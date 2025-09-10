Рейтинг@Mail.ru
МИД Испании поддержал инициативу ЕК против Израиля - РИА Новости, 10.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:44 10.09.2025
https://ria.ru/20250910/ispanija-2040985039.html
МИД Испании поддержал инициативу ЕК против Израиля
МИД Испании поддержал инициативу ЕК против Израиля - РИА Новости, 10.09.2025
МИД Испании поддержал инициативу ЕК против Израиля
Министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес приветствовал инициативу председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен частично приостановить действие... РИА Новости, 10.09.2025
2025-09-10T15:44:00+03:00
2025-09-10T15:44:00+03:00
в мире
израиль
испания
мадрид
хосе мануэль альбарес
урсула фон дер ляйен
еврокомиссия
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/69841/69/698416923_0:28:1024:604_1920x0_80_0_0_a5435c47162088c99f1c03330c0b3b7b.jpg
МАДРИД, 10 сен — РИА Новости. Министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес приветствовал инициативу председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен частично приостановить действие соглашения об ассоциации ЕС с Израилем, но заявил, что Мадрид настаивает на полной приостановке действия документа. "Мы бы хотели, чтобы приостановка была полной, но приветствуем даже частичную заморозку соглашения между Израилем и ЕС", — сказал министр после выступления фон дер Ляйен в Европарламенте. Альбарес подчеркнул, что "европейцы не могут продолжать взаимодействие с Израилем в обычном режиме", когда ежедневно совершаются грубые и систематические нарушения прав человека в Газе. Он также напомнил, что все предложенные меры - результат настойчивых инициатив испанского правительства. Министр заверил, что Еврокомиссия может рассчитывать на полную поддержку Испании и отметил, что за этими мерами стоит подавляющее большинство испанского народа, который требует мира, справедливости и прекращения конфликта в Газе. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого боевики палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, с израильской стороны тогда погибли около 1,2 тысячи человек. В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи", включающую удары по гражданским объектам, и объявила о полной блокаде сектора Газа: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным администрации в Газе, в результате израильских атак с 7 октября 2023 число погибших превысило 64 тысячи, большинство среди которых – мирные жители. Министр экономики Палестинской национальной администрации Мухаммад аль-Амур заявил РИА Новости, что удары Израиля по сектору Газа привели к полному разрушению 85% объектов гражданской инфраструктуры. Для восстановления Газы потребуется более 50 миллиардов долларов. По данным палестинской стороны, порядка 90% населения сектора Газа остаются безработными в условиях обострения конфликта.
https://ria.ru/20250910/izrail-2040967437.html
https://ria.ru/20250910/glava-2040899116.html
израиль
испания
мадрид
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/69841/69/698416923_59:0:966:680_1920x0_80_0_0_7162cbb0b9c118a20193b835390eaa7b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, израиль, испания, мадрид, хосе мануэль альбарес, урсула фон дер ляйен, еврокомиссия, евросоюз, европарламент, удар израиля по делегации хамас в дохе
В мире, Израиль, Испания, Мадрид, Хосе Мануэль Альбарес, Урсула фон дер Ляйен, Еврокомиссия, Евросоюз, Европарламент, Удар Израиля по делегации ХАМАС в Дохе
МИД Испании поддержал инициативу ЕК против Израиля

Глава МИД Испании Альбарес поддержал приостановку соглашения ЕС и Израиля

© Flickr / isafmediaФлаг Испании
Флаг Испании - РИА Новости, 1920, 10.09.2025
© Flickr / isafmedia
Флаг Испании. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МАДРИД, 10 сен — РИА Новости. Министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес приветствовал инициативу председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен частично приостановить действие соглашения об ассоциации ЕС с Израилем, но заявил, что Мадрид настаивает на полной приостановке действия документа.
"Мы бы хотели, чтобы приостановка была полной, но приветствуем даже частичную заморозку соглашения между Израилем и ЕС", — сказал министр после выступления фон дер Ляйен в Европарламенте.
Дым на месте взрыва в Дохе - РИА Новости, 1920, 10.09.2025
Армия Израиля выступала против времени удара по лидерам ХАМАС, сообщает CNN
Вчера, 14:51
Альбарес подчеркнул, что "европейцы не могут продолжать взаимодействие с Израилем в обычном режиме", когда ежедневно совершаются грубые и систематические нарушения прав человека в Газе. Он также напомнил, что все предложенные меры - результат настойчивых инициатив испанского правительства.
Министр заверил, что Еврокомиссия может рассчитывать на полную поддержку Испании и отметил, что за этими мерами стоит подавляющее большинство испанского народа, который требует мира, справедливости и прекращения конфликта в Газе.
Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого боевики палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, с израильской стороны тогда погибли около 1,2 тысячи человек.
В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи", включающую удары по гражданским объектам, и объявила о полной блокаде сектора Газа: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств.
По данным администрации в Газе, в результате израильских атак с 7 октября 2023 число погибших превысило 64 тысячи, большинство среди которых – мирные жители.
Министр экономики Палестинской национальной администрации Мухаммад аль-Амур заявил РИА Новости, что удары Израиля по сектору Газа привели к полному разрушению 85% объектов гражданской инфраструктуры. Для восстановления Газы потребуется более 50 миллиардов долларов. По данным палестинской стороны, порядка 90% населения сектора Газа остаются безработными в условиях обострения конфликта.
Флаги Италии и Евросоюза на здании в Риме - РИА Новости, 1920, 10.09.2025
Глава МИД Италии раскритиковал удары Израиля по ХАМАС
Вчера, 12:39
 
В миреИзраильИспанияМадридХосе Мануэль АльбаресУрсула фон дер ЛяйенЕврокомиссияЕвросоюзЕвропарламентУдар Израиля по делегации ХАМАС в Дохе
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала