https://ria.ru/20250909/voronezh-2040593272.html

Пострадавших в результате атаки БПЛА в Воронежской области нет

Пострадавших в результате атаки БПЛА в Воронежской области нет - РИА Новости, 09.09.2025

Пострадавших в результате атаки БПЛА в Воронежской области нет

Пострадавших и разрушений в результате атаки БПЛА в Воронежской области нет, сообщил губернатор Александр Гусев. РИА Новости, 09.09.2025

2025-09-09T09:07:00+03:00

2025-09-09T09:07:00+03:00

2025-09-09T09:07:00+03:00

специальная военная операция на украине

происшествия

воронежская область

александр гусев (губернатор)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/06/2015258890_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_88763ad7928c5d42305d0adaa1819cfe.jpg

МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Пострадавших и разрушений в результате атаки БПЛА в Воронежской области нет, сообщил губернатор Александр Гусев. "Минувшей ночью дежурными силами ПВО в небе над одним из городских округов Воронежской области был обнаружен и уничтожен беспилотный летательный аппарат. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет", - написал Гусев в своем Telegram-канале.

https://ria.ru/20250909/sochi-2040575796.html

воронежская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, воронежская область, александр гусев (губернатор)