Марочко рассказал о продвижении ВС России на двух участках в Донбассе

ЛУГАНСК, 9 сен - РИА Новости. ВС РФ заняли 70% площади населенного пункта Кировск в ДНР и продвинулись вдоль реки Жеребец в направлении Ямполя в ЛНР, сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко. "За несколько суток наши войска продвинулись в населенном пункте Кировск (украинское название - Заречное) в ДНР, заняв около 70% его площади. Также ВС РФ расширили зону контроля южнее Торского, где продвинулись вдоль реки Жеребец в направлении Ямполя и соединились с другими подразделениями российской армии, действующими на фланге юго-западнее Червоной Дибровы соседней ЛНР", - рассказал он, ссылаясь на свои источники и разведданные.Марочко отметил, что ВСУ пытаются удержать западные окраины Кировска и вернуть утраченные позиции.

