Рейтинг@Mail.ru
Вэнс назвал историю с якобы рисунком Трампа для Эпштейна новым Russiagate - РИА Новости, 09.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:31 09.09.2025
https://ria.ru/20250909/vens--2040715927.html
Вэнс назвал историю с якобы рисунком Трампа для Эпштейна новым Russiagate
Вэнс назвал историю с якобы рисунком Трампа для Эпштейна новым Russiagate - РИА Новости, 09.09.2025
Вэнс назвал историю с якобы рисунком Трампа для Эпштейна новым Russiagate
Вице-президент США Джей Ди Вэнс назвал публикации о непристойном рисунке, который демократы в конгрессе приписали американскому лидеру Дональду Трампу и связали РИА Новости, 09.09.2025
2025-09-09T16:31:00+03:00
2025-09-09T16:31:00+03:00
сша
нью-йорк (город)
россия
дональд трамп
джеффри эпштейн
фбр
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/19/2037540483_0:82:3072:1810_1920x0_80_0_0_0696bf722f2a8e6a440fec6c6d5a8dda.jpg
МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Вице-президент США Джей Ди Вэнс назвал публикации о непристойном рисунке, который демократы в конгрессе приписали американскому лидеру Дональду Трампу и связали со скандально известным финансистом Джеффри Эпштейном, новой попыткой кампании по дискредитации наподобие Russiagate (обвинения во вмешательстве России в выборы президента США в 2016 году). "Демократам наплевать на Эпштейна. Им даже плевать на его жертв. Единственное, что им важно — состряпать ещё один фейковый скандал вроде Russiagate, чтобы облить президента Трампа ложью. Никто на эту чушь не ведётся", — написал Вэнс на своей странице в соцсети X. Ранее демократы в конгрессе сообщили, что получили в своё распоряжение непристойный рисунок, который, по их словам, Трамп подарил Эпштейну на день рождения. Речь идёт о поздравительной открытке с очертаниями обнажённой женской фигуры и подписью, напоминающей автограф президента США. Газета Wall Street Journal опубликовала собственный анализ, указав, что подпись и манера письма схожи с другими документами Трампа. Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт назвала публикацию "фейковой новостью" и подчеркнула, что президент не имеет отношения к открытке. По её словам, юридическая команда продолжит судебное разбирательство против издания. Wall Street Journal ранее писала, что предполагаемый рисунок Трампа находился в юбилейном альбоме Эпштейна, который к его 50-летию составила подруга финансиста Гислейн Максвелл. В альбом вошли поздравления от бизнесменов, учёных и знакомых. Сам Трамп подал на газету иск о клевете. В 2019 году Эпштейну в США предъявили обвинение в торговле несовершеннолетними с целью их сексуальной эксплуатации, что предусматривает до 40 лет лишения свободы, и в сговоре с целью вовлечения в такую торговлю (до пяти лет тюрьмы). По информации обвинителей, в период с 2002 по 2005 год Эпштейн вступал в сексуальные отношения с десятками несовершеннолетних девушек, которых он принимал в своих резиденциях в Нью-Йорке и Флориде. Он расплачивался с ними сотнями долларов наличными, после чего поручал некоторым жертвам служить вербовщицами, чтобы приводить новых девушек. Возраст некоторых пострадавших не превышал 14 лет. В начале июля 2019 года суд Манхэттена в Нью-Йорке, заслушав Эпштейна, постановил оставить его под стражей и не выпускать под залог. В конце июля того же года стало известно, что Эпштейна нашли в тюремной камере "в полубессознательном состоянии", после чего он скончался. Разбирательство показало, что он покончил жизнь самоубийством. Общественный интерес к делу Эпштейна вновь возник в США после того, как администрация Трампа не смогла предоставить новые материалы, несмотря на предвыборные обещания Трампа рассекретить файлы. Шквал критики, в том числе сторонников, обрушился на Трампа после того, как ФБР и министерство юстиции выпустили совместное заявление, где утверждается, что Эпштейн не занимался шантажом влиятельных лиц и не имел списка клиентов. При этом в феврале в интервью телеканалу Fox News генпрокурор США Пэм Бонди в ответ на вопрос о списке заявила, что он лежит у нее на столе и ждет изучения.
https://ria.ru/20250903/ssha-2039500073.html
https://ria.ru/20250826/delo-2037679968.html
https://ria.ru/20250808/epshteyn-2034008892.html
сша
нью-йорк (город)
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/19/2037540483_71:0:2802:2048_1920x0_80_0_0_4bf6c197de807e47cad006aed026f499.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сша, нью-йорк (город), россия, дональд трамп, джеффри эпштейн, фбр, в мире
США, Нью-Йорк (город), Россия, Дональд Трамп, Джеффри Эпштейн, ФБР, В мире
Вэнс назвал историю с якобы рисунком Трампа для Эпштейна новым Russiagate

Вэнс назвал историю с непристойным рисунком Трампа для Эпштейна новым Russiagate

© AP Photo / Evan VucciВице-президент США Джей Ди Вэнс
Вице-президент США Джей Ди Вэнс - РИА Новости, 1920, 09.09.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Вице-президент США Джей Ди Вэнс. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Вице-президент США Джей Ди Вэнс назвал публикации о непристойном рисунке, который демократы в конгрессе приписали американскому лидеру Дональду Трампу и связали со скандально известным финансистом Джеффри Эпштейном, новой попыткой кампании по дискредитации наподобие Russiagate (обвинения во вмешательстве России в выборы президента США в 2016 году).
"Демократам наплевать на Эпштейна. Им даже плевать на его жертв. Единственное, что им важно — состряпать ещё один фейковый скандал вроде Russiagate, чтобы облить президента Трампа ложью. Никто на эту чушь не ведётся", — написал Вэнс на своей странице в соцсети X.
Заключенный Джеффри Эпштейн - РИА Новости, 1920, 03.09.2025
В деле Эпштейна появились новые детали, пишет NYP
3 сентября, 19:52
Ранее демократы в конгрессе сообщили, что получили в своё распоряжение непристойный рисунок, который, по их словам, Трамп подарил Эпштейну на день рождения. Речь идёт о поздравительной открытке с очертаниями обнажённой женской фигуры и подписью, напоминающей автограф президента США.
Газета Wall Street Journal опубликовала собственный анализ, указав, что подпись и манера письма схожи с другими документами Трампа. Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт назвала публикацию "фейковой новостью" и подчеркнула, что президент не имеет отношения к открытке. По её словам, юридическая команда продолжит судебное разбирательство против издания.
Wall Street Journal ранее писала, что предполагаемый рисунок Трампа находился в юбилейном альбоме Эпштейна, который к его 50-летию составила подруга финансиста Гислейн Максвелл. В альбом вошли поздравления от бизнесменов, учёных и знакомых. Сам Трамп подал на газету иск о клевете.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 26.08.2025
Опрос показал, как дело Эпштейна влияет на мнение американцев о Трампе
26 августа, 15:31
В 2019 году Эпштейну в США предъявили обвинение в торговле несовершеннолетними с целью их сексуальной эксплуатации, что предусматривает до 40 лет лишения свободы, и в сговоре с целью вовлечения в такую торговлю (до пяти лет тюрьмы). По информации обвинителей, в период с 2002 по 2005 год Эпштейн вступал в сексуальные отношения с десятками несовершеннолетних девушек, которых он принимал в своих резиденциях в Нью-Йорке и Флориде. Он расплачивался с ними сотнями долларов наличными, после чего поручал некоторым жертвам служить вербовщицами, чтобы приводить новых девушек. Возраст некоторых пострадавших не превышал 14 лет.
В начале июля 2019 года суд Манхэттена в Нью-Йорке, заслушав Эпштейна, постановил оставить его под стражей и не выпускать под залог. В конце июля того же года стало известно, что Эпштейна нашли в тюремной камере "в полубессознательном состоянии", после чего он скончался. Разбирательство показало, что он покончил жизнь самоубийством.
Общественный интерес к делу Эпштейна вновь возник в США после того, как администрация Трампа не смогла предоставить новые материалы, несмотря на предвыборные обещания Трампа рассекретить файлы. Шквал критики, в том числе сторонников, обрушился на Трампа после того, как ФБР и министерство юстиции выпустили совместное заявление, где утверждается, что Эпштейн не занимался шантажом влиятельных лиц и не имел списка клиентов. При этом в феврале в интервью телеканалу Fox News генпрокурор США Пэм Бонди в ответ на вопрос о списке заявила, что он лежит у нее на столе и ждет изучения.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 08.08.2025
Дело Эпштейна обнажило ахиллесову пяту Трампа
8 августа, 08:00
 
СШАНью-Йорк (город)РоссияДональд ТрампДжеффри ЭпштейнФБРВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала