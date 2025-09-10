https://ria.ru/20250910/frantsiya-2040981808.html

АТАГ оценила влияние протестов во Франции на турпоток

МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Массовые протесты во Франции пока никак не отразились на бронированиях туристов из России: нет ни отмен, ни замедления спроса, заявил РИА Новости директор Ассоциации туристических агрегаторов (АТАГ) Александр Брагин. В среду во Франции проходят массовые протесты под лозунгом "Заблокируем всё". В общей сложности по всей стране ожидаются более 700 различных акций, к которым присоединятся 100 тысяч человек. В связи с отсутствием централизованной организации и единого формата проведения демонстраций власти опасаются возникновения беспорядков. Среди сторонников протестного движения уже были замечены бывшие участники протестов "желтых жилетов". "Мы внимательно следим за ситуацией. Пока она никак не отразилась на бронированиях – не видим ни отмен, ни замедления спроса на Францию", - сказал Брагин. При этом он подчеркнул, что несмотря на хороший рост этого направления в текущем сезоне, доля Франции в общей структуре бронирований мала. А помимо Парижа, россияне в сентябре посещают курорты Лазурного побережья, Нормандию, винные маршруты и красивые средневековые деревни. "Туристам необходимо избегать районов, где проходят акции протеста, и быть бдительными. Стоит внимательно следить за официальной информацией и следовать рекомендациям местных властей и российской дипмиссии во Франции", - добавил он.

