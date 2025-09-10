Рейтинг@Mail.ru
Число задержанных на протестах во Франции возросло почти до 300
17:13 10.09.2025 (обновлено: 18:24 10.09.2025)
Число задержанных на протестах во Франции возросло почти до 300
ПАРИЖ, 10 сен — РИА Новости. Число задержанных на протестах во Франции против предложенных властями мер жесткой экономии выросло почти до 300, передает BFMTV."К 13:00 (14:00 мск) по всей Франции произведено 295 задержаний, из них 171 — в парижском регионе. Четверо сотрудников правоохранительных органов получили легкие ранения", — сообщил телеканал со ссылкой на МВД страны.По состоянию на 12:00 мск по всей стране прошло 430 различных акций под лозунгом "Заблокируем все!", на них вышли 29 тысяч человек.В Париже протестующие блокировали дороги и жгли костры. Около Северного вокзала произошли стычки с полицией. Также демонстранты с фаерами проникли в здание Лионского вокзала.Участники демонстрации сожгли сигнальные кабели на железнодорожной линии в окрестностях Тулузы. Из-за этого система семафоров на линии вышла из строя, движение поездов по ней прекратилось.Причина протестовВ июле на тот момент премьер-министр Франции Франсуа Байру представил законопроект о бюджете на 2026 год. Власти намеревались сэкономить на нескольких статьях бюджета 43,8 миллиарда евро вместо ранее намеченных 40 миллиардов.Согласно плану правительства, пенсии и соцвыплаты не проиндексируют, не вырастет бюджет ни одного ведомства, кроме Министерства обороны, которое получит дополнительные 3,5 миллиарда евро "из-за ухудшения ситуации с безопасностью в мире".Байру также заявил, что для снижения бюджетного дефицита "французам нужно больше работать". Он предложил сделать два праздничных дня рабочими (например, перестать считать официальным праздником День победы над фашизмом, отмечаемый в Европе 8 мая). Объявленные меры вызвали сильное возмущение французов.
ПАРИЖ, 10 сен — РИА Новости. Число задержанных на протестах во Франции против предложенных властями мер жесткой экономии выросло почти до 300, передает BFMTV.
"К 13:00 (14:00 мск) по всей Франции произведено 295 задержаний, из них 171 — в парижском регионе. Четверо сотрудников правоохранительных органов получили легкие ранения", — сообщил телеканал со ссылкой на МВД страны.
По состоянию на 12:00 мск по всей стране прошло 430 различных акций под лозунгом "Заблокируем все!", на них вышли 29 тысяч человек.
В Париже протестующие блокировали дороги и жгли костры. Около Северного вокзала произошли стычки с полицией. Также демонстранты с фаерами проникли в здание Лионского вокзала.
Участники демонстрации сожгли сигнальные кабели на железнодорожной линии в окрестностях Тулузы. Из-за этого система семафоров на линии вышла из строя, движение поездов по ней прекратилось.

Причина протестов

В июле на тот момент премьер-министр Франции Франсуа Байру представил законопроект о бюджете на 2026 год. Власти намеревались сэкономить на нескольких статьях бюджета 43,8 миллиарда евро вместо ранее намеченных 40 миллиардов.
Согласно плану правительства, пенсии и соцвыплаты не проиндексируют, не вырастет бюджет ни одного ведомства, кроме Министерства обороны, которое получит дополнительные 3,5 миллиарда евро "из-за ухудшения ситуации с безопасностью в мире".
Байру также заявил, что для снижения бюджетного дефицита "французам нужно больше работать". Он предложил сделать два праздничных дня рабочими (например, перестать считать официальным праздником День победы над фашизмом, отмечаемый в Европе 8 мая). Объявленные меры вызвали сильное возмущение французов.
