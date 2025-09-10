Рейтинг@Mail.ru
Посол Казахстана рассказал о подготовке визита Токаева в Россию - РИА Новости, 10.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:47 10.09.2025 (обновлено: 16:10 10.09.2025)
https://ria.ru/20250910/astana-2040942017.html
Посол Казахстана рассказал о подготовке визита Токаева в Россию
Посол Казахстана рассказал о подготовке визита Токаева в Россию - РИА Новости, 10.09.2025
Посол Казахстана рассказал о подготовке визита Токаева в Россию
Государственный визит президента Касым-Жомарта Токаева в Россию состоится в ноябре, Астана придает ему огромное значение, заявил посол Казахстана в Москве... РИА Новости, 10.09.2025
2025-09-10T13:47:00+03:00
2025-09-10T16:10:00+03:00
в мире
россия
казахстан
астана
касым-жомарт токаев
даурен абаев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772095044_0:19:1749:1003_1920x0_80_0_0_0df9401928a2d2171ea56f06589f0cf5.jpg
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Государственный визит президента Касым-Жомарта Токаева в Россию состоится в ноябре, Астана придает ему огромное значение, заявил посол Казахстана в Москве Даурен Абаев. "В ноябре состоится первый государственный визит президента Казахстана Касым-Жомарта Кемелевича Токаева в Россию. Это высшая форма международного двустороннего мероприятия. Мы придаем ему огромное значение", - заявил посол в ходе круглого стола в посольстве.
https://ria.ru/20250410/tokaev-2010420819.html
россия
казахстан
астана
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772095044_0:0:1657:1243_1920x0_80_0_0_bb175057dde723b97c593819b7babbfe.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, казахстан, астана, касым-жомарт токаев, даурен абаев
В мире, Россия, Казахстан, Астана, Касым-Жомарт Токаев, Даурен Абаев
Посол Казахстана рассказал о подготовке визита Токаева в Россию

Посол Абаев: первый государственный визит Токаева в Россию состоится в ноябре

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент Казахстана Касым-Жомарт Токаев
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев - РИА Новости, 1920, 10.09.2025
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в медиабанк
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Государственный визит президента Касым-Жомарта Токаева в Россию состоится в ноябре, Астана придает ему огромное значение, заявил посол Казахстана в Москве Даурен Абаев.
"В ноябре состоится первый государственный визит президента Казахстана Касым-Жомарта Кемелевича Токаева в Россию. Это высшая форма международного двустороннего мероприятия. Мы придаем ему огромное значение", - заявил посол в ходе круглого стола в посольстве.
Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев - РИА Новости, 1920, 10.04.2025
МИД Казахстана анонсировал визит Токаева в Россию
10 апреля, 11:03
 
В миреРоссияКазахстанАстанаКасым-Жомарт ТокаевДаурен Абаев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала