Заместитель председателя Совфеда назвал погибшего на СВО американца героем

Заместитель председателя Совфеда назвал погибшего на СВО американца героем - РИА Новости, 09.09.2025

Заместитель председателя Совфеда назвал погибшего на СВО американца героем

Существование таких героев, как Иван Коковин и рядовой Майкл Глосс из США, гарантирует победу, заявил в своей приветственной речи на церемонии присвоения школе...

2025-09-09T18:41:00+03:00

ДОНЕЦК, 9 сен - РИА Новости. Существование таких героев, как Иван Коковин и рядовой Майкл Глосс из США, гарантирует победу, заявил в своей приветственной речи на церемонии присвоения школе в ДНР имен Коковина и Глосса первый заместитель председателя Совета Федерации Федерального Собрания РФ Владимир Якушев. "Мы увековечиваем имена настоящих героев. Ведь героизм не знает национальности. И если у человека действительно настоящие чувства, и он чувствует, что где-то творится несправедливость, он действительно готов совершить настоящий героический поступок… Пока у нас есть такие герои, пока мы умеем чтить память об этих героях, нас никогда не победить",- сказал Якушев. Очень важно, что имена героев присваивают общеобразовательным учреждениям, это позволит долгие годы большому количеству детей знать историю солдат, сражавшихся в рамках специальной военной операции, подчеркнул он. Во вторник прошла церемония по присвоению школе №115 в Донецке имен рядового Майкла Глосса и ефрейтора Ивана Коковина, на школе была установлена именная табличка героев СВО. Мероприятие посетил министр просвещения России Сергей Кравцов, глава ДНР Денис Пушилин, первый заместитель председателя Совета Федерации Владимир Якушев и командующий Воздушно-десантными войсками Михаил Теплинский.

