ВСУ потеряли более 265 военных в зоне действий "Востока" за сутки - РИА Новости, 09.09.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
12:12 09.09.2025 (обновлено: 12:15 09.09.2025)
ВСУ потеряли более 265 военных в зоне действий "Востока" за сутки
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
донецкая народная республика
днепропетровская область
безопасность
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Восток" продвинулись в глубину обороны противника и уничтожили более 265 военнослужащих ВСУ и танк противника, сообщило Минобороны РФ во вторник."ВСУ потеряли более 265 военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины и восемь автомобилей", - говорится в сообщении.В Минобороны РФ добавили, что подразделения группировки войск "Восток" продвинулись в глубину обороны противника. Нанесли поражение формированиям механизированной бригады ВСУ, бригады морской пехоты и бригады теробороны в районах населенных пунктов Зеленый Гай Донецкой Народной Республики, Новониколаевка, Новопетровское и Сосновка Днепропетровской области.
министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, донецкая народная республика, днепропетровская область, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины, Донецкая Народная Республика, Днепропетровская область, Безопасность
ВСУ потеряли более 265 военных в зоне действий "Востока" за сутки

ВСУ потеряли более 265 военных в зоне действий группировки "Восток" за сутки

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа военнослужащих артиллерийского расчета РСЗО
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Боевая работа военнослужащих артиллерийского расчета РСЗО . Архивное фото
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Восток" продвинулись в глубину обороны противника и уничтожили более 265 военнослужащих ВСУ и танк противника, сообщило Минобороны РФ во вторник.
"ВСУ потеряли более 265 военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины и восемь автомобилей", - говорится в сообщении.
В Минобороны РФ добавили, что подразделения группировки войск "Восток" продвинулись в глубину обороны противника. Нанесли поражение формированиям механизированной бригады ВСУ, бригады морской пехоты и бригады теробороны в районах населенных пунктов Зеленый Гай Донецкой Народной Республики, Новониколаевка, Новопетровское и Сосновка Днепропетровской области.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Вооруженные силы УкраиныДонецкая Народная РеспубликаДнепропетровская областьБезопасность
 
 
