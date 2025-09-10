https://ria.ru/20250910/iran-2040954433.html

В Иране сообщили, что не давали разрешение МАГАТЭ на посещение объектов

В Иране сообщили, что не давали разрешение МАГАТЭ на посещение объектов - РИА Новости, 10.09.2025

В Иране сообщили, что не давали разрешение МАГАТЭ на посещение объектов

Иран пока не давал разрешения инспекторам МАГАТЭ на посещение ядерных объектов, несмотря на договоренность о возобновлении сотрудничества, заявил глава МИД... РИА Новости, 10.09.2025

2025-09-10T14:11:00+03:00

2025-09-10T14:11:00+03:00

2025-09-10T14:11:00+03:00

в мире

иран

сша

аббас аракчи

магатэ

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/14/1947162493_0:266:3168:2048_1920x0_80_0_0_3dfb505e3d4eef3b5f1c68f46af84196.jpg

ТЕГЕРАН, 10 сен - РИА Новости. Иран пока не давал разрешения инспекторам МАГАТЭ на посещение ядерных объектов, несмотря на договоренность о возобновлении сотрудничества, заявил глава МИД исламской республики Аббас Аракчи. Ранее сообщалось, что глава МИД Ирана Аббас Аракчи и гендиректор МАГАТЭ подписали соглашение о возобновлении сотрудничества, приостановленного после ударов Израиля и США по Ирану. "Я должен отметить, что по этому соглашению доступ инспекторам МАГАТЭ мы на данный момент не даем", - сказал Аракчи, комментарий которого был опубликован в его Telegram-канале.По его словам, Иран и МАГАТЭ в будущем проведут переговоры о доступе инспекторов к ядерным объектам страны,"В общем и целом думаю, что предпринятый шаг (соглашение - ред.) является шагом в правильном направлении", - добавил министр, подчеркнув, что сотрудничество с Ирана с МАГАТЭ всё равно не будет таким, каким оно было до ударов Израиля и США по ядерным объектам.Он подчеркнул, что договоренность учитывает принятый в Иране закон и предполагает, что все решения о взаимодействии с МАГАТЭ принимает Высший совет национальной безопасности Ирана, что и отражено в достигнутом соглашении о возобновлении сотрудничества.Ранее в среду гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что соглашение между Ираном и МАГАТЭ оговаривает практические шаги для возобновления инспекций на иранских объектах, изменения этих процедур и их реализацию в соответствии с соглашением о гарантиях.Президент Ирана Масуд Пезешкиан 2 июля издал указ о реализации закона, приостанавливающего сотрудничество с МАГАТЭ. После издания указа инспекторы агентства были высланы из страны. Иранский министр иностранных дел Аббас Аракчи отмечал, что, несмотря на решение страны приостановить взаимодействие с МАГАТЭ, пути сотрудничества не закрыты.В Иране в качестве условия восстановления сотрудничества назвали обеспечение безопасности ядерных объектов и ученых-атомщиков. Приостановка взаимодействия связана с критикой Ирана в адрес МАГАТЭ и его гендиректора Гросси за бездействие на фоне ударов США и Израиля по ядерным объектам в Фордо, Исфахане и Натанзе.После того как инспекторы МАГАТЭ были высланы из страны, у международной организации не было возможности оценить степень ущерба объектам. Однако Иран сделал в одном случае исключение, допустив инспекторов на АЭС "Бушер", но для контроля над процессом замены топлива на станции. Сама атомная электростанция ударам не подвергалась. Решение о дальнейшем допуске инспекторов МАГАТЭ будет принимать Высший совет национальной безопасности Ирана.

https://ria.ru/20250909/iran-2040795511.html

https://ria.ru/20250908/briks-2040482733.html

иран

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, иран, сша, аббас аракчи, магатэ