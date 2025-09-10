https://ria.ru/20250910/ispanija-2040985039.html

МИД Испании поддержал инициативу ЕК против Израиля

МАДРИД, 10 сен — РИА Новости. Министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес приветствовал инициативу председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен частично приостановить действие соглашения об ассоциации ЕС с Израилем, но заявил, что Мадрид настаивает на полной приостановке действия документа. "Мы бы хотели, чтобы приостановка была полной, но приветствуем даже частичную заморозку соглашения между Израилем и ЕС", — сказал министр после выступления фон дер Ляйен в Европарламенте. Альбарес подчеркнул, что "европейцы не могут продолжать взаимодействие с Израилем в обычном режиме", когда ежедневно совершаются грубые и систематические нарушения прав человека в Газе. Он также напомнил, что все предложенные меры - результат настойчивых инициатив испанского правительства. Министр заверил, что Еврокомиссия может рассчитывать на полную поддержку Испании и отметил, что за этими мерами стоит подавляющее большинство испанского народа, который требует мира, справедливости и прекращения конфликта в Газе. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого боевики палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, с израильской стороны тогда погибли около 1,2 тысячи человек. В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи", включающую удары по гражданским объектам, и объявила о полной блокаде сектора Газа: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным администрации в Газе, в результате израильских атак с 7 октября 2023 число погибших превысило 64 тысячи, большинство среди которых – мирные жители. Министр экономики Палестинской национальной администрации Мухаммад аль-Амур заявил РИА Новости, что удары Израиля по сектору Газа привели к полному разрушению 85% объектов гражданской инфраструктуры. Для восстановления Газы потребуется более 50 миллиардов долларов. По данным палестинской стороны, порядка 90% населения сектора Газа остаются безработными в условиях обострения конфликта.

