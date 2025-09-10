Рейтинг@Mail.ru
Минобороны Великобритании призвало усилить ПВО НАТО над Польшей
16:36 10.09.2025
16:36 10.09.2025
Минобороны Великобритании призвало усилить ПВО НАТО над Польшей
Минобороны Великобритании призвало усилить ПВО НАТО над Польшей
Минобороны Великобритании призвало усилить ПВО НАТО над Польшей
Министр обороны Великобритании Джон Хили заявил, что попросил вооруженные силы королевства рассмотреть варианты усиления противовоздушной обороны НАТО над... РИА Новости, 10.09.2025
в мире
польша
россия
великобритания
джон хили
дональд туск
урсула фон дер ляйен
нато
ЛОНДОН, 10 сен - РИА Новости. Министр обороны Великобритании Джон Хили заявил, что попросил вооруженные силы королевства рассмотреть варианты усиления противовоздушной обороны НАТО над Польшей. Хили 1 сентября объявил, что главы министерств обороны Италии, Франции, Германии, Польши и Великобритании - так называемой группы Е5 - встретятся в Лондоне на этой неделе и обсудят усиление поддержки Украины. "Я попросил наши вооруженные силы Великобритании рассмотреть варианты усиления противовоздушной обороны НАТО над Польшей", - сказал министр на пресс-конференции группы Е5 в Лондоне. Польский премьер Дональд Туск в среду выступил с утверждением, что над Польшей были сбиты "представлявшие опасность" дроны, и назвал их "российскими", однако никаких доказательств этому не привел. Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен позже заявила, что речь идет более чем о десяти БПЛА. Как заявил РИА Новости временный поверенный в делах России Андрей Ордаш, Польша не представила доказательств якобы российского происхождения сбитых над территорией страны дронов. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ему неизвестно, чтобы в Кремль поступали запросы на контакты от руководства Польши. Он также отметил, что руководство ЕС и НАТО ежедневно обвиняет Россию в провокациях, не пытаясь представить аргументацию. Минобороны России сообщило, что при массированном ударе ВС РФ по предприятиям ВПК Украины ночью 10 сентября объекты для поражения на территории Польши не планировались. Ведомство готово провести консультации с польскими коллегами по поводу якобы пересекших границу дронов. В свою очередь, начальник генштаба - первый заместитель министра обороны Белоруссии, генерал-майор Павел Муравейко сообщал, что Белоруссия ночью оповещала Польшу и Литву о приближении дронов к их границам, а Варшава предупреждала Минск о беспилотниках с территории Украины. Он также отмечал, что ПВО Белоруссии ночью постоянно отслеживала беспилотники, сбившиеся с курса в результате воздействия средств радиоэлектронной борьбы, часть "заблудившихся" дронов уничтожена силами ПВО в небе над республикой.
в мире, польша, россия, великобритания, джон хили, дональд туск, урсула фон дер ляйен, нато, еврокомиссия, евросоюз
В мире, Польша, Россия, Великобритания, Джон Хили, Дональд Туск, Урсула фон дер Ляйен, НАТО, Еврокомиссия, Евросоюз
Минобороны Великобритании призвало усилить ПВО НАТО над Польшей

Министр обороны Британии Хили попросил рассмотреть усиление ПВО НАТО над Польшей

© РИА Новости / Алекс Макнотон | Перейти в медиабанкФлаг Великобритании на фоне Вестминстерского дворца в Лондоне
Флаг Великобритании на фоне Вестминстерского дворца в Лондоне - РИА Новости, 1920, 10.09.2025
© РИА Новости / Алекс Макнотон
Перейти в медиабанк
Флаг Великобритании на фоне Вестминстерского дворца в Лондоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ЛОНДОН, 10 сен - РИА Новости. Министр обороны Великобритании Джон Хили заявил, что попросил вооруженные силы королевства рассмотреть варианты усиления противовоздушной обороны НАТО над Польшей.
Хили 1 сентября объявил, что главы министерств обороны Италии, Франции, Германии, Польши и Великобритании - так называемой группы Е5 - встретятся в Лондоне на этой неделе и обсудят усиление поддержки Украины.
Польские снайперы на границе Польши и Белоруссии - РИА Новости, 1920, 10.09.2025
Польша перебрасывает войска к белорусской границе, сообщили СМИ
Вчера, 15:52
"Я попросил наши вооруженные силы Великобритании рассмотреть варианты усиления противовоздушной обороны НАТО над Польшей", - сказал министр на пресс-конференции группы Е5 в Лондоне.
Польский премьер Дональд Туск в среду выступил с утверждением, что над Польшей были сбиты "представлявшие опасность" дроны, и назвал их "российскими", однако никаких доказательств этому не привел. Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен позже заявила, что речь идет более чем о десяти БПЛА. Как заявил РИА Новости временный поверенный в делах России Андрей Ордаш, Польша не представила доказательств якобы российского происхождения сбитых над территорией страны дронов.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ему неизвестно, чтобы в Кремль поступали запросы на контакты от руководства Польши. Он также отметил, что руководство ЕС и НАТО ежедневно обвиняет Россию в провокациях, не пытаясь представить аргументацию. Минобороны России сообщило, что при массированном ударе ВС РФ по предприятиям ВПК Украины ночью 10 сентября объекты для поражения на территории Польши не планировались. Ведомство готово провести консультации с польскими коллегами по поводу якобы пересекших границу дронов.
В свою очередь, начальник генштаба - первый заместитель министра обороны Белоруссии, генерал-майор Павел Муравейко сообщал, что Белоруссия ночью оповещала Польшу и Литву о приближении дронов к их границам, а Варшава предупреждала Минск о беспилотниках с территории Украины. Он также отмечал, что ПВО Белоруссии ночью постоянно отслеживала беспилотники, сбившиеся с курса в результате воздействия средств радиоэлектронной борьбы, часть "заблудившихся" дронов уничтожена силами ПВО в небе над республикой.
Флаги: Польши, ЕС и НАТО - РИА Новости, 1920, 10.09.2025
НАТО применила четвертую статью устава из-за инцидента с дронами в Польше
Вчера, 15:05
 
