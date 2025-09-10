В Иране сообщили, что не давали разрешение МАГАТЭ на посещение объектов
Аракчи: Иран пока не давал разрешения МАГАТЭ на посещение ядерных объектов
Флаг Ирана. Архивное фото
ТЕГЕРАН, 10 сен - РИА Новости. Иран пока не давал разрешения инспекторам МАГАТЭ на посещение ядерных объектов, несмотря на договоренность о возобновлении сотрудничества, заявил глава МИД исламской республики Аббас Аракчи.
Ранее сообщалось, что глава МИД Ирана Аббас Аракчи и гендиректор МАГАТЭ подписали соглашение о возобновлении сотрудничества, приостановленного после ударов Израиля и США по Ирану.
"Я должен отметить, что по этому соглашению доступ инспекторам МАГАТЭ мы на данный момент не даем", - сказал Аракчи, комментарий которого был опубликован в его Telegram-канале.
По его словам, Иран и МАГАТЭ в будущем проведут переговоры о доступе инспекторов к ядерным объектам страны,
"В общем и целом думаю, что предпринятый шаг (соглашение - ред.) является шагом в правильном направлении", - добавил министр, подчеркнув, что сотрудничество с Ирана с МАГАТЭ всё равно не будет таким, каким оно было до ударов Израиля и США по ядерным объектам.
Он подчеркнул, что договоренность учитывает принятый в Иране закон и предполагает, что все решения о взаимодействии с МАГАТЭ принимает Высший совет национальной безопасности Ирана, что и отражено в достигнутом соглашении о возобновлении сотрудничества.
Ранее в среду гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что соглашение между Ираном и МАГАТЭ оговаривает практические шаги для возобновления инспекций на иранских объектах, изменения этих процедур и их реализацию в соответствии с соглашением о гарантиях.
Президент Ирана Масуд Пезешкиан 2 июля издал указ о реализации закона, приостанавливающего сотрудничество с МАГАТЭ. После издания указа инспекторы агентства были высланы из страны. Иранский министр иностранных дел Аббас Аракчи отмечал, что, несмотря на решение страны приостановить взаимодействие с МАГАТЭ, пути сотрудничества не закрыты.
В Иране в качестве условия восстановления сотрудничества назвали обеспечение безопасности ядерных объектов и ученых-атомщиков. Приостановка взаимодействия связана с критикой Ирана в адрес МАГАТЭ и его гендиректора Гросси за бездействие на фоне ударов США и Израиля по ядерным объектам в Фордо, Исфахане и Натанзе.
После того как инспекторы МАГАТЭ были высланы из страны, у международной организации не было возможности оценить степень ущерба объектам. Однако Иран сделал в одном случае исключение, допустив инспекторов на АЭС "Бушер", но для контроля над процессом замены топлива на станции. Сама атомная электростанция ударам не подвергалась. Решение о дальнейшем допуске инспекторов МАГАТЭ будет принимать Высший совет национальной безопасности Ирана.