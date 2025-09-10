На зоозащитницу завели дело по заявлению мужчины, переехавшего щенят
В Дагестане завели дело на зоозащитницу по заявлению мужчины, переехавшего щенят
МАХАЧКАЛА, 10 сен - РИА Новости. Уголовное дело о разглашении персональных данных возбуждено в Дагестане против зоозащитницы по заявлению мужчины, который насмерть переехал щенят в Махачкале, сообщили РИА Новости в МВД республики.
В июле в дагестанских Telegram-каналах появились публикации о том, что на улице Шелковая в Махачкале водитель автомобиля Kia Rio переехал четырех щенят, которые лежали на дороге, и скрылся с места происшествия. Животные погибли. Еще одному щенку удалось спастись: он успел выскользнуть из-под колес. Видео вызвало общественный резонанс. В МВД республики сообщали, что полицейские установили и доставили в отдел 32-летнего водителя, в отношении него собран материал по факту жестокого обращения с животными.
"В отношении Ирины Карповой возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 272.1 УК РФ по факту распространения персональных данных. Мужчина заявил в полицию о том, что после инцидента с щенятами она опубликовала его фото, номер телефона, адрес, в результате чего ему стали поступать оскорбления и угрозы", - рассказали в МВД республики.
Зоозащитница также заявила РИА Новости о возбуждении против нее уголовного дела – она вызвана на допрос в Кировский райотдел полиции Махачкалы. "Он написал на меня заявление в полицию о распространении его персональных данных. Я выложила его фото, его номер телефона и ФИО, написала, что он совершил преступление, не остановившись", - рассказала Карпова.
Выживший щенок по кличке Дафна сейчас находится в приюте для бездомных собак, который за свой счет организовала Карпова.
Ранее руководитель пресс-службы МВД по Дагестану Гаяна Гариева выложила в своем Telegram-канале видео с водителем, в котором мужчина заявлял, что выезжая с парковки, не увидел щенят, поскольку те находились в слепой зоне. Однако Гариева усомнилась в словах мужчины, отметив, что "либо он не видел видео, которое видели все остальные, либо плохо представляет, что такое слепая зона и где она находится".