Глава ЕК предложила выделить Украине репарационный кредит

Глава ЕК предложила выделить Украине репарационный кредит - РИА Новости, 10.09.2025

Глава ЕК предложила выделить Украине репарационный кредит

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила создать новый "Репарационный кредит" для финансирования Украины на базе доходов замороженных российских... РИА Новости, 10.09.2025

БРЮССЕЛЬ, 10 сен – РИА Новости. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила создать новый "Репарационный кредит" для финансирования Украины на базе доходов замороженных российских активов. "Нам необходимо срочно разработать новое решение для финансирования военных действий Украины на основе иммобилизованных российских активов. Используя денежные средства, связанные с этими российскими активами, мы можем предоставить Украине репарационный кредит. Сами активы не будут тронуты. И риск придется нести коллективно", - заявила она, выступая перед депутатами Европарламента с докладом по состоянию дел в Евросоюзе. По ее словам, "Украина вернет кредит только после того, как Россия выплатит репарации". "Эти деньги помогут Украине уже сегодня. Но они также будут иметь решающее значение в среднесрочной и долгосрочной перспективе для безопасности Украины. Например, финансирование украинских вооруженных сил в рамках гарантий безопасности", - пояснила она. Глава ЕК предложила назвать программу инвестиций в потенциал украинских военных сил "Качественное военное преимущество". После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину валютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. В конце августа издание Welt am Sonntag со ссылкой на данные Еврокомиссии сообщало, что ЕС с января по июль 2025 года перевел Украине 10,1 миллиарда евро из доходов от замороженных средств Центрального банка России. В качестве ответной меры Россия ввела собственные ограничения: активы иностранных инвесторов из недружественных стран и доходы от них аккумулируются на специальных счетах типа "С". Выводить их можно только по решению специальной правительственной комиссии. В МИД РФ неоднократно называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Москва ответит на конфискацию замороженных российских активов Западом. По его словам, у РФ тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.

