В Махачкале две женщины напали на мать с детьми

МАХАЧКАЛА, 9 сен - РИА Новости. Две жительницы Дагестана подозреваются в нападении на мать с детьми во дворе многоквартирного дома в Махачкале, сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по республике. Ранее в дагестанских Telegram-каналах распространилась информация о нападении на мать с детьми во дворе дома в Махачкале. По словам очевидцев, к подъезду подъехал автомобиль с двумя женщинами, которые попытались припарковаться там, где играли дети. Соседки попросили их не занимать площадку — так начался конфликт. На видео видно, как вышедшие из машины женщины бьют мать, у которой на руках был маленький ребенок. "В ходе мониторинга публикаций СМИ выявлена информация о применении насилия в отношении местной жительницы и ее малолетних детей в одном из дворов города Махачкалы. По данному факту… возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство, совершенное группой лиц с применением насилия)", – говорится в сообщении. По данным следствия, 7 сентября во дворе многоквартирного дома по улице Эльзы Ибрагимовой две жительницы республики из хулиганских побуждений применили насилие к местной жительнице с малолетними детьми. В результате потерпевшая получила легкий вред здоровью.

