Во Франции вспыхнули массовые беспорядки из-за мер жесткой экономии

ПАРИЖ, 10 сен — РИА Новости. Во Франции вспыхнули массовые беспорядки из-за предложенных правительством мер жесткой экономии.Протесты проходят под лозунгом "Заблокируем все", ожидается более 700 акций, к ним присоединятся около ста тысяч участников. К 12:30 мск полиция задержала почти 200 человек.Как передает корреспондент РИА Новости, около одного из лицеев на востоке Парижа протестующие вывалили на дорогу мусор и подожгли его, в результате движение было перекрыто. В этом районе заметили большую группу правоохранителей в полной экипировке.На парижской кольцевой автодороге также произошли попытки блокировок, пишет портал Actu Paris. В общей сложности демонстрантам удалось в разное время заблокировать около шести важных развязок.Телеканал BFMTV сообщил, что около Северного вокзала в Париже произошли стычки с полицией. Многие манифестанты надели защитные очки и маски. Стоящие в первых рядах демонстранты используют раскрытые зонты, чтобы сдержать силовиков.По данным газеты Depeche, участники демонстрации сожгли сигнальные кабели на железнодорожной линии в окрестностях Тулузы. Из-за этого система семафоров на линии вышла из строя, движение поездов по ней прекратилось.Также протестующие с фаерами зашли в здание Лионского вокзала, поднялись по лестнице на второй этаж и с балкона распевали песню. Через 15 минут они покинули вокзал.Причина протестовВ июле тогдашний премьер-министр Франции Франсуа Байру представил законопроект о бюджете на 2026 год. Власти намеревались сэкономить на нескольких статьях бюджета 43,8 миллиарда евро вместо ранее намеченных 40 миллиардов.Согласно плану правительства, пенсии и соцвыплаты не проиндексируют, не вырастет бюджет ни одного ведомства, кроме министерства обороны, которое получит дополнительные 3,5 миллиарда евро "из-за ухудшения ситуации с безопасностью в мире".Байру также заявил, что для снижения бюджетного дефицита "французам нужно больше работать". Он предложил сделать два праздничных дня рабочими (например, перестать считать официальным праздником День победы над фашизмом, отмечаемый в Европе 8 мая). Объявленные меры вызвали сильное возмущение французов.
Причина протестов
Обсуждение закрыто. Участвовать в дискуссии можно в течение 24 часов после выпуска статьи.