Белоруссия ночью оповещала Польшу о дронах

Белоруссия ночью оповещала Польшу о дронах

2025-09-10T13:04:00+03:00

2025-09-10T13:04:00+03:00

2025-09-10T13:49:00+03:00

МИНСК, 10 сен - РИА Новости. Белоруссия ночью передала Польше и Литве информацию о приближении беспилотников к их границам, а Варшава уведомила Минск о дронах со стороны Украины, сообщил начальник генерального штаба — первый заместитель министра обороны Белоруссии генерал-майор Павел Муравейко. "По имеющимся каналам взаимодействия в период с 23.00 часов 9 сентября до 4.00 10 сентября наши дежурные силы и средства обменивались информацией о воздушной и радиолокационной обстановке с дежурными силами и средствами Польши и Литовской Республики", - заявил Муравейко. Уведомление позволило Варшаве быстро отреагировать на беспилотную угрозу и задействовать дежурные силы.Начальник генштаба рассказал, что польская сторона также проинформировала Белоруссию о приближении беспилотников со стороны Украины к ее границе. Он заверил, что Минск продолжит выполнять обязательства в рамках обмена данными о воздушной обстановке с Варшавой и странами Прибалтики, заверил он.Польский премьер-министр Дональд Туск ранее заявил, что над Польшей были сбиты "представлявшие опасность" дроны, которые представляли опасность. Он добавил, что БПЛА якобы российские. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен позже заявила о более чем десяти дронах. Временный поверенный в делах России в Польше Андрей Ордаш отметил, что Варшава не привела никаких доказательств якобы российского происхождения сбитых БПЛА.

