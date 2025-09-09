https://ria.ru/20250909/vsu--2040639772.html
ВСУ потеряли более 265 военных в зоне действий "Востока" за сутки
ВСУ потеряли более 265 военных в зоне действий "Востока" за сутки
ВСУ потеряли более 265 военных в зоне действий "Востока" за сутки
Подразделения группировки войск "Восток" продвинулись в глубину обороны противника и уничтожили более 265 военнослужащих ВСУ и танк противника, сообщило... РИА Новости, 09.09.2025
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Восток" продвинулись в глубину обороны противника и уничтожили более 265 военнослужащих ВСУ и танк противника, сообщило Минобороны РФ во вторник."ВСУ потеряли более 265 военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины и восемь автомобилей", - говорится в сообщении.В Минобороны РФ добавили, что подразделения группировки войск "Восток" продвинулись в глубину обороны противника. Нанесли поражение формированиям механизированной бригады ВСУ, бригады морской пехоты и бригады теробороны в районах населенных пунктов Зеленый Гай Донецкой Народной Республики, Новониколаевка, Новопетровское и Сосновка Днепропетровской области.
ВСУ потеряли более 265 военных в зоне действий "Востока" за сутки
