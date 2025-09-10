Рейтинг@Mail.ru
ЕК создаст Группу доноров Палестины для восстановления Газы
10:55 10.09.2025
ЕК создаст Группу доноров Палестины для восстановления Газы
в мире
урсула фон дер ляйен
еврокомиссия
европарламент
БРЮССЕЛЬ, 10 сен - РИА Новости. Еврокомиссия в октябре создаст Группу доноров Палестины, включая специнструмент для восстановления Газы, сообщила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен. "В следующем месяце мы создадим Группу доноров Палестины, включая специальный инструмент для восстановления Газы. Это будет международное усилие с региональными партнерами", - сказала она, выступая перед депутатами Европарламента с докладом по ситуации дел в Евросоюзе.
в мире, урсула фон дер ляйен, еврокомиссия, европарламент
В мире, Урсула фон дер Ляйен, Еврокомиссия, Европарламент
© Flickr / tisebЕврокомиссия
Еврокомиссия - РИА Новости, 1920, 10.09.2025
© Flickr / tiseb
Еврокомиссия. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 10 сен - РИА Новости. Еврокомиссия в октябре создаст Группу доноров Палестины, включая специнструмент для восстановления Газы, сообщила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен.
"В следующем месяце мы создадим Группу доноров Палестины, включая специальный инструмент для восстановления Газы. Это будет международное усилие с региональными партнерами", - сказала она, выступая перед депутатами Европарламента с докладом по ситуации дел в Евросоюзе.
Разрушения в секторе Газа - РИА Новости, 1920, 08.03.2025
Франция, Германия, Италия и Британия поддержали план восстановления Газы
8 марта, 15:21
 
В миреУрсула фон дер ЛяйенЕврокомиссияЕвропарламент
 
 
