На Землю обрушилась неожиданная магнитная буря
Наука
 
09:22 10.09.2025 (обновлено: 11:15 10.09.2025)
На Землю обрушилась неожиданная магнитная буря
Ночью на Землю вопреки прогнозам обрушилась магнитная буря, сообщили в лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.
МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Ночью на Землю вопреки прогнозам обрушилась магнитная буря, сообщили в лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН."Совершенно непонятная и трудная для объяснения магнитная буря была неожиданно зарегистрирована на Земле в ночь на среду. Событие отсутствовало в прогнозах, которые еще накануне были полностью окрашены в зеленые цвета", — говорится в ее Telegram-канале.Ученые пока не могут объяснить, что произошло на Земле или около нее, что могло вызвать бурную реакцию магнитного поля. Графики распространения солнечного ветра не показывали, что к планете утром приближались облака плазмы, которые могли бы вызвать геомагнитные возмущения."По-видимому, единственным объяснением произошедшего, выглядящим хоть сколь-либо научным, является формирование так называемой необычно крупной суббури — явления, при котором энергия магнитосферы высвобождается без явных внешних причин за счет внутренних процессов", — отметили в лаборатории.В частности, это могло быть нарушение равновесия в хвосте магнитосферы Земли. Также вчера наблюдались спонтанные полярные сияния, характерные для такого явления. Действительно ли речь идет о суббуре, будет понятно по результатам дальнейших исследований, уточнили ученые.В лаборатории предположили, что это первое в 2025 году событие такого рода. В то же время некоторые подобные явления могли пропустить на фоне высокой активности Солнца.
МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Ночью на Землю вопреки прогнозам обрушилась магнитная буря, сообщили в лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.
"Совершенно непонятная и трудная для объяснения магнитная буря была неожиданно зарегистрирована на Земле в ночь на среду. Событие отсутствовало в прогнозах, которые еще накануне были полностью окрашены в зеленые цвета", — говорится в ее Telegram-канале.
Ученые пока не могут объяснить, что произошло на Земле или около нее, что могло вызвать бурную реакцию магнитного поля. Графики распространения солнечного ветра не показывали, что к планете утром приближались облака плазмы, которые могли бы вызвать геомагнитные возмущения.
"По-видимому, единственным объяснением произошедшего, выглядящим хоть сколь-либо научным, является формирование так называемой необычно крупной суббури — явления, при котором энергия магнитосферы высвобождается без явных внешних причин за счет внутренних процессов", — отметили в лаборатории.
В частности, это могло быть нарушение равновесия в хвосте магнитосферы Земли. Также вчера наблюдались спонтанные полярные сияния, характерные для такого явления. Действительно ли речь идет о суббуре, будет понятно по результатам дальнейших исследований, уточнили ученые.
В лаборатории предположили, что это первое в 2025 году событие такого рода. В то же время некоторые подобные явления могли пропустить на фоне высокой активности Солнца.

Вспышки на Солнце могут вызывать на Земле магнитные бури, которые приводят к нарушениям в работе энергосистем и влияют на пути миграций птиц и животных. Сильные бури вызывают нарушения коротковолновой связи и работы навигационных систем, сбои напряжения в промышленных сетях. Кроме того, повышенная солнечная активность может расширить географию наблюдений за полярными сияниями. Однозначного ответа, влияют ли магнитные бури на здоровье людей, пока нет.

