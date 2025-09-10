https://ria.ru/20250910/burya-2040848406.html
На Землю обрушилась неожиданная магнитная буря
МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Ночью на Землю вопреки прогнозам обрушилась магнитная буря, сообщили в лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН."Совершенно непонятная и трудная для объяснения магнитная буря была неожиданно зарегистрирована на Земле в ночь на среду. Событие отсутствовало в прогнозах, которые еще накануне были полностью окрашены в зеленые цвета", — говорится в ее Telegram-канале.Ученые пока не могут объяснить, что произошло на Земле или около нее, что могло вызвать бурную реакцию магнитного поля. Графики распространения солнечного ветра не показывали, что к планете утром приближались облака плазмы, которые могли бы вызвать геомагнитные возмущения."По-видимому, единственным объяснением произошедшего, выглядящим хоть сколь-либо научным, является формирование так называемой необычно крупной суббури — явления, при котором энергия магнитосферы высвобождается без явных внешних причин за счет внутренних процессов", — отметили в лаборатории.В частности, это могло быть нарушение равновесия в хвосте магнитосферы Земли. Также вчера наблюдались спонтанные полярные сияния, характерные для такого явления. Действительно ли речь идет о суббуре, будет понятно по результатам дальнейших исследований, уточнили ученые.В лаборатории предположили, что это первое в 2025 году событие такого рода. В то же время некоторые подобные явления могли пропустить на фоне высокой активности Солнца.
Ученые пока не могут объяснить, что произошло на Земле или около нее, что могло вызвать бурную реакцию магнитного поля. Графики распространения солнечного ветра не показывали, что к планете утром приближались облака плазмы, которые могли бы вызвать геомагнитные возмущения.
"По-видимому, единственным объяснением произошедшего, выглядящим хоть сколь-либо научным, является формирование так называемой необычно крупной суббури — явления, при котором энергия магнитосферы высвобождается без явных внешних причин за счет внутренних процессов", — отметили в лаборатории.
В частности, это могло быть нарушение равновесия в хвосте магнитосферы Земли. Также вчера наблюдались спонтанные полярные сияния, характерные для такого явления. Действительно ли речь идет о суббуре, будет понятно по результатам дальнейших исследований, уточнили ученые.
В лаборатории предположили, что это первое в 2025 году событие такого рода. В то же время некоторые подобные явления могли пропустить на фоне высокой активности Солнца.
Вспышки на Солнце могут вызывать на Земле магнитные бури, которые приводят к нарушениям в работе энергосистем и влияют на пути миграций птиц и животных. Сильные бури вызывают нарушения коротковолновой связи и работы навигационных систем, сбои напряжения в промышленных сетях. Кроме того, повышенная солнечная активность может расширить географию наблюдений за полярными сияниями. Однозначного ответа, влияют ли магнитные бури на здоровье людей, пока нет.