Бывший гендиректор "Яковлева" Богинский возглавил автопроизводителя Aurus

МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Генеральным директором российской компании-автопроизводителя Aurus, специализирующейся на выпуске премиальных машин, стал Андрей Богинский, ранее возглавлявший корпорацию "Яковлев", следует из данных ЕГРЮЛ, соответствующие изменения в который были внесены 9 сентября. Бывший глава авиастроительной корпорации теперь является генеральным директором располагающегося в Елабужском районе ООО "Аурус", которое специализируется на производстве автотранспортных средств и двигателей внутреннего сгорания, а также Подмосковного ООО "Аурус Моторс", специализирующегося на продаже автомобилей. Состав собственников ООО "Аурус" на сегодняшний день не раскрывается. В феврале его совладельцем с долей 0,5% стало ПАО "Камаз". В 2024 году основным владельцем являлось ФГУП НАМИ с долей 63,5% и арабский фонд Tawazun - 36%. Главой Aurus с конца 2022 года являлся Андрей Панков, который с начала 2024 года по настоящее время возглавляет автомобильное производство "Шушары-Авто", располагающееся в Санкт-Петербурге. Aurus - первый российский бренд автомобилей класса "люкс", в линейке которого на данный момент представлены лимузин, седан и внедорожник. Автомобили Aurus производятся на заводе в Елабуге (Татарстан).
