МИД заявил о готовности включиться в консультации по дронам в Польше - РИА Новости, 10.09.2025
17:32 10.09.2025 (обновлено: 17:33 10.09.2025)
МИД заявил о готовности включиться в консультации по дронам в Польше
МОСКВА, 10 сен – РИА Новости. МИД РФ готов включиться в возможные консультации российского и польского министерств обороны после обвинений Варшавы в адрес Москвы, сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве. "Несмотря на очевидную несостоятельность звучащих из Варшавы инсинуаций, в целях полного прояснения произошедшего для всех сторон, заинтересованных в предотвращении дальнейшего обострения ситуации, министерство обороны Российской Федерации готово провести по данной теме консультации с министерством обороны Республики Польша. МИД России со своей стороны также готов включиться в эту работу", - сообщили в МИД РФ. Польский премьер Дональд Туск в среду выступил с утверждением, что над Польшей были сбиты "представлявшие опасность" дроны и назвал их "российскими", однако никаких доказательств этому не привёл. Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен позже заявила, что речь идёт о более чем десяти БПЛА. Как заявил РИА Новости временный поверенный в делах России Андрей Ордаш, Польша не представила доказательств якобы российского происхождения сбитых над территорией страны дронов. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ему неизвестно, чтобы в Кремль поступали запросы на контакты от руководства Польши. Он также отметил, что руководство ЕС и НАТО ежедневно обвиняет Россию в провокациях, не пытаясь представить аргументацию. Кроме того, Минобороны РФ заявило о готовности провести консультации с польскими коллегами по поводу якобы пересекших границу дронов. В свою очередь, начальник генштаба — первый заместитель министра обороны Белоруссии генерал-майор Павел Муравейко сообщал, что Белоруссия ночью оповещала Польшу и Литву о приближении дронов к их границам, а Варшава предупреждала Минск о беспилотниках с территории Украины. Он также отмечал, что ПВО Белоруссии ночью постоянно отслеживала беспилотники, сбившиеся с курса в результате воздействия средств радиоэлектронной борьбы, часть "заблудившихся" дронов уничтожена силами ПВО в небе над республикой. Польская сторона ранее также бездоказательно обвиняла Россию в нарушении своего воздушного пространства. В частности, в конце 2022 года на территорию Польши вблизи границы с Украиной упали снаряды, погибли два человека. Изначально Варшава утверждала, что речь идет о снарядах российского производства, но затем занимавший в то время пост президента Польши Анджей Дуда признал, что это, вероятнее всего, было украинское вооружение. По информации агентства AP, это были украинские ракеты, выпущенные на перехват российских. Согласно выводам экспертов, на опубликованных фото с места происшествия были запечатлены обломки украинской ракеты для комплекса С-300.
© AP Photo / Rafal NiedzielskiСотрудники правоохранительных органов и военные на месте обнаружении сбитого беспилотника в населенном пункте Вохынь, Польша
© AP Photo / Rafal Niedzielski
Сотрудники правоохранительных органов и военные на месте обнаружении сбитого беспилотника в населенном пункте Вохынь, Польша
МОСКВА, 10 сен – РИА Новости. МИД РФ готов включиться в возможные консультации российского и польского министерств обороны после обвинений Варшавы в адрес Москвы, сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве.
"Несмотря на очевидную несостоятельность звучащих из Варшавы инсинуаций, в целях полного прояснения произошедшего для всех сторон, заинтересованных в предотвращении дальнейшего обострения ситуации, министерство обороны Российской Федерации готово провести по данной теме консультации с министерством обороны Республики Польша. МИД России со своей стороны также готов включиться в эту работу", - сообщили в МИД РФ.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 10.09.2025
Беспилотники над Польшей: у России есть ценный совет для Варшавы
Вчера, 14:48
Польский премьер Дональд Туск в среду выступил с утверждением, что над Польшей были сбиты "представлявшие опасность" дроны и назвал их "российскими", однако никаких доказательств этому не привёл. Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен позже заявила, что речь идёт о более чем десяти БПЛА. Как заявил РИА Новости временный поверенный в делах России Андрей Ордаш, Польша не представила доказательств якобы российского происхождения сбитых над территорией страны дронов. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ему неизвестно, чтобы в Кремль поступали запросы на контакты от руководства Польши. Он также отметил, что руководство ЕС и НАТО ежедневно обвиняет Россию в провокациях, не пытаясь представить аргументацию.
Кроме того, Минобороны РФ заявило о готовности провести консультации с польскими коллегами по поводу якобы пересекших границу дронов.
В свою очередь, начальник генштаба — первый заместитель министра обороны Белоруссии генерал-майор Павел Муравейко сообщал, что Белоруссия ночью оповещала Польшу и Литву о приближении дронов к их границам, а Варшава предупреждала Минск о беспилотниках с территории Украины. Он также отмечал, что ПВО Белоруссии ночью постоянно отслеживала беспилотники, сбившиеся с курса в результате воздействия средств радиоэлектронной борьбы, часть "заблудившихся" дронов уничтожена силами ПВО в небе над республикой.
Польская сторона ранее также бездоказательно обвиняла Россию в нарушении своего воздушного пространства. В частности, в конце 2022 года на территорию Польши вблизи границы с Украиной упали снаряды, погибли два человека. Изначально Варшава утверждала, что речь идет о снарядах российского производства, но затем занимавший в то время пост президента Польши Анджей Дуда признал, что это, вероятнее всего, было украинское вооружение. По информации агентства AP, это были украинские ракеты, выпущенные на перехват российских. Согласно выводам экспертов, на опубликованных фото с места происшествия были запечатлены обломки украинской ракеты для комплекса С-300.
Польские снайперы на границе Польши и Белоруссии - РИА Новости, 1920, 10.09.2025
Польша перебрасывает войска к белорусской границе, сообщили СМИ
Вчера, 15:52
 
