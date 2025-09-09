https://ria.ru/20250909/voronezh-2040593272.html
Пострадавших в результате атаки БПЛА в Воронежской области нет
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Пострадавших и разрушений в результате атаки БПЛА в Воронежской области нет, сообщил губернатор Александр Гусев. "Минувшей ночью дежурными силами ПВО в небе над одним из городских округов Воронежской области был обнаружен и уничтожен беспилотный летательный аппарат. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет", - написал Гусев в своем Telegram-канале.
