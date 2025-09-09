Рейтинг@Mail.ru
18:41 09.09.2025
https://ria.ru/20250909/yakushev-2040763597.html
Заместитель председателя Совфеда назвал погибшего на СВО американца героем
ДОНЕЦК, 9 сен - РИА Новости. Существование таких героев, как Иван Коковин и рядовой Майкл Глосс из США, гарантирует победу, заявил в своей приветственной речи на церемонии присвоения школе в ДНР имен Коковина и Глосса первый заместитель председателя Совета Федерации Федерального Собрания РФ Владимир Якушев. "Мы увековечиваем имена настоящих героев. Ведь героизм не знает национальности. И если у человека действительно настоящие чувства, и он чувствует, что где-то творится несправедливость, он действительно готов совершить настоящий героический поступок… Пока у нас есть такие герои, пока мы умеем чтить память об этих героях, нас никогда не победить",- сказал Якушев. Очень важно, что имена героев присваивают общеобразовательным учреждениям, это позволит долгие годы большому количеству детей знать историю солдат, сражавшихся в рамках специальной военной операции, подчеркнул он. Во вторник прошла церемония по присвоению школе №115 в Донецке имен рядового Майкла Глосса и ефрейтора Ивана Коковина, на школе была установлена именная табличка героев СВО. Мероприятие посетил министр просвещения России Сергей Кравцов, глава ДНР Денис Пушилин, первый заместитель председателя Совета Федерации Владимир Якушев и командующий Воздушно-десантными войсками Михаил Теплинский.
донецкая народная республика, россия, сша, владимир якушев, совет федерации рф
Донецкая Народная Республика, Россия, США, Владимир Якушев, Совет Федерации РФ
© Фото : Совет ФедерацииВладимир Якушев
Владимир Якушев - РИА Новости, 1920, 09.09.2025
© Фото : Совет Федерации
Владимир Якушев. Архивное фото
ДОНЕЦК, 9 сен - РИА Новости. Существование таких героев, как Иван Коковин и рядовой Майкл Глосс из США, гарантирует победу, заявил в своей приветственной речи на церемонии присвоения школе в ДНР имен Коковина и Глосса первый заместитель председателя Совета Федерации Федерального Собрания РФ Владимир Якушев.
"Мы увековечиваем имена настоящих героев. Ведь героизм не знает национальности. И если у человека действительно настоящие чувства, и он чувствует, что где-то творится несправедливость, он действительно готов совершить настоящий героический поступок… Пока у нас есть такие герои, пока мы умеем чтить память об этих героях, нас никогда не победить",- сказал Якушев.
Очень важно, что имена героев присваивают общеобразовательным учреждениям, это позволит долгие годы большому количеству детей знать историю солдат, сражавшихся в рамках специальной военной операции, подчеркнул он.
Во вторник прошла церемония по присвоению школе №115 в Донецке имен рядового Майкла Глосса и ефрейтора Ивана Коковина, на школе была установлена именная табличка героев СВО. Мероприятие посетил министр просвещения России Сергей Кравцов, глава ДНР Денис Пушилин, первый заместитель председателя Совета Федерации Владимир Якушев и командующий Воздушно-десантными войсками Михаил Теплинский.
Именем погибших на СВО американца Майкла Глосса и ефрейтора Ивана Коковина назвали специализированную школу №115 в Донецке - РИА Новости, 1920, 09.09.2025
В Донецке назвали школу в честь американца, погибшего на СВО
