ЕК создаст Группу доноров Палестины для восстановления Газы
ЕК создаст Группу доноров Палестины для восстановления Газы - РИА Новости, 10.09.2025
ЕК создаст Группу доноров Палестины для восстановления Газы
Еврокомиссия в октябре создаст Группу доноров Палестины, включая специнструмент для восстановления Газы, сообщила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен.
2025-09-10T10:55:00+03:00
2025-09-10T10:55:00+03:00
2025-09-10T10:55:00+03:00
БРЮССЕЛЬ, 10 сен - РИА Новости. Еврокомиссия в октябре создаст Группу доноров Палестины, включая специнструмент для восстановления Газы, сообщила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен. "В следующем месяце мы создадим Группу доноров Палестины, включая специальный инструмент для восстановления Газы. Это будет международное усилие с региональными партнерами", - сказала она, выступая перед депутатами Европарламента с докладом по ситуации дел в Евросоюзе.
ЕК создаст Группу доноров Палестины для восстановления Газы
