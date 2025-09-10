Рейтинг@Mail.ru
Министр обороны Литвы назвала появление дронов над Польшей случайным
12:01 10.09.2025
https://ria.ru/20250910/drony-2040889479.html
Министр обороны Литвы назвала появление дронов над Польшей случайным
в мире
польша
россия
литва
дональд туск
еврокомиссия
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Министр обороны Литвы Довиле Шакалене считает, что попадание дронов в воздушное пространство Польши с большой вероятностью было случайным. "К этой минуте у нас нет точных данных... Велика вероятность, что эти дроны "заблудились", - сказала Шакалене в эфире радио LRT. Польский премьер Дональд Туск в среду выступил с утверждением, что над Польшей были сбиты "представлявшие опасность" дроны и назвал их "российскими", однако никаких доказательств этому не привёл. Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен позже заявила, что речь идёт о более чем десяти БПЛА. Как заявил РИА Новости временный поверенный в делах России Андрей Ордаш, Польша не представила доказательств якобы российского происхождения сбитых над территорией страны дронов. Польская сторона ранее также бездоказательно обвиняла Россию в нарушении своего воздушного пространства. В частности, в конце 2022 года на территорию Польши вблизи границы с Украиной упали снаряды, погибли два человека. Изначально Варшава утверждала, что речь идет о снарядах российского производства, но затем занимавший в то время пост президента Польши Анджей Дуда признал, что это, вероятнее всего, было украинское вооружение. По информации агентства AP, это были украинские ракеты, выпущенные на перехват российских. Согласно выводам экспертов, на опубликованных фото с места происшествия были запечатлены обломки украинской ракеты для комплекса С-300.
польша
россия
литва
в мире, польша, россия, литва, дональд туск, еврокомиссия
В мире, Польша, Россия, Литва, Дональд Туск, Еврокомиссия
© Getty Images / NurPhotoДовиле Шакалене
© Getty Images / NurPhoto
Довиле Шакалене. Архивное фото
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Министр обороны Литвы Довиле Шакалене считает, что попадание дронов в воздушное пространство Польши с большой вероятностью было случайным.
"К этой минуте у нас нет точных данных... Велика вероятность, что эти дроны "заблудились", - сказала Шакалене в эфире радио LRT.
Польский премьер Дональд Туск в среду выступил с утверждением, что над Польшей были сбиты "представлявшие опасность" дроны и назвал их "российскими", однако никаких доказательств этому не привёл. Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен позже заявила, что речь идёт о более чем десяти БПЛА. Как заявил РИА Новости временный поверенный в делах России Андрей Ордаш, Польша не представила доказательств якобы российского происхождения сбитых над территорией страны дронов.
Польская сторона ранее также бездоказательно обвиняла Россию в нарушении своего воздушного пространства. В частности, в конце 2022 года на территорию Польши вблизи границы с Украиной упали снаряды, погибли два человека. Изначально Варшава утверждала, что речь идет о снарядах российского производства, но затем занимавший в то время пост президента Польши Анджей Дуда признал, что это, вероятнее всего, было украинское вооружение. По информации агентства AP, это были украинские ракеты, выпущенные на перехват российских. Согласно выводам экспертов, на опубликованных фото с места происшествия были запечатлены обломки украинской ракеты для комплекса С-300.
Польша не представила доказательств российского происхождения сбитых дронов
