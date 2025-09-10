https://ria.ru/20250910/ek-2040870496.html

ЕК создаст Группу доноров Палестины для восстановления Газы

БРЮССЕЛЬ, 10 сен - РИА Новости. Еврокомиссия в октябре создаст Группу доноров Палестины, включая специнструмент для восстановления Газы, сообщила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен. "В следующем месяце мы создадим Группу доноров Палестины, включая специальный инструмент для восстановления Газы. Это будет международное усилие с региональными партнерами", - сказала она, выступая перед депутатами Европарламента с докладом по ситуации дел в Евросоюзе.

