Посол Казахстана рассказал о подготовке визита Токаева в Россию

МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Государственный визит президента Касым-Жомарта Токаева в Россию состоится в ноябре, Астана придает ему огромное значение, заявил посол Казахстана в Москве Даурен Абаев. "В ноябре состоится первый государственный визит президента Казахстана Касым-Жомарта Кемелевича Токаева в Россию. Это высшая форма международного двустороннего мероприятия. Мы придаем ему огромное значение", - заявил посол в ходе круглого стола в посольстве.

