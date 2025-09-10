https://ria.ru/20250910/frantsiya-2040982551.html

Протестующие зашли с фаерами в здание Лионского вокзала в Париже

Протестующие зашли с фаерами в здание Лионского вокзала в Париже - РИА Новости, 10.09.2025

Протестующие зашли с фаерами в здание Лионского вокзала в Париже

В Париже протестующие, митингующие против предложенных властями мер жесткой экономии, зашли в здание Лионского вокзала с фаерами, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 10.09.2025

2025-09-10T15:33:00+03:00

2025-09-10T15:33:00+03:00

2025-09-10T17:06:00+03:00

в мире

париж

франция

беспорядки во франции из-за мер жесткой экономии

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0a/2040989088_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_1c63de8f3387a87f2c57643cde961e57.jpg

ПАРИЖ, 10 сен — РИА Новости. В Париже протестующие, митингующие против предложенных властями мер жесткой экономии, зашли в здание Лионского вокзала с фаерами, передает корреспондент РИА Новости.Несколько десятков демонстрантов вошли днем в здание вокзала. У многих из них в руках были красные файеры и флаги с лозунгами. Некоторые были одеты в желтые жилеты с названием профсоюза железнодорожников Sud-Rail, который ранее призвал присоединиться к массовым манифестациям. Протестующие поднялись по лестнице на второй этаж и с балкона распевали песню. Через 15 минут они покинули вокзал.В среду во Франции проходят массовые протесты под лозунгом "Заблокируем все". В общей сложности по всей стране ожидается 700 различных акций, к которым присоединятся 100 тысяч человек.Причина протестовВ июле тогдашний премьер-министр Франции Франсуа Байру представил законопроект о бюджете на 2026 год. Власти намеревались сэкономить на нескольких статьях бюджета 43,8 миллиарда евро вместо ранее намеченных 40 миллиардов.Согласно плану правительства, пенсии и соцвыплаты не проиндексируют, не вырастет бюджет ни одного ведомства, кроме министерства обороны, которое получит дополнительные 3,5 миллиарда евро "из-за ухудшения ситуации с безопасностью в мире".Байру также заявил, что для снижения бюджетного дефицита "французам нужно больше работать". Он предложил сделать два праздничных дня рабочими (например, перестать считать официальным праздником День победы над фашизмом, отмечаемый в Европе 8 мая). Объявленные меры вызвали сильное возмущение французов.

https://ria.ru/20250910/frantsiya-2040506925.html

париж

франция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Демонстрация с фаерами в здании Лионского вокзала в Париже Протестующие в Париже устроили в здании Лионского вокзала демонстрацию с файерами, передает корреспондент РИА Новости. Демонстранты поднялись по лестнице на второй этаж и с балкона распевали песню. Через 15 минут они покинули вокзал. Протестующие недовольны бюджетной политикой властей, акции сегодня проходят по всей стране 2025-09-10T15:33 true PT0M39S

Акции против экономической политики правительства в Париже Число задержанных в ходе массовых протестов по всей Франции достигло почти 200 человек, заявил в среду исполняющий обязанности главы МВД страны Брюно Ретайо. Протестующие во многих городах Франции блокируют дороги и жгут костры. В Ренне манифестанты подожгли автобус, а около Тулузы повредили кабели на железнодорожной линии. Ряд акций перерос в стычки с полицией. 2025-09-10T15:33 true PT0M18S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, париж, франция, беспорядки во франции из-за мер жесткой экономии