Рейтинг@Mail.ru
В Махачкале две женщины напали на мать с детьми - РИА Новости, 10.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:14 10.09.2025
https://ria.ru/20250910/dagestan-2040892276.html
В Махачкале две женщины напали на мать с детьми
В Махачкале две женщины напали на мать с детьми - РИА Новости, 10.09.2025
В Махачкале две женщины напали на мать с детьми
Две жительницы Дагестана подозреваются в нападении на мать с детьми во дворе многоквартирного дома в Махачкале, сообщили в пресс-службе следственного управления РИА Новости, 10.09.2025
2025-09-10T12:14:00+03:00
2025-09-10T12:14:00+03:00
происшествия
махачкала
россия
республика дагестан
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/14/1990498329_0:68:2736:1607_1920x0_80_0_0_32c40d67fb7e8046d94ece5fc6abfeec.jpg
МАХАЧКАЛА, 9 сен - РИА Новости. Две жительницы Дагестана подозреваются в нападении на мать с детьми во дворе многоквартирного дома в Махачкале, сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по республике. Ранее в дагестанских Telegram-каналах распространилась информация о нападении на мать с детьми во дворе дома в Махачкале. По словам очевидцев, к подъезду подъехал автомобиль с двумя женщинами, которые попытались припарковаться там, где играли дети. Соседки попросили их не занимать площадку — так начался конфликт. На видео видно, как вышедшие из машины женщины бьют мать, у которой на руках был маленький ребенок. "В ходе мониторинга публикаций СМИ выявлена информация о применении насилия в отношении местной жительницы и ее малолетних детей в одном из дворов города Махачкалы. По данному факту… возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство, совершенное группой лиц с применением насилия)", – говорится в сообщении. По данным следствия, 7 сентября во дворе многоквартирного дома по улице Эльзы Ибрагимовой две жительницы республики из хулиганских побуждений применили насилие к местной жительнице с малолетними детьми. В результате потерпевшая получила легкий вред здоровью.
https://ria.ru/20240809/dagestan-1965215460.html
махачкала
россия
республика дагестан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/14/1990498329_210:61:2444:1737_1920x0_80_0_0_a9214bef0431d46a173e8a09bda944fd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, махачкала, россия, республика дагестан, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Махачкала, Россия, Республика Дагестан, Следственный комитет России (СК РФ)
В Махачкале две женщины напали на мать с детьми

СК возбудил дело после нападения на мать с детьми во дворе дома в Махачкале

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 10.09.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Автомобиль Следственного комитета РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МАХАЧКАЛА, 9 сен - РИА Новости. Две жительницы Дагестана подозреваются в нападении на мать с детьми во дворе многоквартирного дома в Махачкале, сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по республике.
Ранее в дагестанских Telegram-каналах распространилась информация о нападении на мать с детьми во дворе дома в Махачкале. По словам очевидцев, к подъезду подъехал автомобиль с двумя женщинами, которые попытались припарковаться там, где играли дети. Соседки попросили их не занимать площадку — так начался конфликт. На видео видно, как вышедшие из машины женщины бьют мать, у которой на руках был маленький ребенок.
"В ходе мониторинга публикаций СМИ выявлена информация о применении насилия в отношении местной жительницы и ее малолетних детей в одном из дворов города Махачкалы. По данному факту… возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство, совершенное группой лиц с применением насилия)", – говорится в сообщении.
По данным следствия, 7 сентября во дворе многоквартирного дома по улице Эльзы Ибрагимовой две жительницы республики из хулиганских побуждений применили насилие к местной жительнице с малолетними детьми. В результате потерпевшая получила легкий вред здоровью.
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 09.08.2024
Многодетная мать из Махачкалы избила младенца в прямом эфире в интернете
9 августа 2024, 15:23
 
ПроисшествияМахачкалаРоссияРеспублика ДагестанСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала