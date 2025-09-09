https://ria.ru/20250909/trevoga-2040558660.html

В Воронежской области объявили беспилотную опасность

МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Беспилотная опасность объявлена на всей территории Воронежской области, сообщил губернатор Александр Гусев в своём Telegram-канале. "Внимание! Уважаемые жители Воронежской области, на территории региона объявлена опасность атаки БПЛА", - написал Гусев. Губернатор призвал горожан сохранять спокойствие и отметил, что силы ПВО наготове.

