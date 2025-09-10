https://ria.ru/20250910/burya-2040848406.html

На Землю обрушилась неожиданная магнитная буря

На Землю обрушилась неожиданная магнитная буря - РИА Новости, 10.09.2025

На Землю обрушилась неожиданная магнитная буря

Ночью на Землю вопреки прогнозам обрушилась магнитная буря, сообщили в лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН. РИА Новости, 10.09.2025

2025-09-10T09:22:00+03:00

2025-09-10T09:22:00+03:00

2025-09-10T11:15:00+03:00

наука

земля

вспышки на солнце

солнце

астрономия

российская академия наук

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/0e/1570007459_0:129:3051:1845_1920x0_80_0_0_24202c5e616bb0fa91341a1a1a813193.jpg

МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Ночью на Землю вопреки прогнозам обрушилась магнитная буря, сообщили в лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН."Совершенно непонятная и трудная для объяснения магнитная буря была неожиданно зарегистрирована на Земле в ночь на среду. Событие отсутствовало в прогнозах, которые еще накануне были полностью окрашены в зеленые цвета", — говорится в ее Telegram-канале.Ученые пока не могут объяснить, что произошло на Земле или около нее, что могло вызвать бурную реакцию магнитного поля. Графики распространения солнечного ветра не показывали, что к планете утром приближались облака плазмы, которые могли бы вызвать геомагнитные возмущения."По-видимому, единственным объяснением произошедшего, выглядящим хоть сколь-либо научным, является формирование так называемой необычно крупной суббури — явления, при котором энергия магнитосферы высвобождается без явных внешних причин за счет внутренних процессов", — отметили в лаборатории.В частности, это могло быть нарушение равновесия в хвосте магнитосферы Земли. Также вчера наблюдались спонтанные полярные сияния, характерные для такого явления. Действительно ли речь идет о суббуре, будет понятно по результатам дальнейших исследований, уточнили ученые.В лаборатории предположили, что это первое в 2025 году событие такого рода. В то же время некоторые подобные явления могли пропустить на фоне высокой активности Солнца.

https://ria.ru/20250909/chto_takoe_magnitnye_buri_vliyanie_na_zdorove_cheloveka-1870201378.html

https://ria.ru/20250901/magnitnye-buri-v-sentyabre-2038935588.html

https://ria.ru/20250611/solntse-2022174563.html

земля

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

земля, вспышки на солнце , солнце, астрономия, российская академия наук