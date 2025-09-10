Сборная Франции обыграла исландцев в матче отбора ЧМ-2026

МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Сборная Франции обыграла команду Исландии в матче второго тура отборочного турнира к чемпионату мира по футболу 2026 года, который пройдет в США, Канаде и Мексике.

Встреча группы D, прошедшая в Париже , завершилась со счетом 2:1. В составе победителей мячи забили Килиан Мбаппе (45-я минута, пенальти) и Брадли Баркола (62). У исландской сборной отличился Андри Гудьонсен (21).

На 68-й минуте с поля был удален полузащитник французской команды Орельен Чуамени.

Для Мбаппе забитый мяч стал 52-м в составе сборной Франции в 92 матчах. Он вышел на чистое второе место в списке лучших бомбардиров в истории национальной команды, обойдя Тьерри Анри (51 гол в 123 матчах). Рекорд по забитым мячам за сборную Франции принадлежит нападающему " Лилля Оливье Жиру , на счету которого 57 голов в 137 играх.

Сборная Франции, набравшая 6 очков, лидирует в турнирной таблице группы D. Исландцы идут вторыми с 3 баллами. Сборные Украины Азербайджана располагаются на третьем и четвертом местах в группе соответственно, имея по одному очку.