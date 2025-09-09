https://ria.ru/20250909/ukraina-2040796546.html
"Мошенница". Заявления фон дер Ляйен разозлили журналиста
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен распространяет фейки о якобы похищенных детях на Украине, заявил журналист Чей Боуз в соцсети Х. РИА Новости, 09.09.2025
специальная военная операция на украине
украина
пловдив
москва
урсула фон дер ляйен
чей боуз
анна-каиса итконен
еврокомиссия
МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен распространяет фейки о якобы похищенных детях на Украине, заявил журналист Чей Боуз в соцсети Х."Последняя забота фон Дер Ляйен как матери — распространение лжи о "похищенных детях" на Украине. Проснитесь. Она мошенница", — написал он.Боуз отметил, что заявления о якобы российском "нападении" на ее самолет также являются выдуманной чушью.Представитель ЕК Анна-Каиса Итконен на брифинге 1 сентября сообщила, что у самолета, на котором фон дер Ляйен летела в болгарский город Пловдив, якобы произошел сбой в электронной навигационной системе, когда он приближался к аэропорту. По словам Итконен, ЕК получила информацию от болгарских властей, что сбой якобы вызвало "вмешательство России".Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал некорректным утверждение о якобы причастности Москвы к инциденту.Сервис Flightradar24, в свою очередь, заявил, что системы воздушного судна фиксировали хороший сигнал GPS на протяжении всего полета, а рейс длился всего на девять минут больше запланированного, хотя по заявлению представителя Европы, борт находился в воздухе около часа.
Боуз: фон дер Ляйен распространяет ложь о якобы похищенных детях на Украине