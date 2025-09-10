Сборная Англии одержала победу над командой Сербии в отборе ЧМ-2026

МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Сборная Англии одержала разгромную победу над командой Сербии в матче отборочного турнира на чемпионат мира по футболу 2026 года, который пройдет в США, Канаде и Мексике.
Встреча группы К, прошедшая в Белграде, завершилась победой гостей со счетом 5:0. В составе англичан мячи забили Гарри Кейн (33-я минута), Нони Мадуэке (35), Эзри Конса (52), Марк Гехи (75) и Маркус Рэшфорд (90, пенальти).
Чемпионат Мира. Квалификация. Европа. 1-ый раунд. Группа K
09 сентября 2025 • начало в 21:45
Завершен
33’ • Гарри Кейн
35’ • Нони Мадуеке
(Морган Роджерс)
52’ • Эзри Конса
(Марк Гэи)
75’ • Марк Гэи
90’ • Маркус Рэшфорд (П)
На 72-й минуте встречи с поля был удален защитник сборной Сербии Никола Миленкович.
Сборная Англии продлила победную серию в группе до пяти матчей и лидирует, набрав 15 очков. Команда Сербии с 7 баллами в четырех играх располагается на третьем месте. Сборная Албании идет на второй позиции с 8 очками за пять туров, команда Латвии, имея в активе 4 очка, находится на четвертой позиции. Замыкает таблицу сборная Андорры, которая в пяти встречах не набрала ни одного балла.
В следующем туре сборная Англии 14 октября на выезде сыграет с командой Латвии, сербы 11 октября примут албанцев.
