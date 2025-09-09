Вэнс назвал историю с якобы рисунком Трампа для Эпштейна новым Russiagate
Вэнс назвал историю с непристойным рисунком Трампа для Эпштейна новым Russiagate
© AP Photo / Evan VucciВице-президент США Джей Ди Вэнс
© AP Photo / Evan Vucci
Вице-президент США Джей Ди Вэнс. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Вице-президент США Джей Ди Вэнс назвал публикации о непристойном рисунке, который демократы в конгрессе приписали американскому лидеру Дональду Трампу и связали со скандально известным финансистом Джеффри Эпштейном, новой попыткой кампании по дискредитации наподобие Russiagate (обвинения во вмешательстве России в выборы президента США в 2016 году).
В деле Эпштейна появились новые детали, пишет NYP
3 сентября, 19:52
Ранее демократы в конгрессе сообщили, что получили в своё распоряжение непристойный рисунок, который, по их словам, Трамп подарил Эпштейну на день рождения. Речь идёт о поздравительной открытке с очертаниями обнажённой женской фигуры и подписью, напоминающей автограф президента США.
Газета Wall Street Journal опубликовала собственный анализ, указав, что подпись и манера письма схожи с другими документами Трампа. Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт назвала публикацию "фейковой новостью" и подчеркнула, что президент не имеет отношения к открытке. По её словам, юридическая команда продолжит судебное разбирательство против издания.
Wall Street Journal ранее писала, что предполагаемый рисунок Трампа находился в юбилейном альбоме Эпштейна, который к его 50-летию составила подруга финансиста Гислейн Максвелл. В альбом вошли поздравления от бизнесменов, учёных и знакомых. Сам Трамп подал на газету иск о клевете.
В 2019 году Эпштейну в США предъявили обвинение в торговле несовершеннолетними с целью их сексуальной эксплуатации, что предусматривает до 40 лет лишения свободы, и в сговоре с целью вовлечения в такую торговлю (до пяти лет тюрьмы). По информации обвинителей, в период с 2002 по 2005 год Эпштейн вступал в сексуальные отношения с десятками несовершеннолетних девушек, которых он принимал в своих резиденциях в Нью-Йорке и Флориде. Он расплачивался с ними сотнями долларов наличными, после чего поручал некоторым жертвам служить вербовщицами, чтобы приводить новых девушек. Возраст некоторых пострадавших не превышал 14 лет.
В начале июля 2019 года суд Манхэттена в Нью-Йорке, заслушав Эпштейна, постановил оставить его под стражей и не выпускать под залог. В конце июля того же года стало известно, что Эпштейна нашли в тюремной камере "в полубессознательном состоянии", после чего он скончался. Разбирательство показало, что он покончил жизнь самоубийством.
Общественный интерес к делу Эпштейна вновь возник в США после того, как администрация Трампа не смогла предоставить новые материалы, несмотря на предвыборные обещания Трампа рассекретить файлы. Шквал критики, в том числе сторонников, обрушился на Трампа после того, как ФБР и министерство юстиции выпустили совместное заявление, где утверждается, что Эпштейн не занимался шантажом влиятельных лиц и не имел списка клиентов. При этом в феврале в интервью телеканалу Fox News генпрокурор США Пэм Бонди в ответ на вопрос о списке заявила, что он лежит у нее на столе и ждет изучения.
Дело Эпштейна обнажило ахиллесову пяту Трампа
8 августа, 08:00