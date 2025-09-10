Протестующие зашли с фаерами в здание Лионского вокзала в Париже

ПАРИЖ, 10 сен — РИА Новости. В Париже протестующие, митингующие против предложенных властями мер жесткой экономии, зашли в здание Лионского вокзала с фаерами, передает корреспондент РИА Новости.Несколько десятков демонстрантов вошли днем в здание вокзала. У многих из них в руках были красные файеры и флаги с лозунгами. Некоторые были одеты в желтые жилеты с названием профсоюза железнодорожников Sud-Rail, который ранее призвал присоединиться к массовым манифестациям. Протестующие поднялись по лестнице на второй этаж и с балкона распевали песню. Через 15 минут они покинули вокзал.В среду во Франции проходят массовые протесты под лозунгом "Заблокируем все". В общей сложности по всей стране ожидается 700 различных акций, к которым присоединятся 100 тысяч человек.Причина протестовВ июле тогдашний премьер-министр Франции Франсуа Байру представил законопроект о бюджете на 2026 год. Власти намеревались сэкономить на нескольких статьях бюджета 43,8 миллиарда евро вместо ранее намеченных 40 миллиардов.Согласно плану правительства, пенсии и соцвыплаты не проиндексируют, не вырастет бюджет ни одного ведомства, кроме министерства обороны, которое получит дополнительные 3,5 миллиарда евро "из-за ухудшения ситуации с безопасностью в мире".Байру также заявил, что для снижения бюджетного дефицита "французам нужно больше работать". Он предложил сделать два праздничных дня рабочими (например, перестать считать официальным праздником День победы над фашизмом, отмечаемый в Европе 8 мая). Объявленные меры вызвали сильное возмущение французов.
ПАРИЖ, 10 сен — РИА Новости. В Париже протестующие, митингующие против предложенных властями мер жесткой экономии, зашли в здание Лионского вокзала с фаерами, передает корреспондент РИА Новости.
Несколько десятков демонстрантов вошли днем в здание вокзала. У многих из них в руках были красные файеры и флаги с лозунгами.
Некоторые были одеты в желтые жилеты с названием профсоюза железнодорожников Sud-Rail, который ранее призвал присоединиться к массовым манифестациям. Протестующие поднялись по лестнице на второй этаж и с балкона распевали песню. Через 15 минут они покинули вокзал.
В среду во Франции проходят массовые протесты под лозунгом "Заблокируем все". В общей сложности по всей стране ожидается 700 различных акций, к которым присоединятся 100 тысяч человек.
В июле тогдашний премьер-министр Франции Франсуа Байру представил законопроект о бюджете на 2026 год. Власти намеревались сэкономить на нескольких статьях бюджета 43,8 миллиарда евро вместо ранее намеченных 40 миллиардов.
Согласно плану правительства, пенсии и соцвыплаты не проиндексируют, не вырастет бюджет ни одного ведомства, кроме министерства обороны, которое получит дополнительные 3,5 миллиарда евро "из-за ухудшения ситуации с безопасностью в мире".
Байру также заявил, что для снижения бюджетного дефицита "французам нужно больше работать". Он предложил сделать два праздничных дня рабочими (например, перестать считать официальным праздником День победы над фашизмом, отмечаемый в Европе 8 мая). Объявленные меры вызвали сильное возмущение французов.
