https://ria.ru/20250910/besporyadki-2040878634.html

Во Франции вспыхнули массовые беспорядки из-за мер жесткой экономии

Во Франции вспыхнули массовые беспорядки из-за мер жесткой экономии - РИА Новости, 10.09.2025

Во Франции вспыхнули массовые беспорядки из-за мер жесткой экономии

Во Франции вспыхнули массовые беспорядки из-за предложенных правительством мер жесткой экономии. РИА Новости, 10.09.2025

2025-09-10T11:25:00+03:00

2025-09-10T11:25:00+03:00

2025-09-10T16:06:00+03:00

в мире

париж

тулуза

франсуа байру

франция

беспорядки во франции из-за мер жесткой экономии

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0a/2040884512_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_c11b14a45eb243f1053872e2cb8eece8.jpg

ПАРИЖ, 10 сен — РИА Новости. Во Франции вспыхнули массовые беспорядки из-за предложенных правительством мер жесткой экономии.Протесты проходят под лозунгом "Заблокируем все", ожидается более 700 акций, к ним присоединятся около ста тысяч участников. К 12:30 мск полиция задержала почти 200 человек.Как передает корреспондент РИА Новости, около одного из лицеев на востоке Парижа протестующие вывалили на дорогу мусор и подожгли его, в результате движение было перекрыто. В этом районе заметили большую группу правоохранителей в полной экипировке.На парижской кольцевой автодороге также произошли попытки блокировок, пишет портал Actu Paris. В общей сложности демонстрантам удалось в разное время заблокировать около шести важных развязок.Телеканал BFMTV сообщил, что около Северного вокзала в Париже произошли стычки с полицией. Многие манифестанты надели защитные очки и маски. Стоящие в первых рядах демонстранты используют раскрытые зонты, чтобы сдержать силовиков.По данным газеты Depeche, участники демонстрации сожгли сигнальные кабели на железнодорожной линии в окрестностях Тулузы. Из-за этого система семафоров на линии вышла из строя, движение поездов по ней прекратилось.Также протестующие с фаерами зашли в здание Лионского вокзала, поднялись по лестнице на второй этаж и с балкона распевали песню. Через 15 минут они покинули вокзал.Причина протестовВ июле тогдашний премьер-министр Франции Франсуа Байру представил законопроект о бюджете на 2026 год. Власти намеревались сэкономить на нескольких статьях бюджета 43,8 миллиарда евро вместо ранее намеченных 40 миллиардов.Согласно плану правительства, пенсии и соцвыплаты не проиндексируют, не вырастет бюджет ни одного ведомства, кроме министерства обороны, которое получит дополнительные 3,5 миллиарда евро "из-за ухудшения ситуации с безопасностью в мире".Байру также заявил, что для снижения бюджетного дефицита "французам нужно больше работать". Он предложил сделать два праздничных дня рабочими (например, перестать считать официальным праздником День победы над фашизмом, отмечаемый в Европе 8 мая). Объявленные меры вызвали сильное возмущение французов.

https://ria.ru/20250910/frantsiya-2040506925.html

париж

тулуза

франция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Массовые беспорядки в Париже Во Франции вспыхнули массовые беспорядки из-за предложенных правительством мер жесткой экономии. 2025-09-10T11:25 true PT2M22S

Акции против экономической политики правительства в Париже Число задержанных в ходе массовых протестов по всей Франции достигло почти 200 человек, заявил в среду исполняющий обязанности главы МВД страны Брюно Ретайо. Протестующие во многих городах Франции блокируют дороги и жгут костры. В Ренне манифестанты подожгли автобус, а около Тулузы повредили кабели на железнодорожной линии. Ряд акций перерос в стычки с полицией. 2025-09-10T11:25 true PT0M18S

Демонстрация с фаерами в здании Лионского вокзала в Париже Протестующие в Париже устроили в здании Лионского вокзала демонстрацию с файерами, передает корреспондент РИА Новости. Демонстранты поднялись по лестнице на второй этаж и с балкона распевали песню. Через 15 минут они покинули вокзал. Протестующие недовольны бюджетной политикой властей, акции сегодня проходят по всей стране 2025-09-10T11:25 true PT0M39S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, париж, тулуза, франсуа байру, франция, беспорядки во франции из-за мер жесткой экономии