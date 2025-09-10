https://ria.ru/20250910/frantsiya-2041013647.html

Число задержанных на протестах во Франции возросло почти до 300

Число задержанных на протестах во Франции возросло почти до 300 - РИА Новости, 10.09.2025

Число задержанных на протестах во Франции возросло почти до 300

Число задержанных на протестах во Франции возросло почти до 300

Число задержанных на протестах во Франции против предложенных властями мер жесткой экономии выросло почти до 300, передает BFMTV.

ПАРИЖ, 10 сен — РИА Новости. Число задержанных на протестах во Франции против предложенных властями мер жесткой экономии выросло почти до 300, передает BFMTV."К 13:00 (14:00 мск) по всей Франции произведено 295 задержаний, из них 171 — в парижском регионе. Четверо сотрудников правоохранительных органов получили легкие ранения", — сообщил телеканал со ссылкой на МВД страны.По состоянию на 12:00 мск по всей стране прошло 430 различных акций под лозунгом "Заблокируем все!", на них вышли 29 тысяч человек.В Париже протестующие блокировали дороги и жгли костры. Около Северного вокзала произошли стычки с полицией. Также демонстранты с фаерами проникли в здание Лионского вокзала.Участники демонстрации сожгли сигнальные кабели на железнодорожной линии в окрестностях Тулузы. Из-за этого система семафоров на линии вышла из строя, движение поездов по ней прекратилось.Причина протестовВ июле на тот момент премьер-министр Франции Франсуа Байру представил законопроект о бюджете на 2026 год. Власти намеревались сэкономить на нескольких статьях бюджета 43,8 миллиарда евро вместо ранее намеченных 40 миллиардов.Согласно плану правительства, пенсии и соцвыплаты не проиндексируют, не вырастет бюджет ни одного ведомства, кроме Министерства обороны, которое получит дополнительные 3,5 миллиарда евро "из-за ухудшения ситуации с безопасностью в мире".Байру также заявил, что для снижения бюджетного дефицита "французам нужно больше работать". Он предложил сделать два праздничных дня рабочими (например, перестать считать официальным праздником День победы над фашизмом, отмечаемый в Европе 8 мая). Объявленные меры вызвали сильное возмущение французов.

Массовые беспорядки в Париже Во Франции вспыхнули массовые беспорядки из-за предложенных правительством мер жесткой экономии. 2025-09-10T17:13 true PT2M22S

Демонстрация с фаерами в здании Лионского вокзала в Париже Протестующие в Париже устроили в здании Лионского вокзала демонстрацию с файерами, передает корреспондент РИА Новости. Демонстранты поднялись по лестнице на второй этаж и с балкона распевали песню. Через 15 минут они покинули вокзал. Протестующие недовольны бюджетной политикой властей, акции сегодня проходят по всей стране 2025-09-10T17:13 true PT0M39S

Акции против экономической политики правительства в Париже Число задержанных в ходе массовых протестов по всей Франции достигло почти 200 человек, заявил в среду исполняющий обязанности главы МВД страны Брюно Ретайо. Протестующие во многих городах Франции блокируют дороги и жгут костры. В Ренне манифестанты подожгли автобус, а около Тулузы повредили кабели на железнодорожной линии. Ряд акций перерос в стычки с полицией. 2025-09-10T17:13 true PT0M18S

