Глава ЕК предложила ввести санкции против израильских министров

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что предложит странам ЕС ввести санкции против ряда израильских министров, поселенцев, а также частично... РИА Новости, 10.09.2025

БРЮССЕЛЬ, 10 сен – РИА Новости. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что предложит странам ЕС ввести санкции против ряда израильских министров, поселенцев, а также частично приостановить соглашение об ассоциации с Израилем из-за ситуации в секторе Газа. "Мы внесем в Совет ЕС два дополнительных предложения. Мы предложим санкции в отношении министров-экстремистов и поселенцев, прибегающих к насилию. И мы также предложим частичное приостановление действия соглашения об ассоциации по вопросам, связанным с торговлей", - сказала она.

