Песков переадресовал в Минобороны вопросы по инциденту с дронами в Польше
13:51 10.09.2025
Песков переадресовал в Минобороны вопросы по инциденту с дронами в Польше
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков переадресовал в министерство обороны вопросы, связанные с якобы инцидентом с дронами в Польше.Польский премьер Дональд Туск в среду выступил с утверждением, что над Польшей были сбиты "представлявшие опасность" дроны и назвал их "российскими", однако никаких доказательств этому не привёл. Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен позже заявила, что речь идёт о более чем десяти БПЛА. Как заявил РИА Новости временный поверенный в делах России Андрей Ордаш, Польша не представила доказательств якобы российского происхождения сбитых над территорией страны дронов."В данном случая мы не хотели бы это никак комментировать. Это не в нашей компетенции. Это прерогатива министерства обороны Российской Федерации", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос РИА Новости о том, не может ли инцидент с дронами быть провокацией.
Песков переадресовал в Минобороны вопросы по инциденту с дронами в Польше

МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков переадресовал в министерство обороны вопросы, связанные с якобы инцидентом с дронами в Польше.
Польский премьер Дональд Туск в среду выступил с утверждением, что над Польшей были сбиты "представлявшие опасность" дроны и назвал их "российскими", однако никаких доказательств этому не привёл. Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен позже заявила, что речь идёт о более чем десяти БПЛА. Как заявил РИА Новости временный поверенный в делах России Андрей Ордаш, Польша не представила доказательств якобы российского происхождения сбитых над территорией страны дронов.
"В данном случая мы не хотели бы это никак комментировать. Это не в нашей компетенции. Это прерогатива министерства обороны Российской Федерации", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос РИА Новости о том, не может ли инцидент с дронами быть провокацией.
Сбитые над Польшей дроны влетели со стороны Украины, заявил Ордаш
