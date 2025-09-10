https://ria.ru/20250910/ek-2040871470.html
Глава ЕК предложила ввести санкции против израильских министров
БРЮССЕЛЬ, 10 сен – РИА Новости. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что предложит странам ЕС ввести санкции против ряда израильских министров, поселенцев, а также частично приостановить соглашение об ассоциации с Израилем из-за ситуации в секторе Газа. "Мы внесем в Совет ЕС два дополнительных предложения. Мы предложим санкции в отношении министров-экстремистов и поселенцев, прибегающих к насилию. И мы также предложим частичное приостановление действия соглашения об ассоциации по вопросам, связанным с торговлей", - сказала она.
