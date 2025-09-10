Сборная Франции обыграла исландцев в матче отбора ЧМ-2026
Футбол
00:44 10.09.2025 (обновлено: 12:39 13.05.2026)
Сборная Франции обыграла исландцев в матче отбора ЧМ-2026

Гол Мбаппе помог сборной Франции обыграть исландцев в матче отбора ЧМ-2026

Килиан Мбаппе
Килиан Мбаппе - РИА Новости, 1920, 10.09.2025
© Getty Images / Franco Arland - UEFA
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Сборная Франции обыграла команду Исландии в матче второго тура отборочного турнира к чемпионату мира по футболу 2026 года, который пройдет в США, Канаде и Мексике.
Встреча группы D, прошедшая в Париже, завершилась со счетом 2:1. В составе победителей мячи забили Килиан Мбаппе (45-я минута, пенальти) и Брадли Баркола (62). У исландской сборной отличился Андри Гудьонсен (21).
Чемпионат Мира. Квалификация. Европа. 1-ый раунд. Группа D
09 сентября 2025 • начало в 21:45
Завершен
Франция
2 : 1
Исландия
45‎’‎ • Килиан Мбаппе (П)
62‎’‎ • Брадли Баркола
(Килиан Мбаппе)
21‎’‎ • Андри Гудьонсен
На 68-й минуте с поля был удален полузащитник французской команды Орельен Чуамени.
Для Мбаппе забитый мяч стал 52-м в составе сборной Франции в 92 матчах. Он вышел на чистое второе место в списке лучших бомбардиров в истории национальной команды, обойдя Тьерри Анри (51 гол в 123 матчах). Рекорд по забитым мячам за сборную Франции принадлежит нападающему "Лилля" Оливье Жиру, на счету которого 57 голов в 137 играх.
Сборная Франции, набравшая 6 очков, лидирует в турнирной таблице группы D. Исландцы идут вторыми с 3 баллами. Сборные Украины и Азербайджана располагаются на третьем и четвертом местах в группе соответственно, имея по одному очку.
В третьем туре сборная Франции 10 октября примет команду Азербайджана, исландцы в этот же день дома сыграют против украинской сборной.
