Москва и Астана должны вместе развиваться, заявил Чернышенко

Москва и Астана должны вместе развиваться, заявил Чернышенко - РИА Новости, 10.09.2025

Москва и Астана должны вместе развиваться, заявил Чернышенко

Россия и Казахстан преодолели вместе немало трудностей и теперь имеют задачу совместно развиваться, Москва для Астаны выступает главным стратегическим... РИА Новости, 10.09.2025

АСТАНА, 10 сен - РИА Новости. Россия и Казахстан преодолели вместе немало трудностей и теперь имеют задачу совместно развиваться, Москва для Астаны выступает главным стратегическим партнером, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко на встрече со студентами филиала МГУ в Астане. Ранее в среду Чернышенко обсудил с главой правительства Казахстана Олжасом Бектеновым сотрудничество Астаны и Москвы в сфере цифровизации, инноваций, спорта, туризма и образования. По данным казахстанского правительства, за январь-июнь 2025 года товарооборот двух стран составил 12 миллиардов долларов. По поручению глав двух государств идет планомерная работа по увеличению взаимной торговли до 30 миллиардов долларов. "Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подчеркивает, что для Казахстана Россия – это главный стратегический партнер и надежный союзник. Нам нужно понять, что это не просто красивые слова... Здесь главный смысл в том, что в России отсутствуют замашки колониального захватничества... Потому что у нас задача именно совместно развиваться, мы одолели немало трудностей и не раз подставляли друг другу братское плечо", - сказал Чернышенко студентам. Он добавил, что в Казахстане обучается порядка 4 тысяч студентов в восьми филиалах ведущих российских вузов, включая МГУ. Недавно получил лицензию казахстанский филиал Московского государственного института международных отношений. Филиал МГУ был открыт в Астане в 2001 году. Обучение ведется по учебным планам и программе Московского университета. Не менее одного учебного года студенты обучаются в Москве. Ключевые предметы читают ведущие преподаватели МГУ, которые командируются для этого в Астану.

