"Кошелек" Зеленского вернулся на Украину, рассказал депутат

МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Сбежавший с Украины в июне совладелец студии "Квартал 95" Тимур Миндич, чью квартиру прослушивали специалисты украинских антикоррупционных структур, вернулся в страну, заявил депутат Рады Ярослав Железняк. В июне другой депутат Рады, Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене, заявил, что с Украины сбежал Миндич - "кошелек" Зеленского и совладелец студии "Квартал 95". По данным украинского издания "Бигус", значительная часть бюджетных средств, выделенных на строительство фортификаций на Украине, была выведена через подставные фирмы, которые могут быть связаны с соратниками Зеленского, в частности с Миндичем. "В страну возвращаются бизнесмены. Например, вернулся Тимур Миндич", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Железняка. В июле украинские СМИ сообщили об обысках со стороны СБУ у детективов Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) и задержании сотрудников агентств. Всего, по данным украинских СМИ, местные правоохранители задержали пятерых сотрудников НАБУ, среди которых Виктор Гусаров и Руслан Магамедрасулов. Последний, по данным СМИ, занимался делом одного из ближайших соратников Владимира Зеленского - Тимура Миндича, в том числе прослушкой квартиры, где часто бывал Зеленский. Гусарова и Магамедрасулова обвиняют в госизмене и сотрудничестве с РФ. В сентябре директор НАБУ Семен Кривонос заявил, что не исключает новой волны противостояния с СБУ - по его словам, спецслужба готовит новые обвинения сотрудникам антикоррупционных органов. Высший антикоррупционный суд (ВАКС) Украины также заявил, что готовится к масштабной кампании по дискредитации в свой адрес со стороны украинских властей. Верховная рада 22 июля поддержала инициированный партией Владимира Зеленского "Слуга народа" законопроект, отменяющий независимость двух антикоррупционных ведомств - Национального антикоррупционного бюро Украины и Специализированной антикоррупционной прокуратуры. Зеленский подписал документ. Однако после того, как по всей Украине вспыхнули протесты, Зеленский 24 июля заявил, что согласовал противоположную законодательную инициативу, которая якобы укрепит независимость этих ведомств. Украинский парламент уже 31 июля поддержал в двух чтениях законопроект о возвращении независимости НАБУ и САП. В этот же день он был подписан и Зеленским.

