Рейтинг@Mail.ru
ЕС может приостановить торговое соглашение с США, заявил еврокомиссар - РИА Новости, 10.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:14 10.09.2025 (обновлено: 18:25 10.09.2025)
https://ria.ru/20250910/es-2041035143.html
ЕС может приостановить торговое соглашение с США, заявил еврокомиссар
ЕС может приостановить торговое соглашение с США, заявил еврокомиссар - РИА Новости, 10.09.2025
ЕС может приостановить торговое соглашение с США, заявил еврокомиссар
Евросоюз может приостановить торговое соглашение с США, если Вашингтон не выполнит свои обязательства, заявил еврокомиссар по экономике Марош Шефчович. РИА Новости, 10.09.2025
2025-09-10T18:14:00+03:00
2025-09-10T18:25:00+03:00
сша
евросоюз
в мире
америка
марош шефчович
дональд трамп
урсула фон дер ляйен
европарламент
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152068/50/1520685031_0:318:3076:2048_1920x0_80_0_0_a944e82e0fcc7dbf8892dad93d93ef24.jpg
БРЮССЕЛЬ, 10 сен - РИА Новости. Евросоюз может приостановить торговое соглашение с США, если Вашингтон не выполнит свои обязательства, заявил еврокомиссар по экономике Марош Шефчович."Однако позвольте мне подчеркнуть, что наш законопроект предусматривает гарантии того, что мы сможем приостановить нашу тарифную либерализацию, частично или полностью, если США не будут соблюдать условия сделки", - сказал Шефчович в Европарламенте.Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и американский президент Дональд Трамп 27 июля достигли торговой сделки, согласно которой почти ко всему экспорту из ЕС в Штаты теперь будут применяться пошлинные ставки в размере 15%. Кроме того, Европейский союз обязался закупать у Соединенных Штатов СПГ, ядерное топливо и оружие. Сделка не включает отмену пошлин США в 50% на сталь и алюминий, однако они могут быть снижены в результате дальнейших переговоров. В частности, в рамках договоренности ЕС обязался закупить у Вашингтона энергоносители на сумму в 750 миллиардов долларов - по 250 миллиардов долларов в год до конца срока Трампа, - а также инвестировать в Америку дополнительные 600 миллиардов долларов.
https://ria.ru/20250907/torgovlya-2040266400.html
сша
америка
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152068/50/1520685031_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_29f871c602a176ca81681c75c1006f21.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сша, евросоюз, в мире, америка, марош шефчович, дональд трамп, урсула фон дер ляйен, европарламент
США, Евросоюз, В мире, Америка, Марош Шефчович, Дональд Трамп, Урсула фон дер Ляйен, Европарламент
ЕС может приостановить торговое соглашение с США, заявил еврокомиссар

ЕС может приостановить торговое соглашение с США при невыполнении обязательств

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги США и Европейского совета
Флаги США и Европейского совета - РИА Новости, 1920, 10.09.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Флаги США и Европейского совета. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
БРЮССЕЛЬ, 10 сен - РИА Новости. Евросоюз может приостановить торговое соглашение с США, если Вашингтон не выполнит свои обязательства, заявил еврокомиссар по экономике Марош Шефчович.
"Однако позвольте мне подчеркнуть, что наш законопроект предусматривает гарантии того, что мы сможем приостановить нашу тарифную либерализацию, частично или полностью, если США не будут соблюдать условия сделки", - сказал Шефчович в Европарламенте.
Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и американский президент Дональд Трамп 27 июля достигли торговой сделки, согласно которой почти ко всему экспорту из ЕС в Штаты теперь будут применяться пошлинные ставки в размере 15%. Кроме того, Европейский союз обязался закупать у Соединенных Штатов СПГ, ядерное топливо и оружие. Сделка не включает отмену пошлин США в 50% на сталь и алюминий, однако они могут быть снижены в результате дальнейших переговоров. В частности, в рамках договоренности ЕС обязался закупить у Вашингтона энергоносители на сумму в 750 миллиардов долларов - по 250 миллиардов долларов в год до конца срока Трампа, - а также инвестировать в Америку дополнительные 600 миллиардов долларов.
Флаги ЕС на фоне здания Евросоюза в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 07.09.2025
WSJ: в Европе растет недовольство торговым соглашением США и ЕС
7 сентября, 12:10
 
СШАЕвросоюзВ миреАмерикаМарош ШефчовичДональд ТрампУрсула фон дер ЛяйенЕвропарламент
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала