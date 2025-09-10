https://ria.ru/20250910/astana-2040942017.html
Посол Казахстана рассказал о подготовке визита Токаева в Россию
Посол Казахстана рассказал о подготовке визита Токаева в Россию - РИА Новости, 10.09.2025
Посол Казахстана рассказал о подготовке визита Токаева в Россию
Государственный визит президента Касым-Жомарта Токаева в Россию состоится в ноябре, Астана придает ему огромное значение, заявил посол Казахстана в Москве... РИА Новости, 10.09.2025
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Государственный визит президента Касым-Жомарта Токаева в Россию состоится в ноябре, Астана придает ему огромное значение, заявил посол Казахстана в Москве Даурен Абаев. "В ноябре состоится первый государственный визит президента Казахстана Касым-Жомарта Кемелевича Токаева в Россию. Это высшая форма международного двустороннего мероприятия. Мы придаем ему огромное значение", - заявил посол в ходе круглого стола в посольстве.
Посол Казахстана рассказал о подготовке визита Токаева в Россию
