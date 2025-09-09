https://ria.ru/20250909/vsu--2040639772.html

ВСУ потеряли более 265 военных в зоне действий "Востока" за сутки

ВСУ потеряли более 265 военных в зоне действий "Востока" за сутки - РИА Новости, 09.09.2025

ВСУ потеряли более 265 военных в зоне действий "Востока" за сутки

Подразделения группировки войск "Восток" продвинулись в глубину обороны противника и уничтожили более 265 военнослужащих ВСУ и танк противника, сообщило... РИА Новости, 09.09.2025

2025-09-09T12:12:00+03:00

2025-09-09T12:12:00+03:00

2025-09-09T12:15:00+03:00

специальная военная операция на украине

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы украины

донецкая народная республика

днепропетровская область

безопасность

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/1c/2007992283_0:92:3113:1843_1920x0_80_0_0_74e3743b6341684005462d44399f7a3a.jpg

МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Восток" продвинулись в глубину обороны противника и уничтожили более 265 военнослужащих ВСУ и танк противника, сообщило Минобороны РФ во вторник."ВСУ потеряли более 265 военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины и восемь автомобилей", - говорится в сообщении.В Минобороны РФ добавили, что подразделения группировки войск "Восток" продвинулись в глубину обороны противника. Нанесли поражение формированиям механизированной бригады ВСУ, бригады морской пехоты и бригады теробороны в районах населенных пунктов Зеленый Гай Донецкой Народной Республики, Новониколаевка, Новопетровское и Сосновка Днепропетровской области.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецкая народная республика

днепропетровская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, донецкая народная республика, днепропетровская область, безопасность