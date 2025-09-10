Рейтинг@Mail.ru
В Госдуме назвали инцидент с дронами в Польше провокацией Киева
16:11 10.09.2025
В Госдуме назвали инцидент с дронами в Польше провокацией Киева
В Госдуме назвали инцидент с дронами в Польше провокацией Киева - РИА Новости, 10.09.2025
В Госдуме назвали инцидент с дронами в Польше провокацией Киева
Инцидент с дронами в воздушном пространстве Польши может быть спланированной провокацией, за которой стоит киевский режим, заявил РИА Новости депутат Госдумы от РИА Новости, 10.09.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 сен – РИА Новости. Инцидент с дронами в воздушном пространстве Польши может быть спланированной провокацией, за которой стоит киевский режим, заявил РИА Новости депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет. "Допускаю, что за вхождением дронов в воздушное пространство Польши стоит киевский режим. Это может быть целенаправленной спланированной провокацией, цель которой – втянуть страны НАТО в украинский конфликт, поправ все мирные инициативы президентов США и России. А также заставить страны альянса нарастить темпы поставок оружия для ВСУ, используя как повод мнимую угрозу для стран Европы", - сказал Шеремет. По его мнению, технически киевские власти могли подделать российские беспилотники и, воспользовавшись удобным моментом, направить их в сторону Польши. "Придумать и решиться на этот шаг киевский режим вряд ли мог сам, без помощи западных спецслужб ряда агрессивно настроенных по отношению к России западноевропейских стран, которым очень не хочется возвращения мира на Украину", - сказал депутат. Польский премьер Дональд Туск в среду выступил с утверждением, что над Польшей были сбиты "представлявшие опасность" дроны, и назвал их "российскими", однако никаких доказательств этому не привёл. Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен позже заявила, что речь идёт о более чем десяти БПЛА. Как заявил РИА Новости временный поверенный в делах России Андрей Ордаш, Польша не представила доказательств якобы российского происхождения сбитых над территорией страны дронов. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ему неизвестно, чтобы в Кремль поступали запросы на контакты от руководства Польши. Он также отметил, что руководство ЕС и НАТО ежедневно обвиняет Россию в провокациях, не пытаясь представить аргументацию. В свою очередь начальник генштаба — первый заместитель министра обороны Белоруссии генерал-майор Павел Муравейко сообщал, что Белоруссия ночью оповещала Польшу и Литву о приближении дронов к их границам, а Варшава предупреждала Минск о беспилотниках с территории Украины. Он также отмечал, что ПВО Белоруссии ночью постоянно отслеживала беспилотники, сбившиеся с курса в результате воздействия средств радиоэлектронной борьбы, часть "заблудившихся" дронов уничтожена силами ПВО в небе над республикой. Польская сторона ранее также бездоказательно обвиняла Россию в нарушении своего воздушного пространства. В частности, в конце 2022 года на территорию Польши вблизи границы с Украиной упали снаряды, погибли два человека. Изначально Варшава утверждала, что речь идет о снарядах российского производства, но затем занимавший в то время пост президента Польши Анджей Дуда признал, что это, вероятнее всего, было украинское вооружение. По информации агентства AP, это были украинские ракеты, выпущенные на перехват российских. Согласно выводам экспертов, на опубликованных фото с места происшествия были запечатлены обломки украинской ракеты для комплекса С-300.
В Госдуме назвали инцидент с дронами в Польше провокацией Киева

Депутат Шеремет: инцидент с дронами в Польше может быть провокацией Киева

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 сен – РИА Новости. Инцидент с дронами в воздушном пространстве Польши может быть спланированной провокацией, за которой стоит киевский режим, заявил РИА Новости депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет.
"Допускаю, что за вхождением дронов в воздушное пространство Польши стоит киевский режим. Это может быть целенаправленной спланированной провокацией, цель которой – втянуть страны НАТО в украинский конфликт, поправ все мирные инициативы президентов США и России. А также заставить страны альянса нарастить темпы поставок оружия для ВСУ, используя как повод мнимую угрозу для стран Европы", - сказал Шеремет.
По его мнению, технически киевские власти могли подделать российские беспилотники и, воспользовавшись удобным моментом, направить их в сторону Польши. "Придумать и решиться на этот шаг киевский режим вряд ли мог сам, без помощи западных спецслужб ряда агрессивно настроенных по отношению к России западноевропейских стран, которым очень не хочется возвращения мира на Украину", - сказал депутат.
Польский премьер Дональд Туск в среду выступил с утверждением, что над Польшей были сбиты "представлявшие опасность" дроны, и назвал их "российскими", однако никаких доказательств этому не привёл. Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен позже заявила, что речь идёт о более чем десяти БПЛА. Как заявил РИА Новости временный поверенный в делах России Андрей Ордаш, Польша не представила доказательств якобы российского происхождения сбитых над территорией страны дронов. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ему неизвестно, чтобы в Кремль поступали запросы на контакты от руководства Польши. Он также отметил, что руководство ЕС и НАТО ежедневно обвиняет Россию в провокациях, не пытаясь представить аргументацию.
В свою очередь начальник генштаба — первый заместитель министра обороны Белоруссии генерал-майор Павел Муравейко сообщал, что Белоруссия ночью оповещала Польшу и Литву о приближении дронов к их границам, а Варшава предупреждала Минск о беспилотниках с территории Украины. Он также отмечал, что ПВО Белоруссии ночью постоянно отслеживала беспилотники, сбившиеся с курса в результате воздействия средств радиоэлектронной борьбы, часть "заблудившихся" дронов уничтожена силами ПВО в небе над республикой.
Польская сторона ранее также бездоказательно обвиняла Россию в нарушении своего воздушного пространства. В частности, в конце 2022 года на территорию Польши вблизи границы с Украиной упали снаряды, погибли два человека. Изначально Варшава утверждала, что речь идет о снарядах российского производства, но затем занимавший в то время пост президента Польши Анджей Дуда признал, что это, вероятнее всего, было украинское вооружение. По информации агентства AP, это были украинские ракеты, выпущенные на перехват российских. Согласно выводам экспертов, на опубликованных фото с места происшествия были запечатлены обломки украинской ракеты для комплекса С-300.
