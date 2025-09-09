Рейтинг@Mail.ru
Марочко рассказал о продвижении ВС России на двух участках в Донбассе
Специальная военная операция на Украине
 
07:04 09.09.2025
Марочко рассказал о продвижении ВС России на двух участках в Донбассе
ЛУГАНСК, 9 сен - РИА Новости. ВС РФ заняли 70% площади населенного пункта Кировск в ДНР и продвинулись вдоль реки Жеребец в направлении Ямполя в ЛНР, сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко. "За несколько суток наши войска продвинулись в населенном пункте Кировск (украинское название - Заречное) в ДНР, заняв около 70% его площади. Также ВС РФ расширили зону контроля южнее Торского, где продвинулись вдоль реки Жеребец в направлении Ямполя и соединились с другими подразделениями российской армии, действующими на фланге юго-западнее Червоной Дибровы соседней ЛНР", - рассказал он, ссылаясь на свои источники и разведданные.Марочко отметил, что ВСУ пытаются удержать западные окраины Кировска и вернуть утраченные позиции.
Новости
ЛУГАНСК, 9 сен - РИА Новости. ВС РФ заняли 70% площади населенного пункта Кировск в ДНР и продвинулись вдоль реки Жеребец в направлении Ямполя в ЛНР, сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко.
"За несколько суток наши войска продвинулись в населенном пункте Кировск (украинское название - Заречное) в ДНР, заняв около 70% его площади. Также ВС РФ расширили зону контроля южнее Торского, где продвинулись вдоль реки Жеребец в направлении Ямполя и соединились с другими подразделениями российской армии, действующими на фланге юго-западнее Червоной Дибровы соседней ЛНР", - рассказал он, ссылаясь на свои источники и разведданные.
Марочко отметил, что ВСУ пытаются удержать западные окраины Кировска и вернуть утраченные позиции.
