Евросоюз вложит шесть миллиардов евро в альянс беспилотников с Украиной

Евросоюз вложит шесть миллиардов евро в альянс беспилотников с Украиной

БРЮССЕЛЬ, 10 сен – РИА Новости. ЕС вложит 6 миллиардов евро в альянс беспилотников с Украиной, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, выступая перед депутатами Европарламента с докладом по состоянию дел в союзе."Я могу объявить, что Европа выделит 6 миллиардов евро из кредита ERA и вступит в альянс беспилотников с Украиной", - заявила она.

