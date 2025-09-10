00:28 10.09.2025 (обновлено: 12:39 13.05.2026)
Сборная Молдавии по футболу потерпела крупнейшее поражение в своей истории

Пента-трик Холанда помог норвежцам победить сборную Молдавии в матче отбора ЧМ

МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Сборная Норвегии разгромила команду Молдавии в матче пятого тура отборочного турнира к чемпионату мира по футболу 2026 года, который пройдет в США, Канаде и Мексике.
Встреча группы I, которая прошла в Осло, завершилась со счетом 11:1 в пользу хозяев. В составе победителей пента-трик оформил Эрлинг Холанд (11, 36, 43, 52, 83-я минуты), покер в активе Тело Осгора (67, 76, 79, 90+1), по одному мячу забили Мартин Эдегор (45+1) и Феликс Мюре (6). Также автоголом отметился защитник сборной Норвегии Лео Эстигор (74).
Чемпионат Мира. Квалификация. Европа. 1-ый раунд. Группа I
09 сентября 2025 • начало в 21:45
Завершен
Норвегия
11 : 1
Молдавия
06‎’‎ • Felix Horn Myhre
(Эрлинг Холанд)
11‎’‎ • Эрлинг Холанд
(Felix Horn Myhre)
36‎’‎ • Эрлинг Холанд
(Мартин Эдегор)
43‎’‎ • Эрлинг Холанд
(Мартин Эдегор)
45‎’‎ • Мартин Эдегор
52‎’‎ • Эрлинг Холанд
(Дэвид Мёллер Вулф)
68‎’‎ • Thelo Aasgaard
76‎’‎ • Thelo Aasgaard
(Эрлинг Холанд)
79‎’‎ • Thelo Aasgaard (П)
83‎’‎ • Эрлинг Холанд
(Юлиан Рюэрсон)
90‎’‎ • Thelo Aasgaard
(Эрлинг Холанд)
74‎’‎ • Лео Эстигор (А)
Сборная Молдавии потерпела крупнейшее поражение в своей истории. Ранее самым разгромным было поражение от команды Дании со счетом 0:8 в матче отборочного этапа чемпионата мира 2022 года.
Сборная Норвегии (15 очков) занимает первое место в турнирной таблице группы I. Далее идут команды Италии (9), Израиля (9), Эстонии (3) и Молдавии (0).
В следующем туре норвежцы 11 октября примут сборную Израиля, команда Молдавии 14 октября на выезде встретится с эстонцами.
