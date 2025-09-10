Рейтинг@Mail.ru
В Польше нашли еще один упавший дрон - РИА Новости, 10.09.2025
11:09 10.09.2025
https://ria.ru/20250910/dron-2040873760.html
В Польше нашли еще один упавший дрон
ВАРШАВА, 10 сен – РИА Новости. Еще один упавший дрон нашли в Польше, на этот раз в центральной части страны, сообщает Польское телевидение. "В ночь со вторника на среду воздушное пространство Польши неоднократно нарушалось беспилотниками. Несколько машин были найдены в Люблинском воеводстве, а один из объектов упал даже в Лодзинском воеводстве: в деревне Мнишкув, в десятке километров от Петркув-Трыбунальского", - говорится в сообщении. Ранее сообщалось о том, что обломки дронов упали на кладбище недалеко от границы с Украиной, а также на жилой дом. Польский премьер Дональд Туск в среду выступил с утверждением, что над Польшей были сбиты "представлявшие опасность" дроны и назвал их "российскими", однако никаких доказательств этому не привёл. Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен позже заявила, что речь идёт о более чем десяти БПЛА. Подобные обвинения Польши в адрес России в нарушении воздушного пространства звучали и ранее. Посол России в Варшаве Сергей Андреев заявлял РИА Новости, что Польша ни разу не представила доказательств нарушения своего воздушного пространства со стороны России. Самым известным "ракетным скандалом" в Польше является случай, когда в конце 2022 года на территорию Польши вблизи границы с Украиной упали снаряды, погибли два человека. Изначально Варшава утверждала, что речь идет о снарядах российского производства, но затем занимавший в то время пост президента Польши Анджей Дуда признал, что это, вероятнее всего, было украинское вооружение. По информации агентства AP, это были украинские ракеты, выпущенные на перехват российских. Согласно выводам экспертов, на опубликованных фото с места происшествия были запечатлены обломки украинской ракеты комплекса С-300.
© Фото : соцсетиСотрудники правоохранительных органов на месте обнаружении сбитого беспилотника в населенном пункте Чоснувка, Польша
© Фото : соцсети
Сотрудники правоохранительных органов на месте обнаружении сбитого беспилотника в населенном пункте Чоснувка, Польша
ВАРШАВА, 10 сен – РИА Новости. Еще один упавший дрон нашли в Польше, на этот раз в центральной части страны, сообщает Польское телевидение.
"В ночь со вторника на среду воздушное пространство Польши неоднократно нарушалось беспилотниками. Несколько машин были найдены в Люблинском воеводстве, а один из объектов упал даже в Лодзинском воеводстве: в деревне Мнишкув, в десятке километров от Петркув-Трыбунальского", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось о том, что обломки дронов упали на кладбище недалеко от границы с Украиной, а также на жилой дом.
Польский премьер Дональд Туск в среду выступил с утверждением, что над Польшей были сбиты "представлявшие опасность" дроны и назвал их "российскими", однако никаких доказательств этому не привёл. Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен позже заявила, что речь идёт о более чем десяти БПЛА. Подобные обвинения Польши в адрес России в нарушении воздушного пространства звучали и ранее. Посол России в Варшаве Сергей Андреев заявлял РИА Новости, что Польша ни разу не представила доказательств нарушения своего воздушного пространства со стороны России.
Самым известным "ракетным скандалом" в Польше является случай, когда в конце 2022 года на территорию Польши вблизи границы с Украиной упали снаряды, погибли два человека. Изначально Варшава утверждала, что речь идет о снарядах российского производства, но затем занимавший в то время пост президента Польши Анджей Дуда признал, что это, вероятнее всего, было украинское вооружение. По информации агентства AP, это были украинские ракеты, выпущенные на перехват российских. Согласно выводам экспертов, на опубликованных фото с места происшествия были запечатлены обломки украинской ракеты комплекса С-300.
