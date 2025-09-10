Рейтинг@Mail.ru
13:04 10.09.2025 (обновлено: 13:49 10.09.2025)
Белоруссия ночью оповещала Польшу о дронах
польша
белоруссия
варшава
дональд туск
урсула фон дер ляйен
еврокомиссия
в мире
МИНСК, 10 сен - РИА Новости. Белоруссия ночью передала Польше и Литве информацию о приближении беспилотников к их границам, а Варшава уведомила Минск о дронах со стороны Украины, сообщил начальник генерального штаба — первый заместитель министра обороны Белоруссии генерал-майор Павел Муравейко. "По имеющимся каналам взаимодействия в период с 23.00 часов 9 сентября до 4.00 10 сентября наши дежурные силы и средства обменивались информацией о воздушной и радиолокационной обстановке с дежурными силами и средствами Польши и Литовской Республики", - заявил Муравейко. Уведомление позволило Варшаве быстро отреагировать на беспилотную угрозу и задействовать дежурные силы.Начальник генштаба рассказал, что польская сторона также проинформировала Белоруссию о приближении беспилотников со стороны Украины к ее границе. Он заверил, что Минск продолжит выполнять обязательства в рамках обмена данными о воздушной обстановке с Варшавой и странами Прибалтики, заверил он.Польский премьер-министр Дональд Туск ранее заявил, что над Польшей были сбиты "представлявшие опасность" дроны, которые представляли опасность. Он добавил, что БПЛА якобы российские. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен позже заявила о более чем десяти дронах. Временный поверенный в делах России в Польше Андрей Ордаш отметил, что Варшава не привела никаких доказательств якобы российского происхождения сбитых БПЛА.
польша, белоруссия, варшава, дональд туск, урсула фон дер ляйен, еврокомиссия, в мире
Польша, Белоруссия, Варшава, Дональд Туск, Урсула фон дер Ляйен, Еврокомиссия, В мире
© Фото : соцсетиСотрудники правоохранительных органов на месте обнаружении сбитого беспилотника в населенном пункте Чоснувка, Польша
Сотрудники правоохранительных органов на месте обнаружении сбитого беспилотника в населенном пункте Чоснувка, Польша
МИНСК, 10 сен - РИА Новости. Белоруссия ночью передала Польше и Литве информацию о приближении беспилотников к их границам, а Варшава уведомила Минск о дронах со стороны Украины, сообщил начальник генерального штаба — первый заместитель министра обороны Белоруссии генерал-майор Павел Муравейко.
"По имеющимся каналам взаимодействия в период с 23.00 часов 9 сентября до 4.00 10 сентября наши дежурные силы и средства обменивались информацией о воздушной и радиолокационной обстановке с дежурными силами и средствами Польши и Литовской Республики", - заявил Муравейко.
Уведомление позволило Варшаве быстро отреагировать на беспилотную угрозу и задействовать дежурные силы.
Начальник генштаба рассказал, что польская сторона также проинформировала Белоруссию о приближении беспилотников со стороны Украины к ее границе.
Он заверил, что Минск продолжит выполнять обязательства в рамках обмена данными о воздушной обстановке с Варшавой и странами Прибалтики, заверил он.
Польский премьер-министр Дональд Туск ранее заявил, что над Польшей были сбиты "представлявшие опасность" дроны, которые представляли опасность. Он добавил, что БПЛА якобы российские. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен позже заявила о более чем десяти дронах. Временный поверенный в делах России в Польше Андрей Ордаш отметил, что Варшава не привела никаких доказательств якобы российского происхождения сбитых БПЛА.
