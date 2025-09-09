https://ria.ru/20250909/vs-2040582711.html
Марочко рассказал о продвижении ВС России на двух участках в Донбассе
Марочко рассказал о продвижении ВС России на двух участках в Донбассе - РИА Новости, 09.09.2025
Марочко рассказал о продвижении ВС России на двух участках в Донбассе
ВС РФ заняли 70% площади населенного пункта Кировск в ДНР и продвинулись вдоль реки Жеребец в направлении Ямполя в ЛНР, сообщил РИА Новости военный эксперт... РИА Новости, 09.09.2025
2025-09-09T07:04:00+03:00
2025-09-09T07:04:00+03:00
2025-09-09T07:04:00+03:00
специальная военная операция на украине
кировск
донецкая народная республика
ямполь
андрей марочко
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/03/2039319643_0:0:2911:1638_1920x0_80_0_0_facbe9e84c07a5565ebd918e4736974f.jpg
ЛУГАНСК, 9 сен - РИА Новости. ВС РФ заняли 70% площади населенного пункта Кировск в ДНР и продвинулись вдоль реки Жеребец в направлении Ямполя в ЛНР, сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко. "За несколько суток наши войска продвинулись в населенном пункте Кировск (украинское название - Заречное) в ДНР, заняв около 70% его площади. Также ВС РФ расширили зону контроля южнее Торского, где продвинулись вдоль реки Жеребец в направлении Ямполя и соединились с другими подразделениями российской армии, действующими на фланге юго-западнее Червоной Дибровы соседней ЛНР", - рассказал он, ссылаясь на свои источники и разведданные.Марочко отметил, что ВСУ пытаются удержать западные окраины Кировска и вернуть утраченные позиции.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
кировск
донецкая народная республика
ямполь
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/03/2039319643_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_f2392bbc95ca88fdc5b37078df5eb60d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
кировск, донецкая народная республика, ямполь, андрей марочко, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Кировск, Донецкая Народная Республика, Ямполь, Андрей Марочко, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Марочко рассказал о продвижении ВС России на двух участках в Донбассе
Марочко: ВС России заняли 70% территории Кировска в ДНР