Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен распространяет фейки о якобы похищенных детях на Украине, заявил журналист Чей Боуз в соцсети Х. РИА Новости, 09.09.2025

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/04/2002930847_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_ee261d725dbfa1256c72da3a6a61cb6f.jpg

МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен распространяет фейки о якобы похищенных детях на Украине, заявил журналист Чей Боуз в соцсети Х."Последняя забота фон Дер Ляйен как матери — распространение лжи о "похищенных детях" на Украине. Проснитесь. Она мошенница", — написал он.Боуз отметил, что заявления о якобы российском "нападении" на ее самолет также являются выдуманной чушью.Представитель ЕК Анна-Каиса Итконен на брифинге 1 сентября сообщила, что у самолета, на котором фон дер Ляйен летела в болгарский город Пловдив, якобы произошел сбой в электронной навигационной системе, когда он приближался к аэропорту. По словам Итконен, ЕК получила информацию от болгарских властей, что сбой якобы вызвало "вмешательство России".Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал некорректным утверждение о якобы причастности Москвы к инциденту.Сервис Flightradar24, в свою очередь, заявил, что системы воздушного судна фиксировали хороший сигнал GPS на протяжении всего полета, а рейс длился всего на девять минут больше запланированного, хотя по заявлению представителя Европы, борт находился в воздухе около часа.

