числе 1764 единицы огнестрельного и 274 единицы травматического оружия, а так же 87 гранат и более 19 тысяч боеприпасов различного калибра.
Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года - жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие. В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и провели контртеррористическую операцию. По данным генпрокуратуры, в результате беспорядков погибли 238 человек, в том числе 19 силовиков.
