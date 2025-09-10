Рейтинг@Mail.ru
Глава ЕК предложила ввести санкции против израильских министров - РИА Новости, 10.09.2025
11:00 10.09.2025
Глава ЕК предложила ввести санкции против израильских министров
Глава ЕК предложила ввести санкции против израильских министров - РИА Новости, 10.09.2025
Глава ЕК предложила ввести санкции против израильских министров
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что предложит странам ЕС ввести санкции против ряда израильских министров, поселенцев, а также частично... РИА Новости, 10.09.2025
БРЮССЕЛЬ, 10 сен – РИА Новости. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что предложит странам ЕС ввести санкции против ряда израильских министров, поселенцев, а также частично приостановить соглашение об ассоциации с Израилем из-за ситуации в секторе Газа. "Мы внесем в Совет ЕС два дополнительных предложения. Мы предложим санкции в отношении министров-экстремистов и поселенцев, прибегающих к насилию. И мы также предложим частичное приостановление действия соглашения об ассоциации по вопросам, связанным с торговлей", - сказала она.
Глава ЕК предложила ввести санкции против израильских министров

Фон дер Ляйен предложила ввести санкции против ряда израильских министров

БРЮССЕЛЬ, 10 сен – РИА Новости. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что предложит странам ЕС ввести санкции против ряда израильских министров, поселенцев, а также частично приостановить соглашение об ассоциации с Израилем из-за ситуации в секторе Газа.
"Мы внесем в Совет ЕС два дополнительных предложения. Мы предложим санкции в отношении министров-экстремистов и поселенцев, прибегающих к насилию. И мы также предложим частичное приостановление действия соглашения об ассоциации по вопросам, связанным с торговлей", - сказала она.
Акция протеста в Брюсселе против отправки оружия Израилю
Десятки тысяч человек вышли на акцию протеста в Брюсселе
11 мая, 18:59
 
