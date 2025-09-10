Сборная Молдавии по футболу потерпела крупнейшее поражение в своей истории

МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Сборная Норвегии разгромила команду Молдавии в матче пятого тура отборочного турнира к чемпионату мира по футболу 2026 года, который пройдет в США, Канаде и Мексике.
Встреча группы I, которая прошла в Осло, завершилась со счетом 11:1 в пользу хозяев. В составе победителей пента-трик оформил Эрлинг Холанд (11, 36, 43, 52, 83-я минуты), покер в активе Тело Осгора (67, 76, 79, 90+1), по одному мячу забили Мартин Эдегор (45+1) и Феликс Мюре (6). Также автоголом отметился защитник сборной Норвегии Лео Эстигор (74).
Чемпионат Мира. Квалификация. Европа. 1-ый раунд. Группа I
09 сентября 2025 • начало в 21:45
Завершен
06’ • Felix Horn Myhre
11’ • Эрлинг Холанд
(Felix Horn Myhre)
36’ • Эрлинг Холанд
43’ • Эрлинг Холанд
45’ • Мартин Эдегор
52’ • Эрлинг Холанд
(Дэвид Мёллер Вулф)
68’ • Thelo Aasgaard
76’ • Thelo Aasgaard
79’ • Thelo Aasgaard (П)
83’ • Эрлинг Холанд
90’ • Thelo Aasgaard
74’ • Лео Эстигор (А)
В следующем туре норвежцы 11 октября примут сборную Израиля, команда Молдавии 14 октября на выезде встретится с эстонцами.
