АТАГ оценила влияние протестов во Франции на турпоток
Туризм
 
15:31 10.09.2025 (обновлено: 18:40 10.09.2025)
АТАГ оценила влияние протестов во Франции на турпоток
АТАГ оценила влияние протестов во Франции на турпоток
АТАГ оценила влияние протестов во Франции на турпоток
Массовые протесты во Франции пока никак не отразились на бронированиях туристов из России: нет ни отмен, ни замедления спроса, заявил РИА Новости директор...
МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Массовые протесты во Франции пока никак не отразились на бронированиях туристов из России: нет ни отмен, ни замедления спроса, заявил РИА Новости директор Ассоциации туристических агрегаторов (АТАГ) Александр Брагин. В среду во Франции проходят массовые протесты под лозунгом "Заблокируем всё". В общей сложности по всей стране ожидаются более 700 различных акций, к которым присоединятся 100 тысяч человек. В связи с отсутствием централизованной организации и единого формата проведения демонстраций власти опасаются возникновения беспорядков. Среди сторонников протестного движения уже были замечены бывшие участники протестов "желтых жилетов". "Мы внимательно следим за ситуацией. Пока она никак не отразилась на бронированиях – не видим ни отмен, ни замедления спроса на Францию", - сказал Брагин. При этом он подчеркнул, что несмотря на хороший рост этого направления в текущем сезоне, доля Франции в общей структуре бронирований мала. А помимо Парижа, россияне в сентябре посещают курорты Лазурного побережья, Нормандию, винные маршруты и красивые средневековые деревни. "Туристам необходимо избегать районов, где проходят акции протеста, и быть бдительными. Стоит внимательно следить за официальной информацией и следовать рекомендациям местных властей и российской дипмиссии во Франции", - добавил он.
Акции против экономической политики правительства в Париже
Число задержанных в ходе массовых протестов по всей Франции достигло почти 200 человек, заявил в среду исполняющий обязанности главы МВД страны Брюно Ретайо. Протестующие во многих городах Франции блокируют дороги и жгут костры. В Ренне манифестанты подожгли автобус, а около Тулузы повредили кабели на железнодорожной линии. Ряд акций перерос в стычки с полицией.
АТАГ оценила влияние протестов во Франции на турпоток

АТАГ: протесты во Франции пока не отразились на бронированиях туристов из России

© AP Photo / Jean-Francois BadiasБеспорядки в Лиле. 10 сентября 2025
Беспорядки в Лиле. 10 сентября 2025
© AP Photo / Jean-Francois Badias
Беспорядки в Лиле. 10 сентября 2025
МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Массовые протесты во Франции пока никак не отразились на бронированиях туристов из России: нет ни отмен, ни замедления спроса, заявил РИА Новости директор Ассоциации туристических агрегаторов (АТАГ) Александр Брагин.
В среду во Франции проходят массовые протесты под лозунгом "Заблокируем всё". В общей сложности по всей стране ожидаются более 700 различных акций, к которым присоединятся 100 тысяч человек. В связи с отсутствием централизованной организации и единого формата проведения демонстраций власти опасаются возникновения беспорядков. Среди сторонников протестного движения уже были замечены бывшие участники протестов "желтых жилетов".
"Мы внимательно следим за ситуацией. Пока она никак не отразилась на бронированиях – не видим ни отмен, ни замедления спроса на Францию", - сказал Брагин.
При этом он подчеркнул, что несмотря на хороший рост этого направления в текущем сезоне, доля Франции в общей структуре бронирований мала. А помимо Парижа, россияне в сентябре посещают курорты Лазурного побережья, Нормандию, винные маршруты и красивые средневековые деревни.
"Туристам необходимо избегать районов, где проходят акции протеста, и быть бдительными. Стоит внимательно следить за официальной информацией и следовать рекомендациям местных властей и российской дипмиссии во Франции", - добавил он.
